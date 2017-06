Ce promite Iohannis în privința întâlnirii cu Trump

Președintele Klaus Iohannis, aflat în vizită în SUA, a susținut miercuri seara la dezbaterea organizată de Heritage Foundation, că întâlnirea pe care o va avea vineri cu președintele american, Donald Trump, va avea un "impact pozitiv major" asupra publicului din România, dar și asupra comunității românești din Statele Unite.

"Sunt fericit să pot împărtăși povestea noastră de succes președintelui Trump, vineri, când vom avea convorbiri la Casa Albă. Întâlnirea noastră va fi importantă nu numai la nivel politic, ci va avea un impact pozitiv major asupra publicului român de acasă, asupra comunității românești din SUA, asupra comunităților de afaceri din țările noastre și asupra tuturor celor care au depus eforturi (...) pentru a face relația noastră mai solidă", a afirmat Iohannis.

Klaus Iohannis, care efectuează, în perioada 4-9 iunie, o vizită în Statele Unite ale Americii, a participat miercuri la Washington, D.C. la dezbaterea "20 Years After — The Relevance of the Romanian — U.S. Strategic Partnership in the Current International and Security Context", dedicată aniversării a două decenii de la încheierea parteneriatului strategic bilateral, găzduită de Heritage Foundation.

De asemenea, președintele a participat, miercuri, la o întâlnire cu membri ai comunității românilor din Washington D.C., organizată la Ambasada României din capitala SUA.

În ce privește dezbaterea, Administrația Prezidențială precizează că în cadrul intervenției sale, președintele Klaus Iohannis a trecut în evidență evoluția statului român pe parcursul celor 20 de ani de la stabilirea Parteneriatului Strategic cu SUA, în 1997, perioadă ce a coincis, în mare parte, cu tranziție României către un stat pe deplin democratic, membru al UE și NATO.

"Am obținut, pe parcursul acestor 20 de ani, rezultate tangibile și progrese concrete prin care am dat substanță Parteneriatului nostru Strategic. România este acum unul dintre cei mai de încredere aliați NATO din Europa, un partener activ și angajat în eforturile de a asigura stabilitate, securitate și prosperitate în regiune și dincolo de aceasta", a afirmat Iohannis.

Președintele a vorbit despre dimensiunea de securitate și apărare a Parteneriatului Strategic, "care a atins un nivel de excelență și care are perspective puternice de dezvoltare, și despre angajamentele comune pentru securitatea transatlantică și în cadrul NATO".

"Prezența trupelor americane în România, complementară prezenței înaintate a NATO pe Flancul Estic, este, pentru noi, cel mai puternic semnal de susținere și solidaritate din partea SUA. De aceea, salutăm decizia administrației Trump de a crește în mod substanțial finanțarea pentru Inițiativa Europeană de Reasigurare. Ea reprezintă o investiție foarte avantajoasă în apărarea noastră colectivă", a mai arătat Klaus Iohannis.

Menționând provocările curente din mediul de securitate internațional și regional, Iohannis a indicat necesitatea unei abordări strategice și coerente, dublate de imperativul păstrării unității, atât în interiorul UE, cât și în relațiile UE-SUA. "Zona Mării Negre are un rol esențial important pentru securitatea transatlantică. Flancul estic al NATO trebuie tratat, în această logică, într-o manieră unitară, coerentă și întărită în mod adecvat, de la nord la sud, pe toate componentele principale — terestru, maritim și aerian", a adăugat șeful statului.

În discursul său, președintele Klaus Iohannis a evidențiat, totodată, și "importanța deosebită a dimensiunii economice a relațiilor bilaterale, cât și cea a relațiilor interumane, atrăgând atenția că includerea României în Programul Visa Waiver, așteptată de toți românii, ar reprezenta un catalizator pentru stimularea acestor paliere".

În cadrul dezbaterii au mai fost abordate și teme care au vizat semnificația contribuției României, prin facilitatea de la Deveselu, la sistemul NATO antirachetă, problematica partajării responsabilităților în cadrul Alianței, relația de parteneriat strategic România-Turcia, situația din Estul Ucrainei și necesitatea respectării Acordurilor de la Minsk.

În concluzia intervenției sale, președintele Klaus Iohannis a arătat că România este capabilă să acționeze ca un 'hub' pentru promovarea agendei transatlantice comune în regiunea sa — la o răscruce strategică, la Marea Neagră, înțelegând foarte bine să acționeze ca furnizor de securitate în Europa și dincolo de aceasta. "În același timp, regiunea se bazează pe angajamentul continuat al SUA pentru securitatea sa. Pentru noi, sprijinul SUA înseamnă securitate, prosperitate, libertate, democrație și, nu în ultimul rând, garanția că România nu se va mai întoarce la o anumită sferă estică de influență", a conchis Klaus Iohannis.

"La rândul său, Edwin Feulner, președintele Heritage Foundation, a mulțumit României și președintelui Klaus Iohannis pentru faptul că țara noastră își asumă cu deplină responsabilitate și fermitate rolul de lider regional și pentru faptul că a făcut efortul de a contribui la securitatea transatlantică alocând 2% din PIB cheltuielilor de apărare", se mai arată în comunicatul Președinției.