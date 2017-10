Centenarul Marii Uniri, între circ și pragmatism

Panorama anului 2018, când ar trebui să sărbătorim cu decență și mândrie Centenarul Marii Uniri, se prefigurează plină de scandaluri, acuzații, dar și cu festivități searbede și concerte gălăgioase pe străzi, în parcuri sau piețe. Este deja prea târziu pentru proiecte și investiții cu notorietate și prestanță, dar niciodată nu e prea puțin pentru controverse politice și critici. Primăria Capitalei continuă proiectele inițiate de Sorin Oprescu, pe unele chiar le-a abandonat. La sectoare, doar doi primari au luat decizii pentru a marca Centenarul Marii Uniri, ceilalți spun că încă lucrează la organizarea manifestațiilor. Liberalii îi acuză pe politicienii din coaliție că nu se ocupă de acest eveniment și că nu au continuat proiectul de construire a autostrăzii care leagă cele trei provincii românești.

Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, a reușit să iasă în evidență prin afirmația că ce a stat în puterea lui a și făcut: să se înfrățească cu un oraș din Republica Moldova. În plus, în opinia edilului, banul contează. ”Consiliile locale, consiliile județene pot face mai mult pentru Centenar. Ce pot face eu, ca primar, ce face consiliul local al sectorului 1? Ne putem înfrăți cu orașe din Republica Moldova. Am făcut-o. Ne-am înfrățit cu Chișinăul. Am aprobat în consiliu o sumă de bani pe care o vom da până la sfârșitul anului pentru a ajuta Consiliul Municipal Chișinău. Este vorba de suma de un milion de euro. Cu siguranță, dacă primarii noștri se înfrățesc cu câte un oraș, cu câte o comună și fiecare dintre ei dă după posibilități o sumă cât de mică, cu siguranță că vom fi mai aproape de acest deziderat al nostru. Sper ca până în decembrie 2018 să îndeplinim acest deziderat”, a afirmat Tudorache. Primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, și pretorul Sectorului Centru al Municipiului Chișinău, Oleg Poiată, au semnat la începutul lunii mai o înțelegere de cooperare între zonele administrative pe care le reprezintă. Acordul prevede cooperarea în vederea creșterii capacității instituționale a autorităților publice locale pe care le reprezintă, cu scopul de a asigura dezvoltarea economico-socială a comunităților locale.

Ambiții de Cartea Recordurilor

Cea mai săracă primărie din Capitală a decis să aloce 9 milioane de lei pentru evenimentul Marii Uniri. Aleşii sectorului 5 vor să construiască şi să amplaseze în holul Palatului Parlamentului un mozaic din piese lego, de aproximativ 220 de metri pătraţi, cu care să intre în Cartea Recordurilor şi să împartă flyere şi materiale informative. Mozaicul ar urma să conțină 25 de imagini dintr-un proiect intitulat ”Împreună reconstruim istoria”. În bugetul alocat ar urma să intre și costurile pentru un ”grafitti istoric” pe şcoli, amplasarea unei statui a Ecaterinei Teodoroiu sau cea a unui dac în fața Hotelului Marriot, realizarea unui mozaic din piese lego reprezentând momente istorice, în holul Palatului Parlamentului, şi care să intre în Cartea Recordurilor, dar şi prezentări de modă şi un calendar istoric ”care să se constituie într-un veritabil manual de istorie” şi înfiinţarea Orchestrei Naţionale a României sunt propuneri. Primăria de sector vrea să amplaseze şi o statuie a lui Tudor Vladimirescu, care ”a intrat în Bucureşti, cu oastea pandurilor, prin Sectorul 5”. Aleșii Sectorului 5 vor să recondiţioneze fântâna construită în memoria Mariei Tănase. O parte din cele 9 milioane de lei vor fi alocate la rectificarea bugetară pentru 2017, altă parte prin bugetul pe 2018.

Statui și evenimente de stradă

Primarul general Gabriela Firea s-a remarcat prin criticile vehemente adresate în primăvara acestui an fostului premier Sorin Grindeanu, pe care l-a acuzat că nu se preocupă destul de Centenarul Marii Uniri. Municipalitatea va organiza, ca de obicei, ”evenimente destinate tuturor vârstelor, în special pentru cei mici, care trebuie să îşi cunoască şi să îşi înţeleagă istoria”. Pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire, municipalitatea va inaugura mai multe monumente, printre care: monumentul ”General H. M. Berthelot”, monumentul ”Ferdinand I”, care va fi amplasat în Piaţa Victoriei, precum şi monumentul ”I.C. Brătianu”, în Piata Universităţii. PMB va organiza și o serie de evenimente, precum ”Luna Bucureştilor”, un proiect care presupune o lună de evenimente artistice, expoziţii, concerte, târguri, tururi speciale în clădiri de patrimoniu. Teatrul Dramaturgilor România va organiza ”Unirea în destine individualiste”. Un alt obiectiv este realizarea ”Pieţei Centenarului”, prin amenajarea pe tot parcursul anului 2018, în Piaţa Arcului de Triumf, a unor expozitii lunare de fotografii, cu marcarea momentelor unirii provinciilor. Va fi realizat un ”pantheon virtual”, în colaborare cu Academia Română, prin care să fie omagiate peste 400 de personalităţi ale României. Bugetul alocat special pentru evenimentul Marii Uniri nu a fost anunțat. 31 de milioane lei sunt prevăzuţi pentru ridicarea monumentelor menționate. 185.000 de lei sunt prevăzuți pentru lucrările de amplasare a bustului lui Avram Iancu şi 7 milioane de lei pentru realizarea primei etape a ansamblului monumental Regele Ferdinand I Întregitorul.

