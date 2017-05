Cecilia Hansson: "Eram moartă de frică"

Ieri s-a încheiat a XII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Invitat de onoare a fost Suedia, din desantul de autori și editori scandinavi făcând parte și Cecilia Hansson, poetă care trăiește la Stockholm, dar care s-a aflat mereu în dialog cu autorii din centrul și estul Europei. De la debutul său cu poezia, din 2002 („Striațiile zilei-dimineața“), numără acum patru volume de poezie. Anul trecut a lansat culegerea „Fără speranță, dar nu prea grav - artă și politică în Europa Centrală“, o carte de interviuri cu scriitori și artiști din Austria, Ungaria și România.

Cotidianul: Pornind de la titlul primei tale cărți, până la cea publicată anul trecut pare să fie vorba despre o anumită schimbare a accentului, de la expresivitate spre subiecte politice și sociale. Ce a provocat această trecere în ceea ce privește temele pe care le abordezi în scris?

Cecilia Hansson: M-a interesat mereu în ceea ce îi face pe oameni să pornească într-o direcție sau alta. În „Fără speranță, dar nu prea grav - artă și politică în Europa Centrală“ am vrut să aflu ce îi determină pe scriitori și artiști să creeze, să meargă mai departe, chiar și atunci când împrejurările le sunt potrivnice. În Suedia, arta și literatura nu primesc un rol la fel de important ca în țările pe care le-am vizitat. Am avut mereu o legătură specială cu Viena, prima mea carte de poezie era plasată în acel oraș, iar „Fără speranță, dar nu prea grav“ începe tot acolo. Într-un fel, aceste două volume sunt legate. Am lucrat și ca jurnalist destul de mult timp. Am început când abia împlinisem 20 de ani, la postul național de radio, cu interviuri. Îmi place să vorbesc cu oamenii.

„Un cititor se simte schimbat“

Ce legătură există între interviurile pe care le realizezi și poezia ta?

În poezie, ca și în cartea de interviuri, scopul meu este să comunic. În poezie vreau să ating oamenii în mod profund. Și mai sper că un cititor se simte schimbat după ce citește interviuri cu persoanele interesante, curajoase și de calitate cu care am stat de vorbă pentru „Fără speranță, dar nu prea grav“. Pe mine m-au schimbat întâlnirile cu aceste persoane. Faptul că am stat față în față cu ei mi-a oferit perspective diferite asupra felului în care îmi trăiam viața și cu privire la importanța pe care o are arta.

Care a fost cel mai bun moment dintr-un interviu cu un scriitor?

Cele mai bune momente… cred că au fost cele în care am mâncat tortul de ciocolată pe care l-a făcut Peter Nadas atunci când l-am vizitat. A fost superb! Sau micul dejun cu Marina Abramovic în apartamentul ei. A fost o senzație! Până la urmă, au fost 25 de interviuri, dar în carte au rămas numai cele pe care le-am considerat destul de consistente.

De partea empatiei

Îți amintești și cel mai rău moment?

Cel mai rău a fost atunci când aveam un reportofon nou, iar artistul se grăbea. Nu aveam habar dacă înregistrează ceva. M-am prefăcut că totul e în regulă, chiar ridicol din partea mea, dar eram moartă de frică.

Ce putere mai are scrisul azi din punctul tău de vedere?

S-ar putea să fiu naivă, dar lumea are nevoie de oameni naivi azi. Cred că arta și literatura ar putea să fie în stare să schimbe lumea. Cred în empatie și în puterea artei.

România nordului

În ce fel ai găsit România diferită de țara pe care ți-ai imaginat-o citind texte de Cărtărescu sau Celan?

Ah, iubesc România! Am învățat câte ceva despre energia și caracterul românilor citind Cărtărescu, Muller sau Celan, dar nu cunoști cu adevărat o țară până nu o cercetezi cu propriile tale simțuri. Pentru mine, România seamănă cu nordul Suediei, zona din care vin. În multe feluri este foarte reală.