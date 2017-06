Clinton: Putin vrea să ne distrugă

Într-un surprinzător interviu oferit la o conferință organizată în California, Hillary Clinton a explicatde ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2016. Este vorba despre: ”cei o mie de agenţi ruşi”, fostul director FBI James Comey, presa republicană, WikiLeaks, misoginismul.

”E important ca americanii să înțeleagă că Putin vrea să ne distrugă. El este un fost agent KGB. Am văzut probe despre implicarea Rusiei și le-am putut verifica. Însă ele au fost eliminate. Rușii lansează atacuri cibernetice într-un mod incredibil. Multe dinter informațiile pe care le-au furat le folosesc în scopuri interne. Cred că este bine să ne întrebăm cum au influențat campania și cum au știut exact ce mesaje să lanseze. Cine le-a spus? Cu cine se coordonau sau cu cine interacționau? Mă gândesc la Trump. În opinia mea, rușii nu ar fi știut să transforme atât de bine informațiile în arme decât sfătuiți de americani”, a spus Clinton.

Apoi Clinton a vorbit despre rolul publicațiilor online care l-au sprijint pe Donald Trump, sugerând că acestea lucrau în colaborare cu Rusia. ”Au influențat informațiile pe care se bazau oamenii. Dacă vă uitați pe Facebook, majoritatea informațiilor plasate erau știri false. Ei aveau legătură cu, din câte știm acum, o mie de agenți ruși. Acum știu de ce oamenii de pe Facebook se gândeau: «Vai, Hillary Clinton a făcut asta, nu știam»”.

Hillary Clinton consideră că fostul director FBI James Comey i-a distrus șansele de a deveni președintă pentru că a anunțat, într-o scrisoare către Congres, cu zece zile înainte de alegeri, că redeschide ancheta în cazul folosirii ilegale a e-mailurilor de serviciu, în perioada în care a fost șefa diplomației SUA. ”Acum știm că scrisoarea lui Comey s-a bazat parțial pe o notă falsă primită de la ruși. A fost o operațiune clasică de dezinformare a rușilor. Apoi el a trimis acea scrisoare și de atunci am început să scad”.

Nu în ultimul rând, fosta primă doamnă a SUA acuză faptul că americanii sunt misogini. ”Am participat la mai multe dezbateri cu bărbați care candidau. Ei strigau la mulțimea adunată și mulțimii îi plăcea asta. Am încercat și eu, însă nu cu același succes”, spune Clinton, care acuză același sexism și când vine vorba de discursurile sale plătite cu sute de mii de dolari, rostite în fața bancherilor de pe Wall Street: ”Bărbații sunt plătiți pentru discursuri... și eu am fost plătită pentru discursurile mele. Nu am crezut vreodată că cineva îmi va distruge cariera doar pentru că am ținut două discursuri”.

”Clinton a dat vina pe toată lumea în afară de ea și refuză să spună că a fost un candidat îngrozitor”, a scris pe Twitter președintele Trump. Același lucru a fost sugerat și de fostul vicepreședinte democrat Joe Biden, care în două luări de cuvânt recente i-a reproșat lui Clinton că nu a făcut nicio referire în timpul campaniei la baza electorală democrată, ”familile care câștigă 90.000 de dolari pe an, au doi copii, nu se descurcă și sunt speriate”.