Cine este de fapt Klaus Werner Băsescu

Vroiam să scriu despre noua orientare neo-băsistă a lui Klaus Iohannis, dar mi-am dat seama la timp că ar fi o enormă greşeală. Băsismul este o mare gogoriţă, el nu există în realitate. Nici băsiştii, termen inventat de nişte ziarişti supăraţi, nu există cu adevărat. Băsistul este de fapt un om care are convingeri puternice, induse nu de către propria să conştiinţă, ci de către serviciile secrete, prin mijloace specifice. Băsescu se laudă peste tot că el a creat ”Sistemul”. Ca toţi băsiştii, și el este de fapt o creație a sistemului. Sistemul nu a apărut odată cu primul mandat al lui Băsescu. El s-a născut în anii 20, la Moscova, şi a fost adus la noi pe tancurile sovietice, după 23 august 1944. Băsescu este de fapt o creatură a sistemului încă de pe vremea celui asasinat acum 27 de ani pentru ca sistemul să preia puterea absolută în România, putere pe care o deţine şi în ziua de azi.

Toate laudele Băsescului cum că ar fi creatorul sistemului sunt total false. Sistemul i-a netezit cariera politică încă de la episodul Anvers, poate chiar dinainte. Că bănuieşte sau nu, asta nu lasă să se vadă, dar că se mândreşte cu ceva ce nu a făcut, este evident. Şi Iohannis este de fapt creaţia aceluiaşi sistem. Deci aş fi cel puţin făţarnică să-l numesc pe acesta neo-băsist. Dacă până în 1989 sistemul era fratele mai mic al KGB, acum şi-a renegat familia fiind adoptat de ”Unchiul” de peste ocean. Însă şi-a păstrat comportamentul şi metehnele familiei biologice. Cei 7 (zeci) de ani de acasă contează enorm şi, oricum, sângele apă nu se face! Deşi împărţit în mai multe instituţii, acum sistemul funcţionează unitar şi conduce cu mână de fier, discreționar, ceea ce numim noi România.

Sistemul nu dă socoteală nimănui, glumele cu controlul parlamentar, CSM, etc. nu mai păcălesc nici copilaşii de la creşa de stat. El are voie să facă afaceri, folosind informaţiile secrete obţinute. Pe lângă faptul că nu dă socoteală nimănui pentru acele afaceri, sistemul hotărăşte şi cine altcineva poate face bani la noi. De regulă rude, prieteni şi asociaţi. Presa este împănată, acoperiţii nici măcar nu se mai feresc. Societatea civilă are mai multe stele pe epoleţi decât Calea Lactee, iar politicienii se bat la propriu pentru studii la Colegiul National de Apărare sau la Academia SRI. Nu-i vorbă, dacă nu ai fost ”procesat” de către sistem, nu poţi ocupa funcţii importante în stat. Oamenii simpli muncesc, se chinuie, mănâncă şi se distrează. Din când în când, mai şi votează. Şi au o bizară impresie: ”contează cine votează”. Cred ei din când în când. După cum s-a văzut în ultimii 12 ani, de când sistemul a preluat puterea absolută, votul popular nu a mai contat absolut deloc.

În 2004, a câştigat PSD și am avut guvernul Tăriceanu (PNL). În 2008, a câştigat PSD, dar am avut guvernul Boc (PDL). În 2012, a câştigat USL. Am avut guvernul Ponta (PSD). Însă sistemul era cam nefericit, aşa că l-a adus cu forţa pe Cioloş (CE) şi trupa lui de funcţionari. Acum a câştigat PSD, mai clar că niciodată în ultimii 26 de ani. Am avut imediat guvern PSD? Nu! De ce? Nu pentru că n-a vrut Iohannis, nu a dorit sistemul. Şi, pentru acest lucru, a inventat o alianţă ce părea imposibilă: Binomul Băsescu-Iohannis. Și așa s-a născut noul președinte: Klaus Werner Băsescu. De care veți mai auzi. Nu e penibil? Nu, este eficace.

Sistemul a acceptat până la urmă un premier ”procesat” de Academia Națională de Informații. Cât timp acesta va face ce-a fost învățat acolo și nu ce îi va spune partidul, va rămâne în funcție. Sistemul a învins din nou. Dacă vrea sistemul, vom avea linişte şi prosperitate. Dacă nu, vom avea instabilitate şi sărăcie. Vom vedea, noi am votat, dar nu am contat. Nici nu vom conta, sistemul ne va învrăjbi, pe cei de dreapta cu cei de stânga, creștinii cu musulmanii şi cu oricine va mai dori. După ce a inventat minciuna despre ”politica lucrului bine făcut”, sistemul lucrează acum la altceva. La ”politica votului bine f...t”.