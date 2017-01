Cele mai apreciate bloguri din lume

CINE, CE, UNDE, CÂND, CUM. După ce ne-am ocupat de blogurile din țara noastră, ne uităm astăzi către blogurile foarte la modă în acest început de 2017. Din India până în Statele Unite ale Americii, am luat temeinic Internetul la mână pentru dumneavoastră. Am întocmit o listă scurtă (nu am mai luat în considerare întreprinderi media deja uriașe, precum TMZ, care a dat primul știrea morții lui Michael Jackson, Huffington Post, un fenomen fără precedent în America, sau Business Insider, principala sursă de informații despre economie pentru atâția contemporani).

După ce am cunoscut și cele mai bune bloguri de parenting și de carte, și blogurile poeților și blogurile vedetelor media convertite la blogăreală, și blogurile de sănătate/fitness (ați găsit puterea să vă ridicați de pe canapea?), și blogurile utile celor care petrec mult timp în bucătărie, este poate timpul să ne extindem privirea către ce se întâmplă în lumea largă (am exclus blogosfera moldovenească, fiindcă frații noștri basarabeni merită o privire mai aplicată, aparte).

Am făcut de aceea o selecție de bloguri spectaculoase, din diferite colțuri ale pământului. Vi le prezentăm într-o ordine alfabetică, excluzând astfel, deși poate că nu ar trebui, ideea de ierarhie.

Iată-le:

1 Un blog ridicat de însăși compania Disney este babble.com. Acesta se dedică parenting-ului. Merge pe vechea simplitate a poveștilor adevărate cu oameni (cum să depășești stresul postnatal, genul acesta de abordare). De reținut că și Disney mizează mult în această perioadă pe aplicațiile de colorat pentru adulți. Asta e lumea în care am intrat.

2 boingboing.net este o platformă deschisă în care sute de blogări intră și publică. Nimic nu le scapă, de la politică la tehnologie. Se ocupă mai degrabă cu chestii serioase. Este pe val în America. Tocmai am încheiat lectura unui text despre romancierul William Sharp (scoțian, mort la 1905), care a avut o frumoasă carieră literară cu un alter ego feminin. Așadar, seriozitate.

3 Un blog foarte îndrăgit în India este shoutmeloud.com. A evoluat dinspre blogăreala de autor către tiparul platformă de bloguri. Oferă texte de genul „5 oameni pe care trebuie să îi întâlnești ca să îți meargă afacerea bine“. Bineînțeles că are succes. Au profit de zeci de mii de dolari lunar. Își fac publice încasările.

4 deadspin.com și-a câștigat faima cu articole despre sport și viața marilor personalități din sport.

5 jezbel.com este specializat pe vedete de la Hollywood, muzicieni, precum și îndrăgite modele. Showbiz pentru mileniul III. Bineînțeles că a ajuns sus de tot.

6 mashable.com nu este doar un blog, este o paltformă multimedia care ține pasul cu actualitatea și se ocupă la modul cel mai serios de entertainmentul celor care intră aici. Mashable.com nu are cititori, are utilizatori, iar ei trebuie bine distrați, și sunt. Sunt sute de texte despre ce au mai postat celebritățile pe Twitter. Așadar, virtualul vine înaintea realității imediate.

7 theverge.com a fost lansat în anul 2011 și a ajuns, în această jumătate de deceniu, să intre în primele o mie de bloguri ale lumii. American, desigur. Frumos este că a reușit această performanță punând un accent aparte pe artă&cultură.

Blogări din alte culturi

Varlamov din Rusia

Blogăreala a fost în avangarda contestării publice a lui Vladimir Putin la începutul anilor 2010. Tempi passati! Contestatarii (Alexei Navalny, de pildă, care făcea figură și ca blogăr) au trecut pe la pușcărie. Una peste alta, atmosfera în blogosfera rusească este mai puțin axată pe drepturile omului și s-a mutat spre distracție, în aceeași direcție universală de infantilizare a publicului consumator de net. Un singur exemplu: Varlamov. Ilia Varlamov, blogăr de top din Maica Rusie. Îl găsiți pe varlamov.ru, are și variantă în engleză. Intrați acolo și vedeți cam care este tendința. Varlamov și-a făcut revelionul la Chișinău. S-a simțit bine, dar nu i-a plăcut că erau prea multe reclame stradale.

Cazul Han Han

Cel mai faimos blogăr din China și unul dintre cei mai faimoși din lume (dacă nu cel mai faimos) este Han Han. A ajuns superstar în newmedia, iar acum scrie inclusiv eseuri prin New York Times. Este băiat tânăr, la 35 de ani. Han Han, supranumit pe bună dreptate copilul teribil al Internetului chinezesc, strânge bani cât ați bate din palme. A pus omul mâna de a făcut un start-up (un nou business online pornit de la zero) și până v-ați întors dumneavoastră de la piață deja strânsese, în toamna anului trecut, nouă milioane de dolari, să-l dezvolte, frumos. Cam asta e treaba cu Han Han. S-a lăsat de școală pe la 17 ani și s-a apucat să scrie cărți. Apoi, blogăreală, faimă și avere.

America de Sud este marele vis al călătorilor

Vreți să vedeți care este treaba cu blogosfera prin America de Sud, atunci trebuie să intrați pe southamericaliving.com și de aici vă descurcați mai departe. Blogăreala din această parte a lumii este foarte axată pe travel. Sunt enorm de multe bloguri ale unor cetățeni din alte colțuri ale lumii care ajung în America de Sud și țin bloguri de călătorie. În imaginarul colectiv, America de Sud încă este capătul lumii. Fascinația pentru această parte de pământ este intactă. În chestiunea politicii, de pildă, îl urmăresc pe Luis Nassif (jornalggn.com).

Frumusețea arabă

Nu este poate primul lucru la care v-ați gândi, dar în blogosfera de limbă arabă un succes nebun îl înregistrează blogurile de fashion, de beauty, de lifestyle, întreținute de doamne și domnișoare.

Un exemplu clasic este blogul Nadiei Hasan din Emiratele Arabe Unite (The Fierce Diaries). Dubaiul este axat puternic pe modă (Eljammi Gozalli, Najla Kaddour și, mai ales, Huda Kattan), dar nici Arabia Saudită sau Bahrein-ul (Dana Al Khalifa) nu se lasă mai prejos. Se remarcă, de asemenea, o activitate intensă a blogărițelor arabe pe Instagram. Au conturi cu zeci de milioane de urmăritori.

Blogării viitorului vin din Africa

Africa are parte de o blogosferă extrem de activă și mai ales extrem de implicată civic. Un blog impecabil ne parvine din Nigeria: africa-ontherise.com. Dacă preferați Twitter-ul, atunci vă recomand să îl urmăriți pe JJ Omojuwa, din Nigeria și el. Este foarte bun. Comentează politică, ține discursuri publice și mai este și experit în social media. O altă perspectivă interesantă oferă Xtian Dela, influencer din Kenya, foarte apreciat și pe Twitter, și pe Facebook, și pe Youtube, și pe Instagram. Un influencer african complet.

Revenind la blogăreală, un alt blog extrem de util pentru a înțelege lifestyle-ul african în marile metropole ale continentului este thethreadedman.co.za, din Africa de Sud. Este pentru bărbații cu stil și, la rigoare, sunt puține site-uri în lume care să îi poată sta alături.