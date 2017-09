Cleric saudit suspendat după o afirmație controversată privind femeile

„Creierul femeilor se micșorează la un sfert din dimensiunile celui al unui bărbat atunci când aceasta merge la cumpărături”. Aceasta este afirmația care i-a adus interdicția de a mai predica unui cleric saudit.

Saad Al-Hijri a fost suspendat din toate activitățile religioase după ce și-a susținut opinia conform căreia femeilor ar trebui să le fie interzis dreptul de a conduce maşina, a informat purtătorul de cuvânt al guvernatorului Provinciei Asir, din Arabia Saudită, conform The Guardian.

„Femeile au doar o jumătate de creier, iar atunci când merg la cumpărături rămân doar cu un sfert”, a afirmat Al-Hijri în timpul unei prelegeri despre dreptul femeilor de a șofa.

Într-o filmare video apărută săptămâna trecută, Al-Hijri își întreba retoric ascultătorii ce ar trebui să facă departamentul rutier al poliției dacă ar descoperi că un bărbat ar avea doar jumătate de creier: „Ar primi acest bărbat permisul de conducere?! Nu! Atunci cum ar putea primi o femeie acest drept, din moment ce ea are doar jumătate din creierul unui bărbat?!”, a afirmat clericul.

Continuarea lui Al-Hijri a fost una și mai scandaloasă: „Dacă merge la piață, femeia mai pierde o jumătate de creier. Și atunci ce mai rămâne? Doar un sfert... Cerem ca departamentul rutier să facă verificări în această privință, pentru că nu este potrivit ca o femeie să conducă mașina din moment ce aceasta are doar un sfert de creier”, a spus acesta.

Comentariile au făcut valuri în social media din statul arab. Utilizatorii Twitter au distribuit videoclipul în care Al-Hijri apărea făcând declarațiile controversate sub hashtag-ul „Al-Hijri-women-quarter-brain”. Hashtag-ul a fost folosit de peste o sută nouăsprezece mii de ori în doar douăzeci și patru de ore.

Unii dintre utilizatori au postat fotografii cu femei din mediul științific și academic ca răspuns la afirmațiile clericului.

O altă parte a spațiului virtual s-a poziționat în favoarea clericului, folosind hashtag-ul „Al-Hijri is with the women, nu împotriva lor” de peste 20.000 de ori.

Suspendarea lui Al-Hijri a venit la ordinul guvernatorului provinciei și a avut ca scop prevenirea răspândirii opiniilor care stârnesc controverse, fiind astfel în deserviciul interesului național, a susținut purtătorul de cuvând al guvernatorului, conform The Guardian.

Reformele inițiate de guvernul saudit, susținut de clasa întreprinzătoare din regat, au stârnit tensiuni între clericii pe sprijinul cărora se bazează familia princiară.

Pe lângă interdicția de a șofa, femeile saudite sunt, de asemenea, obligate prin lege să porte haine lungi și eșarfă care să le acopere capul. Totodată, ele trebuie să fie însoțite de un bărbat în orice demers legal, precum accesul la studii sau dreptul de a călători.