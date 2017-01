Clasament, bani, dezvoltare, sabotaj, Coldea

Uniunea Europeană are azi 27 de țări, plus Marea Britanie în curs de... exit. În clasamentul populațiilor, România e pe locul 7 (6). În clasamentul dezvoltării, suntem pe locul 26 (25). Banii din fondurile europene se dau în funcție de acest clasament al dezvoltării. Dacă am fi pe locul 7 (6) și din acest punct de vedere, România ar putea absorbi cel puțin triplul actualului maxim de fonduri. Așadar, dacă vrei să ții România departe de acest triplu, n-o lăsa să se dezvolte din fonduri proprii.

Un miliard și opt sute de mii de euro ar costa autostrada Comarnic-Brașov, al cărei factor de multiplicare în materie de dezvoltare ar fi azi cel mai mare. Această autostradă ne-ar pune pe șinele către acel triplu.

Când a vrut să o facă guvernul Boc, s-a opus președintele Băsescu. Când a vrut guvernul Ponta să o facă, s-a opus generalul Coldea. Generalul s-ar fi opus, zice Ghiță, argumentând astfel: „Nu vor europenii. Dacă o veți începe voi, veți ajunge la DNA!“.

Nu știm ce argument va fi folosit președintele Băsescu împotriva acestei autostrăzi. E liber să ne povestească... Generalul Coldea spune că SRI ascultă de interesele europenilor. Și el este liber să infirme și, în felul acesta, să dea verde demarării lucrărilor necesare dezvoltării noastre.

Autostrada Comarnic-Brașov, într-adevăr, nu cade pe culoarele aprobate de UE, dar cade în epicentrul zonei cu cel mai mare potențial de dezvoltare din țară. Mărturia neoficială a lui Sebastian Ghiță despre sabotarea ei prin amenințarea lui Ponta cu arestarea reprezintă un dublu scandal de proporții colosale: arată că UE însăși ar sabota interesele noastre de dezvoltare; arată trădarea interesului național la cel mai înalt nivel al statului nostru.

Din clipa în care Ponta ar confirma mărturia lui Ghiță, generalul Coldea n-ar fi doar revocabil (deja este, pe baza altei mărturii neoficiale, a lui Traian Băsescu), ci ar deveni de-a dreptul suspect de înaltă trădare.

P.S.: Ipoteza că Ghiță ar lucra pentru interese rusești s-a ruinat. Pare, mai degrabă, că lucrează în conivență cu o facțiune din CIA care l-a susținut pe Trump. Trădătorul pare a fi ținta jocului desfășurat de el.