Ciorbea - între linșaj și demers public

Mărirea și decăderea unui om politic. Când a ajuns primar al Capitalei în 1996 și ulterior prim-ministru al primului guvern CDR, Victor Ciorbea a fost privit inițial ca un erou național, o figură providențială care va scăpa țara de FSN și Ion Iliescu. Cu timpul, imaginea s-a estompat, apoi, odată cu ieșirea sa din politica mare, s-a pierdut cu totul.

În urmă cu doar o săptămână, demersul său prin care a contestat la Curtea Constituţională Legea 90/2001, care interzice unui condamnat penal să ocupe funcţii în guvern, l-a transformat în unul dintre cei mai huliți oameni din România. Sau nu. Depinde de cum citești Constituția sau de ce parte a baricadei ești. Dacă a greșit sau nu, va decide Curtea Constituțională. Dacă CCR va admite contestația, Dragnea poate deveni premier. El nu poate face parte acum din Guvern, deoarece a fost condamnat definitiv în Dosarul Referendumul, la o pedeapsă cu suspendare.



Potrivit Avocatului Poporului, Curtea Constituţională a fost sesizată în legătură cu articolul 2 din Legea 90/2001. Acest articol prevede: „Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetățenia română și domiciliul în ţară, se bucură de exercițiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale și nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1)“. Ciorbea a precizat ulterior, într-un comunicat, că „prevederile art. 2 din Legea nr. 90/2001 încalcă principiul echilibrului puterilor în stat, nu întrunesc cerințele constituționale de previzibilitate și proporționalitate a legii și nu permit recunoașterea dreptului la diferența pentru ocuparea, în condiții de egalitate și fără restricții nerezonabile, a unei funcţii ce implică exercițiul autorității de stat“.

Avocatul Poporului a constatat lipsa de coerenţă legislativă în stabilirea unor criterii de integritate clare, obiective și general valabile pentru ocuparea funcţiilor aparţinând celor trei puteri organizate în cadrul democraţiei constituționale, aspect de natură să aducă atingere principiului echilibrului puterilor în stat. Un alt aspect pe care Victor Ciorbea îl vrea analizat de CCR este ceea ce el numește „lipsa de previzibilitate a sintagmei «nu au suferit condamnări penale» din cuprinsul art. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcţionarea Guvernului României și a ministerelor, modificată și completată, fapt ce aduce atingere art. 1 alin. (5) din Constituţie“.



La doar o zi după decizia lui Ciorbea de a trimite la CCR Legea 90/2001, Asociația De-Clic a demarat strângerea de semnături pentru demiterea lui Ciorbea, pe care îl acuzau că a atacat legea exclusiv în favoarea liderului PSD Liviu Dragnea și prin acest demers nu mai este imparțial. În doar o săptămână a strâns aproape 200 de mii de semnături pentru demiterea lui Ciorbea din funcția de Avocat al Poporului. „Suntem mai mult de 127.000 cei care cerem demisia lui Victor Ciorbea. Știu că mulți dintre noi semnăm petiții online și mai apoi ne întrebăm dacă ele au vreun efect. Ei bine, totul depinde de noi. Victor Ciorbea poate pretinde că nu știe de semnăturile noastre. Așa că hai să-i batem la ușa biroului și să i le înmânăm. În felul acesta, domnul Ciorbea va fi nevoit să reacționeze“, scria ieri inițiatorul petiției, Tudor Brădăţan.



Ciorbea le-a răspuns și el contestatarilor săi, pe care i-a numit „bieţi oameni“ care nu ştiu despre ce este vorba și nu au avut nici răbdarea și nici interesul să citească excepţia pe care a formulat-o la Curtea Constituţională. „Dacă această idee, acest principiu va fi îmbrățișat de către Curtea Constituţională, Parlamentul ar urma să elaboreze întreaga legislaţie în materie, să o armonizeze și să creăm un cadrul legislativ armonios și coerent. Nu este admisibil ca într-o lege să se prevadă anumite condiții pentru anumite puteri ale statului, în alta să se prevadă alte condiții, să se folosească cele mai diverse denumiri, cele mai diverse terminologii și formule juridice, în aşa fel încât nimeni nu mai înţelege nimic. De aceea, toate aceste lucruri cred că trebuie rezolvate în mod unitar, principial, cinstit, corect, cu linişte și fără atâta patimă și fără manipulare și dezinformare“, a mai spus Victor Ciorbea.

