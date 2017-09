Ce s-a întâmplat cu prețul carburanților când s-a schimbat acciza

Prețul carburanților a crescut cu 9% în luna aprilie 2014 când a fost introdusă supraaciza la benzină și motorină, iar media lunară a crescut cu 10,7%. În ianuarie 2017, când aceasta a fost scoasă, carburanții s-au ieftinit cu 12,4% iar media lunară a scăzut cu 7,2%. Asta arată că deciziile politice legate de taxare se reflectă foarte rapid în prețul la pompă. Practic, românilor li se scumpește sau li se ieftinește carburantul peste noapte. Recent, Guvernul Tudose, ca să adune mai mulți bani la buget, a decis mărirea accizei de la 15 septembrie, când prețul la toate categoriile de combustibil va crește cu 0,16% lei pe litru, și de la 1 octombrie va veni o nouă majorare cu aceeași sumă. Prin această măsură se revine practic la supraacciza pe carburanţi introdusă de guvernul PSD condus de Victor Ponta în 2014. De când s-a anunțat creșterea taxării, sfârșitul lui august, benzina și motorina s-au scumpit în trei tranșe. Premierul Mihai Tudose spune însă că scumpirea din ultima perioadă a carburanţilor ”în mod cert nu este influenţa accizei”, el afirmând că va avea o întâlnire cu reprezentanţii companiilor petroliere, iar dacă preţurile au crescut artificial, atunci va acţiona în consecinţă. ”Preţul nu poate numai să scadă, dar în mod cert nu este influenţa accizei, fiindcă acciza încă nu a intrat în vigoare”, a declarat Tudose, întrebat despre creşterea preţurilor la carburanţi. La rândul său, șeful PSD, Liviu Dragnea, a dat vina pe fostul premier, Dacian Cioloș, pentru situația de față, făcând referire la faptul că acesta a refuzat pe final de mandat să dea curs cererii PSD să anuleze scoatere supraaccizei de la 1 ianuarie 2017.

”Haideţi să nu uităm că atunci când guvernul Cioloş nu a acceptat rugămintea mea şi a noastră să proroge eliminarea taxei pe stâlp, acciza şi TVA-ul, noi spunând clar în campania electorală vrem să le prorogăm cu încă un an de zile, iar asta ne-a costat şapte miliarde, argumentele mincinoase de la acea vrem au fost – vor scădea preţurile şi la energie, pentru că venim cu taxa pe stâlp, şi la pompă… Deci sunt şapte miliarde pe care nu plătit aceste mari companii, dar românul nu a suimţit nimic. Noi am spus de atunci că nu se vor micşora preţurile şi e bine să nu uităm asta, pentru că de asta nu mai am foarte mare încredere în argumentele şi cauzele sau motivele pentru care se micşorează sau se măresc preţurile la carburanţi”, a susţinut Dragnea.

Mai bine de jumătate din prețul carburanților este compus din taxe, TVA și accize. TVA care se aplică la prețul cu acciză. adică avem impozit peste impozit. În urmă cu un an și jumătate, taxele reprezentau în jur de 50% din prețul unui litru de carburant ce se vindea într-o stație de alimentare din România. În Europa, media era undeva în jurul a 60%. În august 2016, taxele au ajuns în țara nostră să dețină 60% din prețul final pentru că s-au mărit accizele, au apărut taxa pe stâlp, care a lovit în cele trei rafinării care produc benzină și motorină, și supraacciza de 7 eurocenți pe litru. Spre sfârșitul lui 2016, ponderea taxelor a fost de 55,93% la benzină și 53,39% la motorină, în condițiile menținerii mediei europene. La începutul acestui an, după eliminarea taxei pe stâlp și a supraaccizei, paradoxal, ponderea taxelor a rămas la fel însă numai după o anumită scădere a prețului de producție la carburanți. Azi, constatăm o reducere a acestor taxe: 52,13% la benzină și 49,49% la motorină. În UE, media este de 62,25% la benzină și 59,49%. România are astăzi, conform Oil Bulletin, penultimul preț la benzină din Uniune, sub noi fiind doar bulgarii, și unul dintre cele mai mici prețuri la motorină, 0,99 euro/litru, mai ieftin găsindu-se doar în Letonia, Bulgaria și Lituania. Reprezentanţii Finanțelor susțin că "dacă România are cel mai mic preţ din Uniunea Europeană al benzinei cu taxe, când vine vorba de preţul benzinei fără taxe România este pe locul 15 în Uniunea Europeană cu un cost al benzinei mult peste ţări producătoare de petrol precum Marea Britanie şi Olanda, dar şi peste ţări precum Austria, Polonia, Bulgaria. "Situaţia este similară şi în cazul preţului motorinei fără taxe, România se situează pe locul 17 în Uniunea Europeană ca preţ, mult peste ţările producătoare de petrol precum Uniunea Europeană şi Olanda, dar şi peste ţări precum Austria, Italia, Polonia, Bulgaria. În urma diminuării fiscalităţii la începutul anului 2017 s-a înregistrat o diminuare a ponderii taxelor în preţul carburanţilor, care era oricum mai redusă comparativ cu nivelul mediu înregistrat la nivelul UE. Astfel, în luna iulie 2017, taxele reprezintă 52% din preţul benzinei, respectiv 50% din preţul motorinei (în România), în condiţiile în care, în medie, la nivelul Uniunii Europene, taxele cumulează 62% din preţul benzinei şi respectiv 57% din preţul motorinei. De asemenea, ponderea taxelor în preţurile de piaţa ale carburanţilor este mai redusă în prezent în România comparativ cu alte ţări din regiune, precum Austria (60% în cazul benzinei şi 55% în cazul motorinei), Polonia (57% în cazul benzinei şi 54% în cazul motorinei) sau Bulgaria (53% pentru benzină şi 51% pentru motorină). Astfel, deşi diminuarea fiscalităţii a vizat reducerea preţurilor de piaţă ale carburanţilor, s-a constatat că reducerea preconizată a fost atenuată de faptul că preţurile fără taxe ale carburanţilor au înregistrat creşteri, astfel încât în prezent poderea taxelor în preţul carburanţilor este cea mai redusă din Uniunea Europeană, fiind mult sub nivelul mediu înregistrat la nivelul UE", mai spun oficialii de la Finanțe.