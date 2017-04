Cinci judeţe, sub avertizare cod portocaliu de ninsori şi viscol

Potrivit unei avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi Argeş, din zona Carpaţilor Meridionali şi a Munţilor Banatului, sunt miercuri, până la ora 18.00, sub avertizare cod portocaliu de ninsori şi vânt în zona de munte, care la rafală va avea viteze de peste 100 de kilometri pe oră, viscolind zăpada şi reducând vizibilitatea sub 50 de metri. Alte 23 de judeţe sunt sub avertizare cod galben de ploi şi vânt, precum şi ninsori în zona de munte.



Judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Olt, Dolj, Braşov, Covasna, Harghita, Timiş, Hunedoara şi unele zone din judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Buzău, Prahova, Arad, Alba, Cluj, Sibiu, Braşov, Gorj, Vâlcea, Argeş şi Mehedinţi sunt miercuri, până la ora 18.00, sub avertizare cod galben.

Precipitaţiile vor cuprinde, de miercuri, jumătatea de sud-vest a teritoriului şi cea mai mare parte a zonei de munte. În Banat, Oltenia, vestul şi nord-vestul Munteniei va ploua, iar în zona montană vor fi mai ales ninsori. Cantităţile de apă vor depăşi 20-25 de litri pe metru pătrat şi izolat 40 de litri pe metru pătrat.

Vântul se va intensifica în cea mai mare parte a ţării şi local, îndeosebi în regiunile sudice şi centrale, viteza la rafală va depăşi 50 - 55 de kilometri pe oră. La munte, cu precădere la altitudini de peste 1.400 de metri se va depune strat nou de zăpadă, iar vântul va avea intensificări cu rafale de peste 60 - 70 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea.

Începând de miercuri ora 18.00 şi până vineri, la ora 06.00, va intra în vigoare o nouă avertizare cod portocaliu, emisă pentru judeţele Sibiu, Braşov, Vâlcea, Covasna, Harghita, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova şi Argeş.

În cele 12 judeţe din zona Carpaţilor Meridionali şi Orientali va ninge abundent, se va depune strat consistent de zăpadă, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 60 - 70 de kilometri pe oră şi peste 80 - 90 de kilometri pe oră, pe creste, viscolind puternic ninsoarea şi reducând vizibilitatea.

Bucureştiul şi celelalte judeţe, cu excepţia judeţelor Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu şi Călăraşi, vor fi sub avertizare cod galben de miercuri, ora 18.00, până vineri, la ora 10.00.

Potrivit avertizării cod galben, de miercuri seară vor fi precipitaţii mai ales în sudul, centrul şi estul ţării, iar joi după-amiază şi în noaptea de joi spre vineri aria acestora se va restrânge către est. În aceste zone, cantităţile de apă vor depăşi 25 de litri pe metru pătrat şi, pe arii restrânse, îndeosebi în zona Carpaţilor Meridionali şi Orientali, 50 - 60 de litri pe metru pătrat.

La munte va continua să ningă şi se va depune strat de zăpadă. În restul ţării va ploua, iar începând din noaptea de miercuri spre joi, în Moldova şi pe arii mai restrânse în Maramureş, Transilvania şi trecător în zona deluroasă din sud vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare, îndeosebi în regiunile estice şi sud-estice, unde vitezele la rafală vor atinge 50 - 60 de kilometri pe oră.