Alte controverse



Un alt demers criticat al Avocatului Poporului a fost grija pe care a arătat-o unora dintre mulții politicieni și oameni de faceri aflaţi după gratii. În martie 2015, Ciorbea s-a declarat îngrijorat de condiţiile din penitenciarul în care era închis fostul ministru al Tineretului Monica Iacob Ridzi, condamnat la cinci ani de închisoare pentru fapte de corupţie. Şase luni mai târziu, în septembrie, a mers să vadă dacă-i sunt respectate drepturile lui Sorin Oprescu, aflat în arest preventiv. După întâlnirea cu acesta, Avocatul Poporului a declarat că din cauza stării de sănătate Oprescu ar trebui internat. Recent, Victor Ciorbea l-a vizitat și pe Liviu Luca, fost tovarăș de luptă sindicală, condamnat la zece ani de închisoare pentru delapidare.



Avocatul Poporului către CCR

Avocatul Poporului, instituția care apără drepturile și libertățile persoanelor fizice, are dreptul de a sesiza Curtea Constituțională a României în privința excepției de neconstituționalitate a actelor normative adoptate de Parlament.



Site-ul Avocatului Poporului include 12 sesizări ale instituției trimise Curții Constituționale în ultimii patru ani. De asemenea, au existat și petiții adresate Avocatului Poporului pentru a invoca excepția de neconstituționalitate la CCR, cărora nu li s-a dat curs.



Anul trecut, o sesizare notabilă a instituției ombudsmanului către CCR a fost cea cu privire la Dosarul electronic de sănătate. În acest caz, Avocatul Poporului a sesizat CCR cu excepţia de neconstituţionalitate referitoare la prevederile art. 30, alin. (2) şi (3), şi art. 280 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, articole pe care le consideră neconstituţionale, „întrucât permit restrângerea exerciţiului dreptului la viaţă intimă, familială şi privată prin acte normative de nivel inferior legii, ce nu întrunesc cerinţele de previzibilitate, certitudine şi transparenţă care caracterizează o lege adoptată de către Parlament, în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare, sau de către Guvern, ca legiuitor delegat“. Sesizarea a fost făcută la sfârșitul lunii noiembrie.



În iunie anul trecut, CCR a admis sesizarea Avocatului Poporului privind formularea recursului în casație, înaintată pe 11 noiembrie 2015. Sesizarea s-a referit la excepția de neconstituționalitate privind câteva articole din Codul de Procedură Penală care, în opinia Avocatului Poporului, contravin unor dispoziţii din Legea fundamentală, unor prevederi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.



Alte sesizări depuse la CCR și admise de Curte au avut subiecte precum prevederile unei ordonanțe de guvern cu privire la organizarea și funcționarea referendumului și legea cu privire la înființarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“. În perioada 2013-2015, CCR a primit de la Avocatul Poporului sesizări cu privire la anumite prevederi ale Codului de Procedură Civilă și ale Codului Penal, o ordonanță privind comunicațiile electronice, prevederi ale Codului de procedură civilă, două articole dintr-o ordonanță cu privire la procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență, alte două articole din Legea educației naționale.



Cât despre petițiile adresate Avocatului Poporului pentru a formula sesizări la CCR și cărora nu li s-a dat curs, acestea s-au referit, în 2016, la Legea „Dragnea“ privind eliminarea celor 102 taxe nefiscale, petiția fiind înaintată de către Sindicatul Liber din Radio România, şi la legea profesiei de avocat.

În perioada 2004-2007, Avocatul Poporului a ridicat direct în faţa Curţii Constituţionale excepţii de neconstituţionalitate, care au avut ca obiect dispoziţii din legi sau ordonanţe ale guvernului în funcţie: Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcţionarea Curţii Constituţionale; Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi; Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului; Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, modificată şi completată; Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Mărul discordiei parlamentare



Politicienii au interpretat demersul Avocatului Poporului de a sesiza CCR fiecare după interesele taberei căreia îi aparțin. PSD și ALDE au găsit argumente pentru a susține acest demers, iar opoziția a găsit la rândul său motive pentru a desființa inițiativa promovată de Victor Ciorbea. PNL și USR au cerut chiar demiterea Avocatului Poporului, care a ajuns în această funcție chiar din rândurile Partidului Naţional Liberal, dar propus în mod paradoxal de PSD.

