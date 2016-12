Cioloş, "foarte hotărât" să guverneze cu PNL și USR

Dacian Cioloş mulţumeşte, pe Facebook, PNL şi USR pentru susținere și anunță că este hotărât să construiască o guvernare "responsabilă, deschisă şi onestă" pentru următorii 4 ani, dacă cele două partide vor forma o majoritate.

"(...) Două dintre partidele care candidează pentru Parlament susțin Platforma România 100. Le mulțumesc pentru asta, le mulțumesc membrilor lor și tuturor celor care vor altceva de la politică. Le mulțumesc pentru ca au înțeles și au avut curajul să își asume valori și principii pentru guvernare, înainte de orice promisiune electorală.

USR este un partid tânăr, purtător de multe speranțe, în plină consolidare, un partid care urmează să dovedească trecerea de la bune intenții la fapte. Un partid nou, cu oameni noi, dintre care, cu câțiva am avut plăcerea să lucrez în guvern anul acesta.

PNL este un partid cu tradiție democratică de aproape un secol, partid care, în ultimul sfert de veac, a trecut prin multiple transformări și evoluții. E un partid pe care îl cunosc destul de bine. Au fost greșeli, dar au fost și momente în care a arătat că se poate transforma pentru a merge înainte. Cred că PNL este partidul care a început să înțeleagă ce așteptați dumneavoastră de la clasa politică și a demarat un proces de schimbare - un prim pas asumat prin eliminarea de pe liste a candidaților cu probleme penale, printr-o infuzie de candidați noi pentru alegerile parlamentare.

Am văzut că unii se grăbesc să spună că aș fi nehotărât, că nu îmi asum lupta electorală. Dimpotrivă, sunt foarte hotărât.

Sunt hotărât sa rămân consecvent credinței pe care o am în viitorul acestei țări, în schimbarea de care ea are nevoie. Sunt hotărât să nu fac compromisuri de dragul vreunei funcții sau doar pentru că „așa se face” în politică. Sunt hotărât să-mi țin cuvântul dat și să-mi asum cu bună-credință partea de responsabilitate care îmi revine.

Democrație înseamnă că guvernarea revine celor pe care-i alegem în Parlament și care reușesc să formeze o majoritate. PNL și USR mi-au propus să mă susțină pentru a continua să conduc Guvernul dacă, împreună, vor susține o majoritate parlamentară.

Votul dumneavoastră din 11 decembrie va spune asta. Dacă răspunsul este pozitiv sunt pregătit și hotărât în decizia ca împreună cu aceste partide și cu toți cei care vor ca România să meargă înainte, să construiesc o guvernare responsabilă, deschisă și onestă pentru următorii 4 ani.", a scris premierul pe pagina sa de Facebook.