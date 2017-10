Cinema mobil pentru Zilele Filmului Maghiar

Cinefilii vor putea viziona peste 50 de filme în cadrul celei de-a 17 ediții a Zilelor Filmului Maghiar - Filmtettfeszt, eveniment organizat de asociația clujeană Filmtett în Cluj-Napoca, între 4 și 8 octombrie, precum și în alte 13 localități din Transilvania. Lungmetrajele proiectate sunt filme maghiare recente, multe din ele nominalizate sau premiate la festivaluri internaționale de profil.

Unele dintre acestea sunt prezentate în premieră în România, iar în programul Zilelor Filmului Maghiar se află și „Despre trup și suflet“, film câștigător al Ursului de Aur la Berlinale, pe care cinefilii vor fi bucuroși să îl revadă, în urma succesului avut în cadrul TIFF. Intrarea la proiecții este liberă, iar filmele sunt subtitrate în limba română sau în limba engleză.

Filmtettfeszt va avea loc atât în Cluj-Napoca, la cinema Victoria și la Universitatea Sapientia, cât și în Timișoara, Arad, Oradea, Sibiu, Satu Mare, Covasna, Miercurea Ciuc, Gheorgheni (județul Harghita), Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc, precum și în localitățile clujene Săvădisla și Mera.

În cadrul festivalului vor rula 12 lungmetraje, precum și documentare, scurtmetraje și filme de animație adresate copiilor. Pentru a-și asigura accesul la filmele care vor rula seara la cinematograful clujean Victoria, doritorii sunt rugați să solicite în prealabil (maximum 3 zile înainte de proiecție) un bilet cu valoare zero de la casieria cinematografului. În acest an, Filmtettfeszt are numeroși invitați din echipele care au participat la realizarea lungmetrajelor, astfel că, la finalul proiecțiilor publicul va avea parte de sesiuni de întrebări și răspunsuri (traduse în limba română) alături de aceștia.

În deschiderea Zilelor Filmului Maghiar, azi, la ora 17.30, la Cinema Victoria a rulat filmul „Kojot“, regizat de Kostyál Márk, producție care vorbește despre o luptă dură pentru pământ, pentru familie, pentru viață, pentru viitor și mai ales despre o luptă cu sine însuși a protagonistului principal. Duminică, 6 octombrie, după Gala de închidere a festivalului, de la ora 18.30 va putea fi vizionat, în premieră în România, filmul „Brazilienii“, regizat de Rohonyi Gábor și M. Kiss Csaba – „un film în spiritul lui Kusturica, o poveste optimistă despre depășirea prejudecăților și despre provocările de zi cu zi ale relațiilor între maghiari și romi“ (filmtett.ro). „Începând din a doua jumătate a lunii octombrie, producția „Brazilienii“ va rula în cinematografe din mai multe orașe din Transilvania, iar distribuția este realizată de Asociația Filmtett, a precizat Zágoni Bálint, managerul Asociației Filmtett.

Filme la sat

Pentru al doilea an consecutiv vor avea loc și proiecții speciale în două localități din apropierea Clujului: la Mera (vineri, 6 octombrie, ora 19.00, Casa de Cultură) și la Săvădisla (sâmbătă, 7 octombrie, ora 19.30, Casa de Cultură). Evenimentele vor avea loc în parteneriat cu proiectul Cinemobilul. Tudor Baciu, inițiatorul acestui cinema mobil, călătorește prin țară cu o tehnică minimă necesară și cu filme bune, pentru a le oferi bucuria de a vedea un film împreună celor care trăiesc în localități unde nu a existat niciodată un cinematograf.

Un alt punct important din programul festivalului este competiția Filmgalopp, care, pentru prima dată în acest an, este adresată documentarelor maghiare din Transilvania, arată un text trimis presei.