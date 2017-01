Ce vrea Donald Trump de la Europa

Donald Trump nu are nici aliați, nici inamici, ci doar oportunități, circumstanțe care pot apropia sau îndepărta viitoarea administrație a Statelor Unite de orice țară a lumii. Washingtonul va avea o viziune pur economică asupra lumii, iar aceasta va aduce Statele Unite în competiție cu Europa și în special cu Germania. Aceasta este schimbarea radicală de tactică prefigurată de Donald Trump în interviurile oferite publicațiilor The Times şi Bild.

NATO? ”O organizație învechită”. Angela Merkel? ”A comis o greșeală catastrofală” cu refugiații. Brexit: ”Un succes” care va conduce la părăsirea UE de alte state membre. UE? ”Un instrument al Germaniei”. Acestea sunt declarațiile lui Donald Trump care au șocat Europa cu doar câteva zile înainte învestirii sale în funcție.

UE va fi părăsită și de alte state

Deși a avut cuvinte de laudă despre Germania și a amintit de originea germană a tatălui său, Donald Trump a ales clar partenerul privilegiat în Europa. ”Uitați-vă la Uniunea Europeană. În mare, este un instrument pentru Germania. Este motivul pentru care Marea Britanie a trebuit să plece. Oamenii și țările vor să aibă o identitate. Britanicii doreau propria identitate. Cred că, dacă nu ar fi fost obligați să primească atât de mulți refugiați – cu toate problemele ce vin împreună cu ei –, atunci nu ar mai fi fost Brexit. A fost picătura care a umplut paharul. Dacă mă veți întreba, vă voi spune că mai sunt și alte state care vor ieși din UE”, a spus Trump.

Germanii au fost incorecți cu SUA

Viitorul președinte american iubește Germania. ”Sunt mândru de Germania și Germania este foarte specială. Îmi place ordinea. Îmi place când lucrurile merg bine. Germanii sunt recunoscuți pentru asta, și eu la fel. Și îmi mai place forța”, a spus Trump. Însă bunele sentimente se opresc când vine vorba despre economie, profit, oportunism. ”Germania este o țară genială, un mare producător. Când mergi pe 5th Avenue vezi că toata lumea are un Mercedes parcat, nu-i așa? Or, problema este că voi germanii ați fost foarte nedrepți cu Statele Unite. Câte mașini Chevrolet aveți în Germania? Nu prea multe, aproape niciuna, nu văd niciuna afară. Lucrurile trebuie să meargă în dublu sens. Eu vreau să fiu corect. Puteți fabrica maşini pentru Statele Unite, însă trebuie să plătiți o taxă de 35% pentru fiecare mașină care intră în SUA”, a avertizat Trump.

A fost un atac frontal la adresa BMW, o companie despre care Trump nu a vorbit până acum. Președintele SUA a avertizat BMW să nu deschidă o uzină în Mexic, care ar urma să aprovizioneze piața americană și să reducă vânzările producătorilor autohtoni. Purtătorul de cuvânt al BMW a reacționat spunând că constructorul german oferă, indirect, locuri de muncă pentru nu mai puțin de 70.000 de americani și că nu are de gând să renunțe la proiectul din Mexic.

Politica catastrofală a Angelei Merkel

Un alt atac dur la adresa Berlinului a vizat politica migrației. ”Mă voi întâlni cu cancelarul Merkel. O respect și o apreciez. Însă cred că asta a fost o greşeală. Oamenii mai fac greşeli, dar cred că aceasta a fost o greșeală cu adevărat gravă. Nu vrem ca oamenii din Siria să vină la noi, oameni pe care nu-i cunoaștem cum sunt. Nu vreau să facem ce a făcut Germania. Trebuie să spun că o respect pe doamna Merkel, însă ce s-a petrecut în Germania este un lucru nefericit. Știți că iubesc Germania, pentru că tatăl meu era din Germania. Însă nu vreau să ajungem în aceeași situație. Avem deja suficiente probleme”, a spus Trump.

