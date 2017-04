Ce le cere românilor revoluţia fiscală gândită de Guvern

PSD dorește să angajeze 35.000 de consultanți fiscali, să-i plătească cu 10.000 de lei lunar și cu ajutorul acestora să reducă evaziunea. Revoluția fiscală gândită de Guvern le cere milioanelor de români să se definească drept gospodărie, îi încarcă cu chitanțe, îi pune să dea piept cu administrațiile Fiscului. Cota unică devine 10% sau chiar 0%, se introduce o nouă taxă, se inventează o replică a medicului de familie și PSD ne cere să fim fiscali, precum americanii.

Impozitarea venitului global, definirea gospodăriei, înregistrarea acesteia la ANAF, angajarea a zeci de mii de consultanți fiscali sunt principalele măsuri pe care partidul de guvernământ le gândește pentru modificarea Codului Fiscal în 2018. E vorba despre o revoluție fiscală ce ar putea duce la scăderea cotei de impozitare de la 16% la 10%, precum şi la impunerea unui impozit de 0% pentru cei cu venituri sub 2.000 de lei lunar.

Fiecare familie va fi arondată la un consultant fiscal, va primi asistență, inclusiv pentru plasamente la bursă, va trebui să adune chitanțe pentru toate cheltuielile făcute, în speranța că vor fi deduse. Statul va angaja 35.000 de consultanți fiscali, fiecare dintre ei putând avea în jur de 200 de gospodării, iar PSD dorește să-i plătească pe aceștia cu 10.000 de lei lunar. Astfel, se va o crea o megacorporație alături de cea a Fiscului, care este cel mai mare angajator român (cu excepția structurilor militare), cu 28.000 de funcționari.

PSD susține că prin această reașezare fiscală dorește să lărgească baza de impozitare, să aducă munca la gri la suprafață, să adune mai mulți bani la buget și să lase în buzunar sume suplimentare celor care nu câștigă mai mult de 2.000 de lei pe lună. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, spune că va fi fiscalizat absolut totul, la fel ca în America. Opoziția, consultanți fiscali, analiști economici se opun acestui proiect faraonic, avansând chiar ideea că este o perdea de fum pentru ascunderea unei noi grozăvii de genul ordonanței 13. De altfel, în campania electorală PSD nu a vorbit aproape deloc despre aceste schimbări fiscale, interesul său fiind acela de a prezenta doar creșterile de salarii, pensii și ajutoare sociale, scăderile de impozit, și nicidecum încărcarea milioanelor de români cu sarcini pe care nu le-au avut până acum: înscrierea la un consultant fiscal, depunerea de declarații fiscale la ANAF, strângerea de chitanțe pentru orice etc.

Introducerea impozitului pe gospodărie a fost discutat săptămâna aceasta la Ministerul Finanțelor cu reprezentanții mediului de afaceri și cu cei ai consultanților fiscali, discuțiile fiind în „fază incipientă“, potrivit lui Adrian Dobre, purtătorul de cuvânt al PSD. Însă într-un draft care conține modificările la Codul Fiscal în 2018 se definesc gospodăria și felul în care aceasta va fi înregistrată la Fisc. Conform documentului, ANAF va trebui să aloce fiecărei gospodării un consultant fiscal. „Patrimoniul gospodăriei reprezintă totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică, precum şi a bunurilor mobile şi imobile la care se referă aceste drepturi care aparţin uneia sau mai multor pers fizice“, se spune în document.

O gospodărie nu trebuie neapărat formată din persoane care au aceeași adresă, iar definiția este următoarea: „Grup alcătuit din una sau mai multe persoane fizice înrudite sau nu, care au un patrimoniu comun pe care îl administrează împreună din punct de vedere economic şi financiar şi locuiesc sau nu locuiesc efectiv la acelaşi număr cadastral“. Gospodăria trebuie să se înregistreze la Fisc drept contribuabil printr-o cerere, prin reprezentantul gospodăriei. ANAF va avea la dispoziție 60 de zile de la data primirii cererii să o aprobe sau să o respingă. În cerere trebuie trecute numele, prenumele, CNP-ul persoanelor care fac parte din gospodărie, precum și numele membrului desemnat ca reprezentant. Conform draftului, veniturile din activităţi independente, salarii, chirii, investiţii, pensii, activităţi agricole şi silvicultură, jocuri de noroc, transfer de proprietăţi, alte surse, care sunt definite de Codul Fiscal, vor trebui declarate la Fisc și vor fi supuse impozitării.

