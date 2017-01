Ce planuri are Viorel Ștefan la Finanțe și când spune că va demisiona

Propunerea PSD pentru funcția de ministru de Finanțe, Viorel Ștefan, a declarat în fața comisiilor de specialitate din Parlament că își propune ca în următorii patru ani România să crească cu 5,5% anual. "Ne propunem să aducem România pe locul al 13-lea în UE. Deficitul nu va depăşi 3% din PIB iar datoria publică va fi mult sub 60%. Ne angajăm să creștem ponderea veniturilor bugetare în PIB la 32.5%. Decalajul urban/rural se va reduce cu 15%. Obiectivele noastre vizează relaxarea fiscală şi simplificarea legilor care au relevanță pentru mediul de afaceri", a spus Ștefan.

Conform acestuia, pentru 2017 există o foaie de parcurs foarte clară, cu termene bine stabilite. "Toate legile vor fi puse într-un Cod Economic al României pe care îl vom pune gratuit la dispoziţia firmelor. În aprilie, acest Cod va intra în dezbatere parlamentară iar la 1 iulie să îl avem publicat în Monitorul Oficial. Va conţine măsuri care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018 şi se va întinde pe 5 ani. Din punct de vedere a numărului de taxe pe care le va conţine acest cod, nu va depăşi 50. Vom extinde cota zero la TVA pe vânzările de locuinţe. Şi pentru activitățile de publicitate. Vom reveni la calculul accizei la cursul de schimb din luna octombrie a anului precedent. Impozitul pe venit va fi de 10% faţă de 16% astăzi iar pentru veniturile lunare de sub 2.000 de lei impozitul va fi zero. Vom schimba regimul de impozitare al profitului microîntreprinderilor la 1%. Avem trecută ca prioritate pentru trimestrul I Legea Prevenţiei, care va arata ce trebuie să facă Fiscul pentru a ajuta contribuabilul. Închiderea unui contribuabil înseamnă să omorî cloşca cu pui. Abia după ce epuizezi prevenţia şi educarea poţi să aplici altfel de comportament. Impozitul pe terenul agricol lucrat va fi anulat, dar vom taxa dublu terenurile nelucrate. Ne angajăm ca toate taxele să se achite la un singur ghişeu. Informatizarea sistemului public va fi prioritatea zero. Orice taxă care nu va putea fi plătită online se va anula.

Cele 102 taxe pe care le-am anulat nu se vor mai întoarce. Sunt taxe nebănuit de iraţionale, care ne înnebunesc şi ne fac să pierdem vremea la ghişee. Vrem să facem din fondul suveran de investiţii, un mijloc prin care să demonstrăm că statul poate fi eficient şi performant. Dacă acest Fond va fi perceput ca fiind consum administrativ, va fi un eşec. Dar eu cred foarte mult în acest instrument. Creşterea salariului minim nu va genera şomaj. Vrem să scoatem România din capcană salariilor mici. Nu mai avem meseriaşi pentru că i-am plătit cu salarii mici şi ei au plecat să lucreze afară. O anumită cotă din redevenţe ar putea rămâne la UAT-uri (unitățile administrativ teritoriale, n.r.) cu excepţia celor din petrol. Dar vom studia cu colegii de la Ministerul Economiei şi cu celelalte ministere pentru a vedea cum e mai bine", a spus Ștefan.

Ministrul desemnat a spus în ce condiții își va da demisia: "Dacă se va dovedi că am plagiat în teza mea de doctorat, demisionez în secunda doi!"

Viorel Ștefan a fost audiat în Comisiile reunite din Senat și Camera deputaților, respectiv Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Membrii comisiilor au admis propunerea cu 19 voturi pentru, 11 împotrivă și o abținere.

Viorel Ștefan s-a născut la 26 iulie 1954, la Mitoc, în județul Botoșani și a absolvit Facultatea de Științe Economice, Universitatea "Al. I. Cuza" Iași, în 1980, iar în 2002, a susținut doctoratul în economie, la Universitatea "Dunărea de Jos" Galați, potrivit CV-ului postat pe site-ul www.cdep.ro.

Ștefan a lucrat ca economist, la Întreprinderea de Navigație Fluvială NAVROM Galați (1980-1987), apoi a fost șef serviciu la aceeași întreprindere (1987-1991). A ocupat funcția de director general (1991-1996), apoi de președinte (1996-2002), la Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM SA Galați.

În perioada 1992-1998, a fost președinte la Asociația Patronală din Transporturi Navale, iar în perioada 1995-2001 — președinte al Asociației Armatorilor și Operatorilor Portuari Fluviali din România.