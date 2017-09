Codruţa Kovesi a încercat să intoxice Antena 3 şi Grupul de Investigaţii Politice

Disperarea care a cuprins-o pe Laura Codruţa Kovesi după nenumăratele dezvăluiri din ultima vreme o determină să facă greşeli fatale, din ce în ce mai penibile. Ultima gafă a făcut-o luni, în emisiunea lui Moise Guran/Cutremur de la „Europa FM”, cînd a vorbit despre nişte mail-uri false pe care le-a trimis cineva în numele său.

Iată pasajul din acea emisiune:

„Laura Codruţa Kovesi: Da, şi noi simţim de un an jumate că este un asalt pe Justiţie şi el se manifestă în diverse forme. Avem atacuri prin presă. Mai nou ne confruntăm cu un eveniment nou. Se trimit mail-uri false care conţin numele nostru, al celor din DNA, către diverse persoane.

- Moise Guran: N-am înţeles...

- Se trimit mail-uri false! Am primit o sesizare de la o persoană că a primit un mail, de la un mail care conținea numele meu…, mă rog, am și trimis-o la Parchetul general, să se facă plângere. Se fac sesizări false la Inspecția Judiciară. Cineva a semnat în numele unui procuror o sesizare şi a spus că procurorul şef al DNA a făcut presiuni asupra lui într-un dosar. Cînd Inspecţia judiciară a verificat, a ajuns la concluzia că acea semnătură era falsă şi că acel procuror din DNA niciodată nu a făcut o sesizare”.

Întrucît nu am văzut nicăieri în spaţiul public astfel de e-mail-uri, am fost convins că Laura Codruţa Kovesi fabulează pentru a se victimiza încă o dată. Seara, însă, situaţia a devenit şi mai gravă pentru şefa DNA! La emisiunea „Sinteza zilei” de la Antena 3, Mihai Gâdea şi Mugur Ciuvică, preşedintele „Grupului de Investigaţii Politice” (GIP), au confirmat primirea a două e-mail-uri în urmă cu aproape două luni de zile de la persoane care i-au contactat direct!

Primul care a fost contactat a fost Mihai Gâdea, însă acesta a refuzat să primească „plicul” de la mesagerul misterios, evitînd chiar contactul direct cu acesta, după ce i s-a dat de înţeles că „persoana” i-a spart mail-ul Codruţei Kovesi, la fel ca „spionii” de la „Black Cube”. Gâdea l-a îndrumat pe „mesager” la Parchetul general pentru a se autodenunţa.

Peste cîteva zile, Mugur Ciuvică i-a spus lui Mihai Gâdea că şi la el au ajuns acele e-mail-uri. Iată cum a povestit acest episod la „Sinteza zilei”: „La mine au ajuns ca şi alte materiale pe care le primim la GIP. Au ajuns printr-o sursă absolut OK, care mi-a spus că are două mail-uri, unul trimis de Kovesi şi unul de adjunctul ei, unul Bulancea. Conţinutul lor era chiar o lovitură, în sensul că arătau cum Kovesi şi Bulancea îi dădeau unui individ indicaţii despre ce să facă în nişte dosare. Asta se întîmpla pe 27 iulie, exact în plină acţiune cînd se tot vorbea despre Dragnea şi Brazilia. Zic: Domne, mailurile sînt tari, dar cum dracu’ au ajuns la mine, aşa, hodoronc-tronc?”

Cert este că, în faţa acestei coincidenţe, cei doi jurnalişti au devenit suspicioşi privind veridicitatea acelor e-mail-uri şi nu le-au publicat, bănuind că este vorba despre o intoxicare menită să-i compromită atît pe ei cît şi instituţiile la care lucrează, în speţă Antena 3 şi GIP. Au decis, deci, să vadă dacă le publica altcineva, lucru care nu s-a întîmplat.

Totul s-a schimbat după ce Laura Codruţa Kovesi a decis să vorbească despre aceste e-mail-uri în emisiunea lui Moise Guran, la „Europa FM”. Drept urmare, aceste mail-uri au fost afişate pe ecran. Mugur Ciuvică ni le-a pus la dispoziţie şi vi le arătăm în forma în care preşedintele GIP le-a primit:

Primul e-mail este trimis, chipurile, în 15 iulie 2017, ora 12.27 PM de pe adresa ckovesi@pna.ro, care ar fi fost a Laurei Codruţa Kovesi, către un oarecare „Marian” care are mail-ul comisarsef215@yahoo.com şi are următorul conţinut: „Marian vreau mandat pe numele aluia care i-am arata declaratiile. Urgent!!!!! Imi scrii pe adresa m...@. Si sa invete ala bine ce are de scris ca o sa fie si avocatul lui D.”