Veniturile obținute din vânzări de deşeuri reciclabile, sumele încasate pentru invaliditate, ajutoarele încasate în caz de deces, veniturile din misiuni diplomatice, moștenirile, donaţiile până la 100 de mii de euro vor fi venituri neimpozabile. Documentul stipulează că la stabilirea veniturilor supuse impozitării nu se iau în calcul moștenirile, prima tranzacţionare cu acţiuni ale Fondului Proprietatea, vânzările de locuinţe din patrimoniul personal. Fiecare gospodărie va primi un punctaj (care este egal cu numărul membrilor plus 1) pentru stabilirea plafonului impozabil. Mai multe cheltuieli făcute de gospodărie vor fi deduse, potrivit modificărilor gândite până în acest moment de PSD. Astfel, vor fi acceptate ca deduceri la calculul impozitului global pe gospodărie următoarele: contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări de sănătate, serviciile medicale private – abonamente, fondurile de pensii facultative, prima de asigurare voluntară de sănătate, RCA, asigurarea obligatorie la locuinţe, programele educaţionale pentru copii, after school, grădiniţe private, activităţi educaţionale pentru tinerii adulţi, abonamente la sala de fitness, abonamente la sala de dans, achiziţii de cărţi, papetărie, bilete de teatru, servicii balneoclimaterice, medicamente pentru boli cronice grave, reparaţii gospodărie, donații la biserică, ONG-uri, acordarea de burse private etc. În cazul în care, la finele anului calendaristic, soldul este pe minus, adică veniturile sunt mai mici decât cheltuielile decontate, Fiscul se obligă să aloce pentru fiecare copil din gospodărie suma de 1.200 de lei pe an. Venitul net se va determina scăzând din veniturile totale impozabile realizate deducerile. Suma rezultată se va impozita cu 10%.

„E sistemul american, dacă vreţi. (...) Fiscalizăm totul“, a caracterizat proiectul în două cuvinte ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu. Prin această fiscalizare, afirmă Vasilescu, ar fi bani şi pentru lefurile pe care actualul Guvern promite că le va creşte prin noua lege a salarizării. „E foarte simplu. Dacă vor citi programul de guvernare, vor înţelege. Ca să scoţi din economia neagră toţi banii posibili. De unde încasăm ca să mărim salariile... păi, o să fiscalizam totul. Dacă dumneavoastră veţi avea posibilitatea să duceţi copilul la şcoala de balet şi aţi putea să deduceţi cheltuiala, o să cereţi chitanţă. Veţi ajunge la un moment dat să cereţi de peste tot facturi şi bonuri. Vă duceţi copilul la mediaţie şi cereţi chitanţă“, a declarat ministrul Muncii la RTV. l

O nouă megacorporație

Principalii beneficiari ai globalizării impozitării veniturilor sunt consultanții fiscali și, într-o anumită măsură, românii care câștigă sub 2.000 de lei pe lună. Prin angajarea a 35.000 de consultanți fiscali, Guvernul va trebui să plătească anual aproape un miliard de euro, adică bugetul Bucureștiului pe un an. Viorel Ștefan, ministrul de Finanțe, susține că o parte din cei 35.000 de consultanți vor proveni din actualii angajați ai Fiscului (o „corporație“ cu 28.000 de angajați, cea mai mare din țară) și prin conversia unor consultanți care acum sunt în mediul privat. Leafa avansată pentru aceștia este de 10.000 de lei pe lună. Scoaterea unui număr considerabil de angajați din rândul Fiscului și mutarea acestora în cel al consultanților fiscali (o replică a medicului de familie) poate crea probleme ANAF, care se zbate să aducă nivelul veniturilor colectate peste cel de anul trecut, în condițiile în care în acest an și în următorii cheltuielile statului cresc vertiginos. În plus, TVA de la 1 ianuarie 2018 va scădea la 18%, iar cota unică va fi de 10% pentru veniturile de peste 2.000 de lei. În acest moment, 60% din salariile plătite în România sunt sub acest plafon de 2.000 de lei. Așa se face că prin noua globalizare a impozitării veniturilor toți acești români vor avea în buzunar în plus câteva sute de lei, bani care nu vor mai fi recuperați de stat decât prin taxe de consum, pentru că mare parte din aceștia se vor duce spre bunuri și servicii. În total, statul va renunța la aproape 2,5 miliarde de lei anual.

