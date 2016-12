Cioloș: Nu exclud să mă înscriu într-un partid politic

Dacian Cioloș nu exclude posibilitatea de a se înscrie într-un partid politic după alegeri, însă a explicat că această decizie depinde de mai multe lucruri.

"Ce se întâmplă dacă nu o să fiu prim-ministru? În acest context, nu vă pot răspunde la această întrebare. (...) În momentul de față, nu sunt decis dacă modalitatea cea mai bună de a mă angaja în construcția aceasta de care vorbeam este ca imediat după alegeri să intru într-un partid politic. Nu exclud acest lucru, dar va depinde de mai multe lucruri. Și eu vreau să le iau pe rând. Înainte de a spune ce o să fac, dacă nu o să se întâmple, hai să vedem cum facem ca să se întâmple! Și dacă nu o să se întâmple, o să iau decizia atunci. Dar, da. Într-un fel sau altul, în următorii ani, (...) mi-aș dori să mă implic în a crea premisele (...) pentru ca anumite lucruri să se întâmple, lucruri pe care eu le-aș fi vrut să se întâmple acum, dar, dacă nu e posibil, cel puțin mai încolo", a afirmat Cioloș, la o dezbatere organizată marți de Grupul pentru Dialog Social.

Întrebat cum va ajunge prim-ministru în condițiile în care dreapta politică e divizată, Cioloș a răspuns că singurele partide cu care a discutat au fost PNL și USR.

"Am avut propunerea din partea a două partide să fiu susținut pentru a continua și am acceptat această propunere mai pasiv la început și probabil din ce în ce mai activ pe măsură ce ne-am apropiat de alegeri, cumva determinat și de împrejurări. Dar trebuie să recunosc că acum, în momentul de față, nu am o strategie despre cum să devin prim-ministru, o să unesc eu partidele de dreapta sau cum am negociat sau o să negociez cu ele. Va depinde foarte mult, dat fiind contextul, de rezultatul alegerilor, pentru că nici aici nu sunt lucrurile clare, care va fi ponderea acestor partide, pe de o parte, și apoi în ce măsură aceste partide vor fi gata să lucreze împreună pe un proiect care să nu fie unul minimalist, pentru a fi credibil din punct de vedere al reformelor necesare. Ați vorbit de trei, patru partide de dreapta. Eu am avut discuții principiale și cu câteva elemente de concretețe, dar mai ales principiale cu două din aceste partide care mi-au propus susținerea și cu care lucrez împreună — e vorba de PNL și de USR și practic deloc cu celelalte partide legat de acest lucru. (...) Cred că va depinde mai mult și de punctul de vedere al liderilor politici ai acestor partide, la ce proiect sunt gata să se angajeze", a adăugat premierul, potrivit Agerpres.