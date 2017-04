Cine îl mai așteaptă pe Sebastian Ghiță la portiță

Președintele Comisiei pentru controlul activității SRI, Adrian Țuțuianu, a declarat marți că Sebastian Ghiță va fi audiat la comisie atunci când va fi adus în România.

"Cred că am procedat înțelept. În urmă cu o lună și ceva mă tot întrebați dacă am închis ancheta (cu privire la scandalul Coldea) și eu am spus că nu și că am considerat că este utilă audierea domnului Ghiță în cadrul Comisiei SRI, pentru că de acolo am și pornit în anchetă. Ca urmare, odată ce au fost parcurse procedurile de extrădare și îl vom avea pe domnul Ghiță în România, se impune să continuăm ancheta noastră, să îl audiem, să vedem ce elemente suplimentare ne aduce în atenție, apoi să decidem dacă mai audiem și alte persoane", a spus Țuțuianu, la Palatul Parlamentului.

Pe de altă parte, Țuțuianu a anunțat că s-a renunțat la audierea lui Dan Andronic la Comisie.

"Noi aveam programat să îl chemăm la audieri pe Dan Andronic mâine (miercuri — n.r.). În condițiile în care s-a anunțat deja constituirea unei comisii comune de anchetă a celor două Camere care își propune aceleași lucruri pe care ni le propuneam noi, ceva mai mult de fapt comisia de anchetă, apare ca inutilă chemarea la Comisia pentru controlul SRI a lui Dan Andronic. Noi ne propuneam să analizăm doar activitatea SRI și a unor cadre ale SRI legată de alegerile din 2009. În cadrul comisiei comune se vor face toate audierile persoanelor care au legătură cu alegerile din 2009 și care au fost indicate în materialul publicat de Dan Andronic", a explicat parlamentarul PSD.