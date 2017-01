Cele mai interesante bloguri de parenting din țara noastră

Cerere și ofertă. Parenting-ul, arta de a fi părinte, a devenit una dintre principalele preocupări ale tinerilor noștri urbani. Maternitatea și paternitatea revin în tendințe, să știți! Se întâmplă după o perioadă de criză financiară și economică globală care a reașezat prioritățile noii generații. Care caută chiar acum să se apropie de un alt sens pentru viață prin familie. Această ipoteză se verifică în statistica numărului de nașteri. Dar este cât se poate de vizibilă și dacă faceți o simplă plimbare printr-un parc, mai ales acum, în paradisul alb pentru copii.

Pe fondul căderilor masive de zăpadă, al școlilor închise și, în general, al dezbaterilor (relativ isterice) dintre cei care au copii și cei care nu au copii cu privire la educația noastră cea de toate zilele, mi-am amintit de blogurile de parenting. Fascinantă invenție a timpurilor noi! Citești și te minunezi. Căci, vedeți dumneavoastră, blogurile de parenting au cunoscut o dezvoltare extrem de interesantă în ultima jumătate de deceniu. Desigur, ele sunt, mai degrabă, apanajul mamelor, dar, așa cum veți constata, nici tații nu se mai sfiesc să blogărească în voie.

Blogurile de parenting vin cu forța sincerității experiențelor personale foarte intime. Mamele scriu îndeobște despre sarcină, bebeluși și provocări. Tații introduc noțiunea de cool în arta parenting-ului. Nu mai ajunge să fii părinte, pur și simplu. Trebuie – în mileniul prezent – să fii un părinte cool. Am făcut pentru dumneavoastră o selecție a celor mai interesante bloguri de parenting. În caz că vă bate gândul să.

Blogul cu povești de mamă

www.povestidemama.ro este un blog ținut de Alina Alexandru, care pe alocuri se recomandă și jurnalistă și copywriter. Are umorul să își atenționeze încă de la început cititorii că va folosi diminutive (așa sunt mamele, ce vreți?).

Alina este mama a doi băieți – Vlad și Radu – cu care, anunță dumneaei, face echipă în toate cele, de la somn la masă și de la curățenie și la cumpărături. Tati ajută și el, firește. Când nu se uită la meciuri de fotbal, scrie tânăra mămică.

Alina Alexandru are apetit pentru paradox. A scris, la sfârșitul anului trecut, un text extrem de interesant despre paradoxurile artei parenting-ului. Redau câteva fragmente reprezentative:

„1. Zilele trec greu, dar anii zboară

Când ești megaextenuată, pare că minutele devin ore și că nu mai vine seara aia odată, când intră soțul pe ușă și te salvează 10 minute, timp suficient să mănânci, să faci un pipi, să te speli și să faci curățenie în toată casa. În schimb, când te uiți înapoi, e greu să-ți dai seama când a trecut copilul tău de la stadiul de bebeluș inocent și fragil la cel de drăcușor plin de crize de furie și mofturi. Parcă ieri îl aduceai de la maternitate…

2. Cu doi copii e mai ușor decât cu unul

Am auzit-o, dar n-am crezut-o până n-am trăit-o. Cu o săptămână înainte să-l nasc pe al doilea copil, mă uitam la primul și conștientizam că îmi ocupă toate cele 24 de ore din zi; când mai aveam eu timp să mă ocup și de un sugar care are nevoie de alte 24 de ore zilnic?! Ei bine, paradoxal, cu doi copii am avut mai mult timp la dispoziție pentru mine, pentru că ei își fac de lucru împreună, fie că se joacă, fie că se ceartă, și, automat, mă solicită pe mine mai puțin. (…)