Daniel Constantin, ALDE: „Nu poți, printr-o lege, să îl pedepsești pe viață“



Copreşedintele ALDE Daniel Constantin a declarat că Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a atacat la CCR legea care împiedică persoane condamnate penal să fie miniştri pentru că „probabil nu a ştiut nimeni, pentru că nu am avut o astfel de situaţie. Nu poţi, printr-o lege, să pedepseşti pe cineva care are o pedeapsă de un an, doi, trei sau cu măsuri suplimentare, să îl pedepseşti pe viaţă. Probabil că din acest punct de vedere Avocatul Poporului a spus că reglăm Constituţia sau legea respectivă, să o punem de acord cu Constituţia, să aibă această pedeapsă pe perioada exercitării pedepsei respective“, a explicat Daniel Constantin.



„Eu cred că dl Liviu Dragnea trebuia să conducă de pe acum Guvernul. A condus campania electorală, a condus un partid către cea mai mare victorie din ultimii 20 de ani, dacă nu mă înșel. Din punctul meu de vedere, dacă va dori, cred că ar fi persoana care ar aplica cel mai bine programul de guvernare. Dar nu vreau eu să îi spun ce să facă.“ Întrebat cine este premierul României, Daniel Constantin a spus: „Sorin Grindeanu, dar există o colaborare foarte bună între domnul Grindeanu și domnul Dragnea și sunt convins că această colaborare va da rezultate bune“.



Daniel Fenechiu, PNL: „Da, am cerut demisia lui Victor Ciorbea!“



Chestionat în legătură cu sesizarea pe care Victor Ciorbea, în calitatea sa de Avocat al Poporului, a depus-o la Curtea Constituțională, sesizare în care reclamă neconstituționalitatea art. 2 din Legea 90/2001, liberalul Daniel Fenechiu a afirmat: „Încă de la început vreau să subliniez că nicio lege din lumea asta nu poate fi scutită de critici. Dacă te stresezi și cauți cu tot dinadinsul, poți găsi niște motive să o critici. Dar asta, doar dacă ții cu tot dinadinsul. Exact așa se întâmplă lucrurile și în cazul acestei sesizări. În mod normal, o lege poate fi contestată atunci când afectează drepturile colective. Și în niciun caz nu poate fi atacată în ideea «hai să-i dăm o mână de ajutor lui Dragnea». Este adevărat că art. 53 din Constituție se referă la «Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi», dar acest articol nu îl poate ajuta pe Liviu Dragnea. Singura discuție care se poate purta în legătură cu această temă se referă la cât timp te pot urmări efectele unei fapte comise la un moment dat. Spre exemplu, dacă efectele unei infracțiuni comise cândva, în tinerețe, te pot urmări și îți pot restrânge anumite drepturi pentru tot restul vieții tale.

Această discuție poate fi însă purtată doar în cazul unei persoane obișnuite. Legea 90/2001 se referă la niște situații concrete și prevede că «pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate». Cu atât mai puțin, dacă ai o asemenea pată, nu poți deveni premierul României. Restul poveștilor despre care vorbește domnul Victor Ciorbea reprezintă doar niște opinii personale ale sale. Interesant este faptul că Legea 90/2001a fost adoptată în timpul guvernului Adrian Năstase, deci tot într-o guvernare pesedistă. În tot acest scandal, noi, cei de la PDL, am cerut demisia lui Victor Ciorbea din funcția de Avocat al Poporului. Dar, după cum știți, el a fost numit de către Parlamentul României, unde PSD are majoritatea. Astfel că rezultatul demersului nostru este previzibil. Dar asta va demonstra, încă o dată, că PSD nu respectă nici măcar legile adoptate în cursul propriilor guvernări“.