Ce ar fi făcut Donald Trump dacă ar fi fost în locul Angelei Merkel? Din nou o viziune economică: ”Ar fi trebuit să creăm zone de securitate în Siria. Ar fi costat mult mai puțin. Şi ar fi plătit statele din Golf, pentru că, până la urmă, au mai mulți bani decât oricine”.

NATO este depășit

Urmează apoi o lovitură în punctul nevralgic al Europei – dependența de Statele Unite în materie de apărare. ”NATO este învechit. În primul rând, pentru că a fost conceput cu mulţi ani în urmă. În al doilea rând, pentru că țările membre nu plătesc cât ar trebui” și apoi pentru că ”NATO nu se ocupă de terorism”, a spus Trump.

Pentru ca șocul aliaților europeni să fie total, Donald Trump a declarat că dorește să ridice sancțiunile impuse Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei, pentru ca, în schimb, să poată încheia un acord cu Vladimir Putin pentru reducerea armelor nucleare.

Donald Trump este deranjat de existența NATO, pentru că un bloc militar împarte lumea în aliați și inamici, iar aceasta contravine viziunii sale oportuniste, de a căuta parteneri în funcție de profitul cel mai mare pe care îl poate obține Washingtonul. Nu mai puțin, în interviul pentru Bild, Trump a declarat că NATO rămâne ”important”, însă cu siguranță logica organizației va fi modificată de noua administrație.

Interviurile publicate de The Times şi Bild i-au șocat pe jurnaliştii care au discutat cu Trump. ”Trump este Trump și vă pot spune cu siguranță că este cel mai uimitor interviu din cariera mea. Cuvintele lui nu sunt aranjate, nu a intervenit niciun consilier de comunicare. Am scris tot ce ne-a spus Trump și apoi am tradus. Când am citit interviul, am făcut-o altfel decît cu interviurile politice obișnuite”, spune Kai Diekmann, redactorul-șef al tabloidului Bild.

Germania: pitic politic și rival economic al SUA

Guvernul care a fost cel mai atins de declarațiile lui Trump a fost, fără îndoială, cel de la Berlin. Germania vede cum își pierde statutul privilegiat pe care l-a avut până acum în Europa, dincolo de aspectele economice: statutul de pilon european al politicii americane. Declarațiile lui Donald Trump arată că Germania va deveni un stat ca oricare altul din punct de vedere politic, iar din punct de vedere economic, mercantila Germanie va deveni un rival al Statelor Unite. Prin extensie, întreaga Uniune Europeană, văzută ca o sferă de influență germană, va deveni rivala economică a Statelor Unite. Nici vorbă de încheierea acordului de liber-schimb transatlantic ale cărui baze au fost puse de Angela Merkel, George W. Bush şi Barack Obama. Acum, noul președinte al SUA declară că ”îi este indiferent” dacă UE va supraviețui sau nu.

O șansă pentru Europa

Pentru Angela Merkel este limpede că SUA nu mai sunt doar un aliat, ci și un rival. Cum va răspunde Merkel acestei provocări? Va întări cooperarea în interiorul UE sau va promova pe mai departe aceeași politică europeană mortificată? ”Este o ocazie pentru a riposta și a întări autonomia și forța europenilor într-o lume pe care Trump o vede ca pe o adevărată junglă”, scrie publicația franceză La Tribune. Franța a sugerat imediat linia de acțiune. Ministrul de Externe, Jean-Marc Ayrault, a declarat imediat după intervențiile lui Trump: ”Cel mai bun răspuns este unitatea europenilor, care să acționeze ca un bloc”.

Sau poate că Donald Trump nu face decât să-și continue strategia aplicată în imperiul său imobiliar? Toate aceste declarații tactice, unele șocante, pot fi doar o rampă de lansare pentru noi negocieri, exact aşa cum Trump a făcut în lumea afacerilor, când prefera să-și reducă la tăcere partenerii, pentru a obține cel mai bun târg. În acest caz, UE ar trebui să se pregătească pentru o renegociere la sânge a parteneriatului economic și militar cu SUA.