Ce spun guvernanții

Ministrul Viorel Ștefan susține că fiecare consultant fiscal va funcționa la fel ca un medic de familie. Va fi plătit de stat, va asigura consultanță gratuită, va întocmi fișa de impozit și se va ocupa de plata taxelor. Mai mult, consultantul va oferi sfaturi pentru diverse opțiuni de investiții, precum bursă, acțiuni, fonduri de pensii. „El va fi de profesie liberală, va beneficia de un onorariu din partea Ministerului de Finanțe, așa cum medicul primește plată de la Casa de Sănătate, în funcție de câte gospodării are în administrare. Acest consultant fiscal va fi cel care va completa declarația fiscală pentru gospodăria respectivă, el fiind un bun cunoscător al legii, va ști să valorifice toate facilitățile de care poate să beneficieze gospodăria. Se va realiza un venit global brut, din care se scad deducerile, precum 1.600 lei sau 1.200 pentru fiecare copil, în funcție de venitul realizat lunar, asigurările la fondurile de pensii, asigurările de sănătate, taxele de școlarizare, de educație a copilului. Pe diferență se va aplica cota de impozitare. Din ce a rămas, se aplică impozit de 10%, dacă ce rămâne acolo este peste 2.000 lei“, a explicat ministrul Finanțelor. Acesta a spus că dacă se introduce impozitul pe familie de la 1 ianuarie 2018, prima declarație va fi făcută în luna mai 2019.

Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a spus că Executivul nu își propune să pună biruri pe români. „Nu ne propunem să punem biruri pe români, dar ne propunem să fiscalizăm aproape totul, pentru că în economia neagră sunt în continuare foarte mulţi bani. Numai din TVA, dacă scoatem din economia neagră 2%, din cât nu se colectează acum TVA, este vorba despre 16 miliarde care înseamnă exact creşterile de salarii din 2017 şi 2018“, a spus Vasilescu la Antena 3. Cum va fi aplicat impozitul pe gospodărie?

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a explicat cum vor funcționa deducerile fiscale. „La o familie cu doi copii, pe lună, vom avea deducere fiscală de 5.000 de lei, ceea ce înseamnă 60 de mii pe an. Deducerile se vor aplica nu doar familiilor cu copii, ci tuturor celor 7 milioane de gospodării. Prin aceste deduceri și introducerea unei cote diferențiate, vrem să ajutăm familiile pentru îmbunătățirea nivelului de trai, iar pe de altă parte, dorim o fiscalizare, ca să avem o încasare mai mare în ceea ce privește TVA, o mai bună radiografie în ceea ce privește partea de fiscalitate. În acest fel, se poate obţine o creştere de 2% din PIB în privința venitului la bugetul de stat“, a declarat Plumb la Digi24.

Taxa pe gospodărie este criticată chiar din sânul PSD. Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici a spus că nu este de acord cu introducerea niciunui impozit, ci doar cu o deducere reală a acestuia. „Nu cred că actualul Guvern va face asta și sper să nu fie reală această informație, de a introduce o nouă taxă. (...) Nu sunt de acord și nu voi fi niciodată de acord cu o impozitare altfel decât este astăzi“, a declarat Teodorovici la Antena 3.

Ce zice Opoziția

Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat miercuri că „impozitul pe gospodării“ nu există de fapt şi că vehicularea publică a introducerii acestuia reprezintă o formă prin care PSD evită să spună clar că doreşte reintroducerea impozitului progresiv. „PSD are acest talent de a inventa etichete. Cred că vine de la consultanţi israelieni ideea asta (privind impozitul pe gospodării – n.r.). Suntem unici în lume. Inventăm impozitul pe gospodărie. Nu există impozit pe gospodărie. Impozitul se plăteşte pe venit. Aceasta este o altă formă de a nu spune că vor reintroducerea impozitului progresiv, acel impozit la care, cu cât câştigi mai mult, cu cât munceşti mai mult, cu atât statul te pedepseşte pentru acest efort“, a spus Ghinea.

Senatorul liberal Florin Cîțu a declarat pentru PS News că este în regulă ideea în sine a ministrului Olguța Vasilescu, de a fiscaliza veniturile gospodăriilor, dar problema va apărea când se va încerca adaptarea la România a unor situații din SUA.

„Acuma, știți cum e: PSD-ul în ultimul timp tot anunță tot felul de lucruri. În sine, unele par OK, dar, în ansamblu (după ce am văzut și declarația domnului Dobre de astăzi, cu acei consultanți fiscali care vor fi angajați fără număr, se pare), deja ideea pare un pic ciudată. Ideea de a fiscaliza veniturile gospodăriilor, da, este OK, în sensul de a elimina evaziunea fiscală. Dar România nu este America! Și să vii doar cu exemple de genul «așa fac ăia în America», aici mi se pare că este utopia. România trebuie să ajungă America, pentru ca să facă precum America, și nu să ia soluții pe care America le implementează de ani de zile și le-a perfecționat“, a punctat Cîțu.

