Ciolacu, la cârma Armatei

Primul-ministru Mihai Tudose l-a propus pe vicepremierul Marcel Ciolacu ca ministru interimar al Apărării Naționale, după ce Adrian Țuțuianu a demisionat marți de la conducerea MApN.

Tudose a anunțat, într-o intervenţie telefonică la România TV, că a acceptat demisia lui Adrian Ţuţuianu din funcţia de ministru al Apărării şi că a propus ca interimatul la MApN să fie asigurat de către Ciolacu, urmând să aibă loc consultări în PSD şi în coaliţie pentru nominalizarea pentru postul de ministru al Apărării.

"I-am acceptat demisia (lui Țuțuianu - nr.). Am vorbit cu domnul președinte Dragnea, am vorbit cu domnul președinte Klaus Iohannis și am trimis actele către Cotroceni cu propunere de interimar — domnul viceprim-ministru Marcel Ciolacu. (...) În acest moment, hârtiile sunt către Cotroceni", a declarat Tudose.

Premierul a susținut că sunt bani pentru salarii.

"Adevărul este că nu există nicio problemă la nicio structură a statului cu salariile. De unde a ieşit, cum a ieşit, cum a fost rostogolită, nu ştiu, mai ales că este vorba despre o structură de securitate a statului. Este incredibil acest tip de mesaj, înţeleg că este şi undeva pe site-ul ministerului. Aşa ceva este de neacceptat", a declarat Tudose la România TV.

Tudose a precizat că i-a imputat lui Adrian Țuțuianu lipsa comunicării în ceea ce privește chestiunea salariilor angajaților MApN. "Sunt bani pentru salarii, sunt bani pentru armată, 2% din buget la Ministerul Apărării și noi toţi discutăm dacă avem sau nu bani de salarii pentru armată... Vi se pare că nu e nimic de reproşat?”, a comentat premierul.

Premierul a spus că Țuțuianu trebuia să-l informeze din timp asupra intențiilor sale. "Nu ne jucăm cu aşa ceva. Trebuia să-mi spună de la 12, să ia nişte măsuri, să iasă public să spună", a afirmat primul-ministru.

La întrebarea dacă el a fost cel care i-a solicitat lui Țuțuianu să demisioneze, Tudose a răspuns: "I-am spus că ar fi un gest de onoare".

Chestionat când va fi un nou ministru plin al Apărării, premierul a precizat: ”Ministru al Apărării cu jurământ la Palatul Cotroceni, în maximum 45 de zile. Poate într-o săptămână”.

Marcel Ciolacu, un apropiat al liderului PSD Liviu Dragnea, este vicepremier fără portofoliu în Guvernul Tudose.