4. Cu cât îți faci mai bine treaba de părinte, cu atât mai repede ești părăsit. Şi fără nicio mustrare de conștiință

Adevărul este că un copil echilibrat, încrezător în forțele proprii și dornic să trăiască într-o lume pe care tu i-ai prezentat-o drept minunată își va lua zborul destul de repede de acasă și va merge să-și trăiască viața independent de tine. În schimb, un copil crescut de părinți anxioși, abuzatori și denaturați se va teme mereu să iasă în lumea largă, crezând că este un loc plin de necazuri. (…)

7. Te agiți mult, dar nu slăbești un gram

Deși nu stai locului o clipă prin casă, te apleci după milioane de jucării, alergi după copii prin parc, ridici bebeluși toată ziua, urci și cobori scări, împingi cărucioare și triciclete și, pe deasupra, abia găsești timp să mănânci și tu resturile copiilor, burta și fundul mare tot acolo sunt. (…)

13. Ești extenuată, dar pare că nu ai făcut nimic toată ziua

Deși te-ai agitat să le faci pe toate, și nu oricum, ci perfect, seara copiii sunt tot murdari, înfometați, ai vasele până în tavan, hainele sunt nespălate și necălcate, jucăriile sunt împrăștiate peste tot și nu ai nimic de mâncare. Și apoi vine soțul de la serviciu și te întreabă ce-ai făcut toată ziua…“

Blogul unui tată cool. Și o vizită la coafor

Dan Cruceru ține blogul www.taticool.eu. Tăticul cool vine și el cu tot felul de sfaturi pentru alți tătici, care vor și ei să fie cool. Cel mai recent însă i s-a întâmplat un necaz, l-aș numi inevitabil. Fiica sa, Sophia, copil de grădiniță, s-a făcut mare.

Iată cum a constatat tăticul cool momentul: „Fiică-mea e un copil fericit, e clar! Se vede asta din fiecare zâmbet de-al ei și zâmbește aproape tot timpul. Sper eu că asta se datorează și nouă, părinților ei, care ne petrecem cam tot timpul cu ea. La rândul nostru, ca părinți, încercăm să zâmbim alături de ea și să-i oferim un mediu plin de dragoste. Ne pupăm mult, ne ciupim, ne smotocim, ne bucurăm unul de altul. De curând însă, am simțit că mor puțin. Da, am simțit că ceva din sufletul meu se rupe și că se duce în trecut. Un ceva care mi-a fost tare drag și pe care nu-l voi mai avea niciodată. Un lucru de care, ca tată, eram tare legat. E vorba despre «bebelușenia» copilului meu. Nu există cuvântul în dicționar, e un termen inventat, pe care îl cunoaște fiecare părinte ce-și ține copilul mic în brațe. E acea dependență pe care o are copilul de tine, adultul, dependență care te face să te simți minunat. Îl iei în brațe și simți că doar acolo e locul lui. Și el simte la fel. Sunteți legați unul de altul, într-o relație extrem de puternică. Doar timpul e cel care o învinge, timp care trece, fără să-ți dai seama, extraordinar de repede. Parcă ieri adormea pe pieptul meu. Acum s-a tuns. Da, ăsta a fost șocul care mi-a declanșat melancolia. Sophia a mers cu maică-sa la coafor“.

Blogul unor vedete familiste: Dragoș Bucur și Dana Nălbaru

Actorul și îndrăgita cântăreață au revoltat opinia publică mai conservatoare, anul trecut, când au anunțat că fiica lor, Sofia, nu va mai urma cursuri în sistemul de învățământ, ci va face home schooling. Sofia e un copil norocos: va învăța acasă despre lucrurile care îi fac plăcere. Își va alege singură materiile și ritmul de lucru. Dragoș și Dana sunt părinți devotați, ceea ce se vede din plin pe noul lor blog – www.4inaventura.wordpress.com. Ei mai au un băiețel, încă bebeluș - Kadri. Au avut, în toamna trecută, fiecare câte un post în care explicau cum e viața acum, în patru. Amândoi părinții conchideau că se gândesc serios deja la al treilea copil. E foarte bine.

