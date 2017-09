Ce pățesc Shhaideh și Plumb

Liderul Grupului PSD din Camera Deputaților, Ioan Munteanu, a declarat luni, după ședința PSD, că decizia e de sprijin total în cazul colegelor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb, cărora colegii le-au cerut să nu demisioneze.

"Am ascultat colegele. Concluzia a fost că au respectat prevederile legilor în vigoare și se consideră nevinovate. După intervențiile unor colegi, decizia a fost de sprijin total. Le-au solicitat să nu demisioneze din funcție și le vom susține", a declarat liderul Grupului PSD din Camera Deputaților, Ioan Munteanu.

La rândul său, Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, a declarat că acțiunile împotriva miniștrilor Sevil Shhaid și Rovana Plumbh sunt unele politice, iar contestarea unei hotărâri de guvern trebuia să se facă "în contecios administrativ, nu de procurori".

"Dincolo că suntem parteneri în coaliției, am dorit să le spun punctul meu de vedere, să le împărtașesc din propria experiență de premier, am avut confruntări cu sistemul. Am constat o solidaritate fără fisură, au susținut toți că cele două nu au niciun fel de motiv sa demisioneze. Sunt sute și mii de hotărâri de guvern. Este, ce am spus mai demult, o acțiune clară politică, din păcate asistăm la aceste acțiuni din partea unor care lucrează în DNA și obligația noastră este să ne vedem în continuare de programul la care ne-am angajat.

Dacă era era o problemă de corupție poate atitudinea era alta, nu poate fi anchetată oportunitatea lor. Dacă e o cale de atac se poate face în contecios administrativ, nu de procurori", a declarat Tăriceanu.

Social-democraţii au analizat situaţia creată de punerea sub urmărire penală de către procurorii DNA a vicepremierului Sevil Shhaideh pentru abuz în serviciu în dosarul „Insula Belina”, dosar în care DNA cere și încuviințarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene.

Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat, după ședințaBiroului Permanent al PSD, că decizia partidului este să o susțină în continuare pe ea și pe Rovana Plumb, Shhaideh excluzând posibilitatea demisiei sale din Guvern.

”Am prezentat situația, calitatea pe care o am. În acest moment decizia este de susținere a celor doi miniștri”, a declarat Sevil Shhaideh în urma discuțiilor din BPN:

Întrebată dacă ia în calcul varianta demisiei, Shhaideh a răspuns: ”Nu, sub nicio formă.”

Sevil Shhaiadeh a spus că are probele necesare pentru apărare precizând că HG-ul pentru care s-a început urmărirea penală împotriva sa a avut toate avizele necesare și au fost conforme cu legea.

Ministrul delegat al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat că este nevinovată, precizând că nu intenționează să demisioneze din Executiv în condițiile în care întotdeauna s-a ”gândit la România”, iar absorbția fondurilor europene este vitală în acest moment.

”Nu sunt vinovată. Întotdeauna am respectat legea și o voi respecta. În timpul mandatului pe care l-am execitat, în diversele funcții pe care le-am avut, am acționat cu bună credință și cu maximă responsabilitate și seriozitate pentru a le apăra drepturile românilor. În ceea ce privește demisia, nu consider să demisionez, atât timp cât întotdeauna m-am gândit la România. În primul rând pentru că nu am făcut nimic greșit, nu sunt vinovată, am respectat legea și absorbția fondurilor europene în acest moment este vitală și trebuie să existe continuitate și voi proceda în consecință”, a spus, la rândul ei, Rovana Plumb.

Întrebată de ce Executivul a dat hotărâre de guvern și nu a probat proiect de lege, Rovana Plumb a precizat că a fost vorba despre un act normativ, deci ar fi trebuit prin HG.

”Niciodată nu am lucrat sub presiune și nici nu voi lucra sub presiune și nimeni nu mi-a cerut niciodată nimic”, a mai spus Rovana Plumb, întrebată dacă i-a cerut cineva să semneze acel document.

Biroul Permanent Naţional (BPN) al PSD a fost convocat luni, ora 11.00, la sediul central al formaţiunii, pentru a analiza şi lua o decizie politică referitoare la situaţia creată de punerea sub urmărire penală de către procurorii DNA a vicepremierului Sevil Shhaideh pentru abuz în serviciu în dosarul „Insula Belina”, dosar în care DNA cere și încuviințarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene.

„E un al doilea atac violent la o altă putere a statutui, un atac violent la Guvern. Noi discutăm aici despre emiterea unei Hotarâri de Guvern, care face parte din cele câteva sute sau mii care au fost adoptate în România şi anume transfer de proprietate din domeniul public în domeniul public, pe 5 ani. Noi discutăm despre un transfer nu către un privat, ci către o instituţie publică, un Consiliu Judeţean”, a spus Dragnea la Antena 3, duminică seara.