Medicul de familie al gospodăriei fiscale

„Lume, lume!!! Am aflat că eu, consultantul fiscal, voi fi medicul de familie al unei noi gospodării fiscale în cadrul noului impozit pe gospodărie. Pot să-mi încep activitatea medicală extirpând «les cohones» ale domnului ministru de Finanțe? Măcar s-ar opri la dânsul toate aberațiile actuale, că despre fiscalitate – nulitate est“, a comentat sarcastic Adrian Bența, consultant fiscal.

Dan Schwartz a spus pentru Mediafax că statul nu poate să-i oblige pe consultanții fiscali să calculeze acest tip de impozit. „Este o lipsă de realism, fiindcă nu avem atâţia consultanţi fiscali capabili să facă astfel de calcule încât să acopere toţi contribuabilii din România. Este un volum de muncă imens. Nimeni nu poate să oblige un consultant fiscal să calculeze aceste impozite. Este o meserie independentă. Nu te poate obliga statul. Şi cine plăteşte pentru asta? Statul sau contribuabilul?“, s-a întrebat acesta.

Fostul secretar de stat în Ministerul Finanțelor Gabriel Biriș a spus că pur și simplu nu înțelege ce se dorește prin acest impozit. „Introducerea acestui concept în discuţie, mai ales în contextul discuţiilor din ce în ce mai intense pe marginea deficitului excesiv, ne duce cu gândul la faptul că Guvernul nu spune ceva ce toţi șușotesc pe culoare: renunţarea la cota unică (şi impozitul 0/10% tot o cotă unică e în realitate) şi reîntoarcerea la cote progresive semnificativ mai mari... Evident, nimeni nu şi-ar dori aşa ceva, nici măcar votanţii PSD. Acum nimic nu pare a fi clar, iar buimăceala asta nu ajută deloc la restabilirea unui climat de încredere, de optimism, climat fără de care ţintele de creştere economică nu au cum să (mai) fie atinse. În plus, nu înţeleg de ce trebuie să umblăm la impozitul pe venit, impozitul cel mai stabil şi predictibil din ultimul deceniu! De asta are nevoie economia ca să se dezvolte, de stabilitate şi predictibilitate... Problema noastră principală sunt contribuţiile, care sunt vraişte şi acum parcă devin şi mai vraişte“, a spus Biriș.

„Din preconizatele modificări fiscale am înțeles că fiecare gospodin va avea nevoie de un consultant fiscal. Singurii beneficiari ai măsurii sunt deocamdată cei 28.000 de salariați ai megacorporației ANAF. Desigur că oamenii fără educație economică pot fi fentați ușor cu idei de genul: «Fiscalizăm tot. Să cereți chitanță peste tot și o să aveți impozite mici». Antreprenorii știu însă că și astăzi poți să aduci chitanțe de peste tot... cu o condiție: să plătești mai mult. Ei s-au lovit de situația în care dacă cer factură, atunci prețul produsului căutat devine, brusc, mai mare. Explicația este simplă: povara fiscală reduce oferta de bunuri și servicii, accentuează raritatea și scade bunăstarea societății. Deci salariile mai mari vor fi plătite cu impozite mai mari și cu produse mai scumpe“, a declarat analistul Bogdan Glăvan.

Ce prevede programul de guvernare

„Începând cu 2018, odată cu introducerea impozitului diferenţiat pe venitul global (IVG) de 0%, respectiv 10%, anual, pentru fiecare gospodărie din România, se va completa o declaraţie de venit global de către consultanţii fiscali, în numele membrilor acelei gospodării. Această declaraţie de IVG va avea ca bază de plecare declaraţia de patrimoniu, care se va depune o singură dată, în acelaşi condiţii precum declaraţia de venit global. Arondarea populaţiei la consultanţii fiscali, precum şi funcţionarea acestora se vor face prin hotărâre de guvern, în urma dezbaterilor publice. Pe lângă rolul de a completa şi depune declaraţiile de mai sus, consultantul fiscal va prelua şi sarcina de a plăti toate taxele şi impozitele datorate de către persoanele fizice aflate în portofoliu său către administraţiile şi instituţiile publice centrale şi locale. Această măsură va duce la eliminarea ghişeelor pentru persoane fizice din ţară, din cadrul tuturor instituţiilor publice din România. Selectarea şi pregătirea celor care doresc să devină coonsultanţi fiscali se vor face etapizat, până cel târziu la 1 decembrie 2018“, se arată în programul de guvernare al PSD.