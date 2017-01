Cei mai influenți blogări de sănătate/sport/fitness

O viață în mișcare. Anul acesta se poartă rezoluțiile legate de un stil de viață sănătos. S-au trezit oamenii pe 1 ianuarie 2017 și au zis că, gata, de data asta chiar se apucă să facă mișcare. Apoi a nins cum a nins, așa că s-a cam amânat planul. Dar, pentru că trebuie să vină și primăvara, vă prezentăm o listă de blogări români care vă pot da idei.

1. Carmen Albișteanu (carmenalbisteanu.ro) este o blogăriță de succes. Dă sfaturi de nutriție, dar și motivează oamenii în fel și chip să se apuce să-și împlinească dorința de a duce o viață mai activă. Într-un articol de la începutul lui ianuarie, Carmen Albișteanu le spunea cititorilor cam ce le-a spus și Barack Obama americanilor în ultimul său discurs (magistral, de altfel): să își găsească, mai ales, motivația principală și să creadă în puterea lor de a schimba și lumea, și omul din oglindă.

Și scria Carmen Albișteanu: „Rezoluții, nerezoluții sau planuri mai vechi – poate ți-ai propus ca, în sfârșit, 2017 să fie anul în care să intri în formă, să te miști mai mult și să te simți mai bine. Dar de unde începi? Cum alegi din atâtea variante, cum știi că te bagi în ceva ce vei putea susține pe termen lung și ți se va potrivi? Metoda mea preferată e o combinație de trial and error și experiența altora. Iar din experiența mea de până acum, ca să-ți fie mai ușor să faci loc câtorva ore de sport în viața ta, poate fi mai ușor să decizi ce să faci, cât să investești (timp, bani etc.) și să știi la ce să te aștepți dacă pornești de la motivația principală. Prin urmare, un început bun ar fi să stabilești clar de ce vrei să faci asta. Alergarea, deși pentru mulți pare cea mai simplă și mai la îndemână formă de a fi mai activ, nu e soluția pentru orice și oricine. Din contră, pentru majoritatea motivelor pentru care se apucă de obicei lumea să facă mai multă mișcare există opțiuni mai eficiente decât 2-3 alergări săptămânale“.

Vreți să slăbiți, poate? Uite că e mai bună sala – ne spune Carmen Albișteanu – decât alergarea. Așa că: greutăți și bodypump la sală. Plus un regim de viață care să presupună alte ore de somn și mese regulate și variate. Cine a zis că e ușor?

2. Valentin Bosioc (valentinbosioc.com) propune articole despre exerciții fizice, conținutul blogului său fiind în engleză. Omul este un maniac al mușchilor, așa că mai bine îl vizitați după ce v-ați schițat cât de cât trupul.

3. Ramona Constantinescu (gustverde.ro) nu oferă simple sfaturi de sănătate, nutriție, sport și fitness. Nu, nu. Își propune (fără să realizeze neapărat) un pic mai mult: scrie (mă rog) și despre atitudine și despre relații (de ce iartă femeile bărbații care le înșală, chestii d-astea) și excelează în propuneri culinare inedite, aproape numai pentru moftangii (ce ziceți de sărmăluțe vegane în vas de lut la cuptor?). De altfel, Gust Verde a apărut și în print, într-o carte utilă în bucătărie. Bineînțeles că a fost bestseller. Este măritată cu Radu F. Constantinescu, de care ne-am mai ocupat noi în această rubrică.

4. Cristela Georgescu (cristelageorgescu.ro) Cristela este speaker și coach specializat în sănătate holistică și în nutriție integrativă. A învățat de treburile astea prin America. Face apologia simplității.

5. Cristian Mărgărit (cristianmargarit.ro) Aici am găsit un text interesant despre tendințele în nutriție și fitness pentru anul 2017. Ei bine, aflați că vin peste noi următoarele aspecte: aplicațiile pentru mobil integrate cu aparatele de fitness, nutriția personalizată, accentul în sport va cădea pe sănătate, catering-ul se mută spre fitness – livrările de mâncare sănătoasă câștigă teren, este anul nutricosmeticelor (suplimentele nutritive care țintesc frumusețea), alimentele bio nu ne părăsesc, se întorc sporturile de anduranță și antrenamentele cu greutăți. Și tot așa. Nu va fi un an ușor pentru cine vrea să se țină de treabă (și nici ieftin, este și anul electrocasnicelor high-tech în bucătărie).

6. Delia Popa (hranatate.ro) Pe acest blog vă puteți delecta cu sfaturi de nutriție, dar și despre dragostea vindecătoare (la această rubrică, ultimul articol era despre ciclul menstrual și corelarea cu energia lunii). De asemenea, nu sunt ocolite nici sănătatea holistică, raw food-ul, astrologia chineză, terapiile alternative și, desigur, dezvoltarea personală. Tot de aici puteți învăța și cum să culegeți și să folosiți plantele pentru leacuri și vrăji din dragoste.