Gâlceava politicienilor

Deputatul PNL Florin Roman este nemulţumit că actuala coaliţie aflată la guvernare tergiversează lucrurile legate de Centenarul Marii Uniri. ”Actuala Coaliţie PSD-ALDE nu acordă deloc atenţia cuvenită problemelor legate de organizarea concretă şi planificarea din timp a evenimentelor Centenarului Unirii! Semnalez guvernanţilor faptul că suma care ar trebui alocată pentru finanţarea proiectelor de infrastructură culturală pentru Centenar nu este una astronomică, fiind nevoie de aproximativ 60 milioane de euro, o sumă care reprezintă doar 1% din fondul aflat la dispoziţia Ministrului Dezvoltării pentru finanţarea proiectelor derulate prin PNDL. Totodată, semnalez faptul că majoritatea parlamentară PSD-ALDE, deşi susţine încă de pe vremea Guvernării Ponta că va demara un plan măreţ dedicat Centenarului, aceasta obstrucţionează de fapt chiar realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia, monument care riscă să nu se mai poată concretiza până la Centenar, deoarece propunerea legislativă care se referă la finanţarea acestui proiect cu suma de 15 milioane lei, deşi a trecut de votul Senatului de foarte multă vreme, de2 ani, zace într-un sertar al Camerei Deputaţilor condusă de domnul Dragnea!”, a comentat Florin Roman. El a amintit și de promisiunea din 2014 a fostului ministru al Transporturilor, Dan Şova, care anunța că în 2018 vor fi deschişi circulaţiei 2.300 de km de autostradă. ”Premierul a stabilit ca obiectiv firesc, pentru România, până la urmă, să avem legată prima autostradă Moldova de Transilvania şi Ţara Românească, deci cele trei provincii istorice să fie legate prin autostradă, lucru care se va realiza”, a mai spus Roman. În 2013, Victor Ponta prezenta proiectul privind reţeaua de autostrăzi care vor fi construite până în 2018 şi propunea elaborarea unui proiect de lege prin care Guvernele viitoare să fie obligate să continue proiectele începute. Astfel, anual trebuia să fie alocată construcţiei de autostrăzi o sumă cuprinsă între 750 de milioane şi un miliard de euro. De asemenea, până în 2022 primele 16 oraşe din România (Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Craiova, Braşov, Galaţi, Ploieşti, Oradea, Brăila, Arad, Piteşti, Sibiu, Bacău, Târgu Mureş) ar fi urmat să fie conectate prin autostrăzi.

Structura guvernamentală

Departamentul Centenar a fost înființat în iulie 2016 de Guvernul Cioloș, ca structură în cadrul aparatului de lucru. Obiectivul Departamentului Centenar este de a coordona la nivel național pregătirea, organizarea și desfășurarea manifestărilor, a acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și Primul Război Mondial, conform site-ului oficial al Gurvernului. Departamentul CENTENAR nu are personalitate juridică, se află în subordinea prim-ministrului și este finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Inițial, Daniel Şandru a fost cel care a condus această structură guvernamentală în perioada 9 august 2016 – 1 februarie 2017. El a demisionat, alături de echipa sa, acuzându-l pe Sorin Grindeanu că, „prin aprobarea OUG privind Codurile penale, a transformat serviciul public într-unul dedicat intereselor personale ale unor politicieni cu probleme de natură penală.” Potrivit anunțului dat de Guvern ulterior demisiei ”de onoare” a lui Șandor, „departamentul este condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului” – conform legii – cu data de 2 februarie, 2017. Cristian Videscu devine, astfel, primul arădean care face parte din Guvernul României în 2017. Cristian Ioan Videscu a fost anterior consilier judeţean din partea PSD Arad, în urma alegerilor din decembrie, 2016. Până acum, activitatea Departamentului Centenar nu s-a văzut.

Nemulțumirea lui Iohannis

Întrebat despre pregătirile pentru Centenarul Marii Uniri, preşedintele Klaus Iohannis a declarat la Mărăşti, în judeţul Vrancea, că românii se pricep ”foarte bine la organizat manifestări festive” şi că nu are ”niciun fel de emoţie în această privinţă”, susţinând că ar fi fost totuşi ”frumos” dacă ”am fi avut proiecte mari cu care să arătăm că într-adevăr în aceşti o sută de ani România a devenit nu doar mare, ci şi unită” prin autostrăzi.