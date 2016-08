Cioloş cere schimbarea procedurilor de avizare a transportului de masă lemnoasă

Premierul Dacian Cioloş a primit o sesizare pe Facebook asupra faptului că există o vulnerabilitate care permite efectuarea mai multor transporturi de material lemnos pe distanţe scurte, în aceeaşi cantitate, folosind un singur set de documente. În consecință, Cioloș a cerut ministerelor Mediului şi Afacerilor Interne să modifice procedurile pentru avizarea transportului de masă lemnoasă.

”În urma postării domnului Adrian Chirita, am solicitat Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Mediului să verifice situația. Pe scurt, la control, transportatorul a prezentat avizele necesare și codurile online generate de sistem. Foarte probabil, codurile online au fost obtinute cu puțin timp inainte de controlul poliției, la vederea echipajului de poliție.

Procedura actuală are, într-adevăr, unele vulnerabilități, existând încă loc pentru abuzuri. Modul de lucru actual permite completarea ulterioară a avizului de însoțire, într-un interval orar de 12 ore. Astfel, pe distanțe scurte, poate exista posibilitatea efectuării mai multor transporturi de material lemnos, cu cantități identice, prin utilizarea acelorași documente. În plus, accesul la rețeaua de telefonie/date al mobilului pe care se generează codul online poate fi restricționat în mod deliberat, până în momentul apropierii unei activități de control.

Am cerut Ministerului Mediului ca împreună cu Ministerul de Interne să găsească rapid soluții pentru îmbunătățirea sistemului actual, pentru ca astfel de slăbiciuni sa fie eliminate. Având în vedere aceste aspecte și în urma sesizării de mai jos, Inspectoratul de Poliție Suceava și Garda Forestieră Suceava verifică și activitatea comercială a societății deținătoare a vehiculelor respective.

Îi mulțumesc domnului Chiriță pentru spiritul civic și pentru implicare și vă asigur că lucrurile semnalate nu vor rămâne fără urmări pentru cei care încalcă legea. Aplicația Inspectorul Padurii a fost lansată în testare timp de o lună de zile tocmai pentru a primi feedback de la cetățenii care o utilizează și pentru a o îmbunătăți. Avem în continuare nevoie de ajutorul dumneavoastră și de al celor cărora le pasă de pădurile noastre”, a scris Cioloș pe Facebook.