7. Gabriel Solomon (gabrielsolomon.ro) Alergare. Ultramaratoane. Dar și ski sau înot. Precum și îndrumare pe căile filantropiei. Găsiți de toate la Gabriel Solomon. Dacă v-a trecut pofta de o viață sportivă, vă puteți măcar relaxa cu un splendid articol despre câte biciclete avea regretatul actor Robin Williams. Omul avea o colecție impresionantă, din care copiii său au donat deja 87 în scopuri umanitare.

Cazul ziaristei care s-a apucat de sport la 29 de ani, devenind campioană națională la triatlon

O figură aparte în acest peisaj fac Roxana Lupu și prietenii ei de la Adrenallina (adrenallina.ro).

Roxana este ziaristă la bază (am fost colegi la două cotidiene centrale), și încă una foarte bună. Țin minte de parcă s-a întâmplat ieri: într-o zi, Roxana a apărut la serviciu pe bicicletă. Altădată a venit alergând. Apoi și-a dat demisia de la ziar, a continuat să se antreneze și s-a trezit sportivă în toată regula. O Iron Woman sau ceva.

Adrenallina se dedică sporturilor de anduranță și mai ales aventurii. Este, categoric, cel mai bine scris dintre toate blogurile din această scurtă listă. Și pentru că povestea Roxanei chiar este spectaculoasă, cel mai bine este să îi reproducem descrierea de pe Adrenallina.

Căci iată: „Numele meu este Roxana Lupu, sunt în străfundurile mele jurnalist, și asta voi fi mereu, chiar dacă lucrez în spectrul larg al comunicării de business – PR, Marketing. Ok, între timp, la asta s-a adăugat și titulatura de sportiv amator&blogger. Adrenallina a venit pe lume într-un moment foarte important din viața mea: când am descoperit sportul, adică undeva pe la 29 de ani. Până atunci, singurul meu contact cu mișcarea a fost un meci de handbal în liceu, când echipa din care făceam parte a luat bătaie rușinos în fața echipei unui liceu advers! Și-au dorit mai mult victoria! (…) Acum am 33 și multe lucruri s-au petrecut în acești 4 ani de când m-am apucat de sport, din postura de amator: m-am îndrăgostit de ciclismul mountain bike și am început să merg la competiții în toată țara, în aproape fiecare weekend; am intrat într-un club de ciclism de amatori, Bikersteam; am început să urc pe podium; am cunoscut oameni mișto, care mi-au devenit prieteni; împreună am colindat munți și păduri și șosele, pedalând; am decis că trebuie să fac și eu un triatlon în viața asta, și asta nu putea fi posibil decât dacă învățam să înot; la 30 de ani, în martie 2012, am învățat să înot; două luni mai târziu am participat la primul meu triatlon. Fără Asfalt; am înotat pentru prima dată în viața mea în mare, 800 de metri destul de traumatizanți; două săptămâni mai târziu, după primul meu triatlon, am participat la Half Ironman Oradea – 1km 900 m înot, 90 km bicicletă, 21 km alergare; cum, necum, am reușit să termin înotul, deși nu mă apropiasem vreodată de distanța asta, și, la final, competiția; împreună cu mai mulți prieteni am pus pe picioare Club Sportiv Adrenalina, o echipă mișto de oameni dependenți de mișcare și competiții sportive care aleargă, biciclesc, înoată și fac toate astea cu multă bucurie; în iunie 2014 am finalizat un Ironman, o formă extremă de triatlon, unii spun că este cea mai dementă competiție din lume – 3 km 800 înot, 180 km bicicletă, 42 km alergare; după ce am terminat-o, pot să spun că își merită titulatura și nu prea; până la urmă, există și Double Ironman, nu? A fost prima dată în viața mea când am avut un program de antrenament (de care m-am ținut, mai mult sau mai puțin); două luni mai târziu, în august 2014, am participat la Campionatul Național de Triatlon și am devenit campioană națională la triatlon, amatori, categorie de vârstă; am descoperit ce minunat este să te așezi la startul unei competiții și să dai tot ce poți tu pe parcursul ei; am aflat cât de frumos și natural unește oamenii sportul; am înțeles că dacă îți setezi un scop și muncești și te antrenezi pentru acest scop, șansele de a-l atinge sunt majore; am descoperit că sportul îmi dă mai multă încredere în mine; am descoperit că pot să realizez tot ceea ce îmi imaginez. Pentru că dacă îmi imaginez eu asta, înseamnă că pot să o fac. Nu acum, nu peste un an, nu peste doi, dar într-o zi, după ce voi fi dat totul, voi putea. Adrenallina s-a conturat mai bine în anii ăștia și a devenit un spațiu de vești și povești sportive, cu oameni care au această revelație (nu e un cuvânt mare deloc), că sportul le-a schimbat viața (…)“.

Și tot așa, și tot așa. Povestea Roxanei Lupu este cea mai clară dovadă că, da, chiar se poate să îți schimbi cu totul viața în ceva mai bun, în ceva mai bun.