Ministrul Justiţiei: „Un gest normal“



„Gestul Avocatului Poporului mi se pare un gest normal, pentru că, din câte ştiu eu, dacă Avocatul Poporului, în legea care îl vizează, constată că există încălcări, este obligat să sesizeze Curtea Constituţională. (...) Din punctul meu de vedere, sunt argumente legale. Eu aştept hotărârea şi decizia CCR şi aceea este decizia care apoi trebuie aplicată în lege“, a declarat ministrul Justiţiei.



În dispută s-a implicat și Palatul Cotroceni, care prin vocea Mădălinei Dobrovolschi, purtător de cuvânt al Președinției, a considerat că Ciorbea, prin demersul său, slujește interesele politicienilor condamnați penal. „Președintele României este indignat de acțiunea din această dimineață a Avocatului Poporului, o acțiune cu un unic beneficiar. În același timp, președintele României este surprins de rapiditatea cu care Avocatul Poporului dorește să devină util noii majorități politice printr-un demers care apără dreptul persoanelor condamnate penal de a ne conduce“, a declarat Mădălina Dobrovolschi la Palatul Cotroceni.

USR: „O tinichea agățată de căruța PSD”



Chestionat și el în legătură cu sesizarea pe care Victor Ciorbea a depus-o la Curtea Constituțională, sesizare privitoare la neconstituționalitatea art. 2 din Legea 90/2001, Dan Barna, viceliderul grupului USR din Camera Deputaților, a declarat: „Noi considerăm că este deosebit de regretabil că, printr-un asemenea demers, Avocatul Poporului protejează interesele unui infractor care a fost condamnat de justiție, printr-o sentință definitivă. Avem semnale că opinia noastră este însușită de foarte mulți cetățeni din țară. Nu discutăm despre activitatea politică a domnului Victor Ciorbea, în întregul ei: cândva, pe vremea în care a fost premierul României, a fost o mare speranță. Dar trebuie să constatăm, cu foarte mult regret, că, în calitate de Avocat al Poporului, prestanța domniei sale a scăzut extrem de mult. Iar asta, pentru că acum el duce această funcție în derizoriu. Prin acest demers juridic, Victor Ciorbea, cel care deține funcția de Avocat al Poporului, se ridică exact împotriva intereselor și drepturilor poporului. Este vorba despre dreptul nostru de a nu fi conduși de niște infractori, deja condamnați. Această lege, adoptată de reprezentanții poporului din Parlamentul României, a funcționat foarte bine vreme de 15 ani și a fost o garanție a respectării voinței populare, a dorinței de a nu fi conduși de niște infractori. Este o chestiune de bun-simț politic, care ar trebui să fie respectată de toți cei care se laudă că susțin și apără interesele poporului. Dacă vreți, este o chestiune de minimă morală să nu lași managementul Guvernului pe mâna unei persoane care are probleme cu justiția. Acest nou demers juridic ne arată cât de jos a coborât domnul Victor Ciorbea. Din păcate, trebuie să constatăm că el împreună cu funcția pe care o deține s-au transformat într-o tinichea agățată de căruța PSD. Aproape că putem considera că acest demers devine un soi de confirmare a unei promisiuni făcute în cursul campaniei electorale: «PSD va corecta problemele din justiție și nu va mai permite arestarea oamenilor».



Vedem că societatea civilă protestează faţă de abuzurile comise de Victor Ciorbea, vedem că deja s-au adunat circa 150.000 de cereri pentru demiterea sa. Noi ne raliem la acest demers cetățenesc, dar nu se știe cât succes vom avea: PSD are majoritatea în Parlament, astfel că rezultatul unei asemenea cereri este previzibil. Asta, cu atât mai mult cu cât Liviu Dragnea ne-a și anunțat că nu se va mai repeta ceea ce s-a întâmplat până acum, iar clasa politică nu va mai răspunde la presiunile străzii“. (Grupaj realizat de Vasile Surcel și Eduard Pascu).

Analiștii, pro și contra



Decizia lui Victor Ciorbea de a sesiza CCR pentru modificarea legii care interzice condamnaților penali să facă parte din guvern a inflamat și societatea civilă. Analiști și specialiști s-au așezat și ei de o parte sau de alta a baricadei, pro sau contra Victor Ciorbea.

