"Circ ieftin" de câteva sute de milioane de dolari

Rudel Obreja a comentat în termeni duri, pe pagina sa de Facebook, meciul dintre pugilistul Floyd Mayweather și irlandezul Conor McGregor, campion la artele marţiale mixte.

"Întâlnirea (și nu "meciul") dintre Mayweather și McGregor pe un ring de box in văzul întregii Planete mi-a reconfirmat convingerea asupra nivelului de inteligență la nivel planetar. Pearl Harbour, Războiul din Golf, din Iran, Nicaragua, Revolutiile din Estul Europei, cele Arabe, 9/11 și încă (prea) multe manipulări petrecute de-a lungul vremurilor (Dumnezeu știe ce ne mai așteaptă...) demonstrează că omenirea merge in direcția bună... Păpușarii consumismului mondial și ai Noii Ordini Mondiale n-au a se îngrijora, "Are balta pește"... Din câte știu, peștii sunt și surzi, și chiori. Îi momești mai mult cu mirosurile, adică trag pe nas... Dincolo de talentul imens al lui Mayweather, el este produsul acestui tip de societate, consumistă.

Ar fi putut avea puterea (interioară) să refuze circul ieftin (de câteva sute de milioane $...) în favoarea Nobilei Arte, care l-a creat, de fapt, la acest nivel cosmic... ?! Am speranța că boxul va rămâne înfruntarea CARACTERELOR, sportul celor puternici, onești, si că asemenea FARSE nu vor mai avea loc în Templul Suspinelor, ringul de box. Dar mai important pentru mine, și sper NOI, ar fi ca oamenii sa se mai deștepte puțin... Altminteri vor fi ademeniți in continuare cu mirosurile...", a scris Obreja pe contul său de pe rețeaua socială.