Alfred Bulai,

sociolog, profesor universitar

„Prevederile Legii 90/2001, care restricționează accesul la funcția de membru al guvernului, nu au sens din momentul în care au fost adoptate. Modul în care sunt concepute aceste restricții mi se pare nedrept. Să vă dau un exemplu. Să spunem că sunteți tânăr și ați făcut un accident de mașină, pentru care ați primit o sentință definitivă și irevocabilă de doi ani de închisoare cu suspendare. Prin urmare, aveți o condamnare la activ și nu veți putea fi niciodată ministru, chiar dacă meritați și ați putea face lucruri bune. De ce nu se aplică, atunci, aceleași prevederi restrictive, care barează accesul într-o funcție, și la deputați, sau la profesori universitari, sau la multe alte profesii? După ce și-a ispășit pedeapsa, un om, un cetățean, nu trebuie să continue să fie sancționat toată viața. Evident că nu e normal și nu este bine să existe condamnați în guvern, dar nici nu merge să barezi accesul persoanelor în această instituție pentru toată viața și pentru orice infracțiune. Dacă se dorește o asemenea legislație, atunci sunt necesare, în primul rând, enumerarea și definirea infracțiunilor pentru care se aplică interdicția de a fi membru al guvernului și, în al doilea rând, să se stabilească un termen limitat în timp – un an, trei, cinci, depinde de hotărârea legiuitorului – pentru care rămâne valabilă această interdicție.“

Iosif Boda, analist politic

„Avocatul Poporului nu era cel mai îndreptățit să intervină la Curtea Constituțională pentru a obține acea excepție de neconstituționalitate pentru prevederile Legii 90/2001, care interzic persoanelor condamnate să ocupe funcția de ministru. E vorba aici despre un zel deosebit al domnului Victor Ciorbea. Nu știu de ce era problema lui asta. Însă eu sunt pentru modificarea legii, deoarece nu există țară unde cineva să fie condamnat sau incapacitat pe vecie, dacă nu obține o sentință de detenție pe viață. Chiar și criminalii care fac 20 de ani de închisoare sunt reabilitați apoi și sunt reintegrați în societate. De fapt, e vorba despre Liviu Dragnea aici. Poate că el a mobilizat lumea la vot în 2012, s-a dovedit a fi prea insistent și prea zelos, însă nu a furat și nu a comis alte crime. Nu este normal să-i interzici pentru totdeauna să ocupe o funcție. În alte țări, dacă, de exemplu, ești condamnat pentru evaziune fiscală la cinci ani de închisoare, îți sunt suspendate drepturile de a alege și de a fi ales, interdicție care poate înceta în ziua eliberării sau poate continua pentru încă un timp, dar nu pentru toată viața. După acești cinci ani, dacă ești eliberat, de ce să poți deveni șef de întreprindere multinațională, cu mii de oameni în subordine, de exemplu, și să nu poți fi ministru?



Eu cred că deputații sunt cei care, într-o ședință de plen, trebuie să rectifice această lege strâmbă, care putea trece neobservată încă mulți ani, dacă nu s-ar fi pus problema candidaturii lui Dragnea acum, deoarece în aproape 16 ani de când există nu am avut vreun ministru condamnat. Nu trebuia implicată neapărat Curtea Constituțională aici.“



Membru al Institutului European al Ombudsmanului

„Domnule Ciorbea,

În anul 1995, am publicat prima carte românească despre instituția Avocatului Poporului, intitulată «Avocatul Poporului – Instituție Fundamentală a Statului de Drept», apărută la Editura Perenia (ISBN 973-96412-8-8). În anul următor, am fost admis ca membru al Institutului European al Ombudsmanului (European Ombudsman Institute). Deși viața mea profesională m-a purtat către alte specialități juridice, am rămas un prieten al acestei instituții menite a servi cetățeanul. Activitatea dumneavoastră în funcția de Avocat al Poporului, mai ales contestarea la Curtea Constituțională a Legii 90/2001 care interzice condamnaților penali de a face parte din guvern, dezonorează instituția pe care o conduceți, aducând grave atingeri independenței acesteia. Prin urmare, vă solicit demisia de onoare“, i-a scris Virgiliu Pop lui Victor Ciorbea. (D.N.)