Care este substratul acestui fake-mail? Kovesi i-ar fi trimis comisarul şef Marian ordinul de a emite un mandat de reţinere pentru o persoană care să devină denunţător în dosarul lui D., evident Dragnea! El trebuia să înveţe bine ce avea de spus pentru că de faţă la depunerea denunţului va fi şi avocatul lui Liviu Dragnea! Totul ar fi fost spectaculos, desigur, dacă nu ar fi fost cusut cu aţă albă, căci este greu de crezut că astfel de chestiuni foarte grave, dacă se întîmplă, se trimit prin e-mail, lăsînd o probă care să demonstreze ilegalitatea!

Al doilea e-mail este trimis, chipurile, de Marius Bulancea de pe adresa mbulancea@pna.ro, tot în ziua de 15 iulie 2017, dar la ora 12.46 PM, deci la numai 19 minute de primul, însă tot către acelaşi „Marian”, pe adresa comisarsef215@yahoo.com! Acest e-amil are următorul conţinut: „Salut Mari! Am vorbit cu... acum si mi-a spus sa iau alea de la tine. Eu sunt la birou pana la ora 6. Hai sa o rezolvam ca vreau sa il trimit pe instanta si mai am nevoie de doi martori macar. Da-mi de veste sau treci pe la birou. Te salut! Marius Bulancea, Procuror sef sectie, Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, Structura centrala - 0213121497, email - mbulancea@pna.ro.”

Ce ar vrea să spună acest al doilea fake-email? În primul rînd, el trebuia să fie confirmarea mail-ului trimis de falsa Kovesi, iar în al doilea rînd să completeze „operatiunea” dispusă de aceasta, adică „Marian, comisarul şef” să ia repede declaraţia „denunţătorului”, căci Bulancea mai are nevoie de doi martori pentru a trimite dosarul lui Dragnea în instanţă!

Sigur, cu experienţa lor îndelungată în presa de investigaţii, Mihai Gâdea şi Mugur Ciuvică nu au căzut în plasa acestei „făcături” grosolane, deşi ar fi putut să se păcălească, avînd în vedere precedentele situaţii în care Codruţa Kovesi s-a autodetonat! Vezi, de pildă, e-mail-urile către Sebastian Ghiţă cînd îi da indicaţii despre scenariul preluării postului Realitatea TV de la Sorin Ovidiu Vântu sau înregistrările din şedinţa cu procurorii, cînd Kovesi da indicaţii despre „decaparea” unor dosare pentru a se ajunge la Primul ministru! Totuşi, cu toate aceste antecedente sinucigaşe, făcătura cu aceste e-mail-uri era parcă chiar şi sub bruma de inteligenţă a Laurei Codruţa Kovesi, aşa că Mihai Gâdea şi Mugur Ciuvică au decis să nu dea publicităţii aceste fake-uri!

Însă, acum, cînd mail-urile au devenit publice prin faptul că însăsşi Laura Codruţa Kovesi a vorbit despre ele în emisiunea de la „Europa FM”, este rîndul nostru să analizăm tot ce ţine de acestea, căci, în opinia noastră, ne aflăm în faţa unui caz clasic de intoxicare, pus la cale chiar de către Laura Codruţa Kovesi şi oamenii săi de încredere! S-o luăm însă pe puncte cu demonstraţia:

- 1. Cine pune la cale o ilegalitate, încearcă din răsputeri să nu lase urme. Într-un astfel de caz, eventualele ordine nu se transmit direct, ci prin oamenii de încredere, astfel încît executantul să nu poată demonstra niciodată că a primit ordinul direct din partea şefului operaţiunii. Or, în cazul nostru, însăşi Codruţa Kovesi i-ar fi dat ordin lui „Marian” nu numai să ia declaraţii false de la denunţător, dar îi şi spune să le înveţe bine pentru a le spune în faţa avocatului lui D[ragnea]!

- 2. Dacă tot nu se temeau să lase probe în urma lor, nu era mai simplu ca Laura Codruţa Kovesi şi Marius Bulancea să vorbească la telefon, în loc să-şi „vorbească” prin e-mail? Acest tip de corespondenţă poate fi interceptat la fel de bine ca un telefon supravegheat, iar cei doi şefi ai DNA ştiu mai bine decît oricine toate amănuntele, căci ei sînt cei care au dispus miile de interceptări în dosarele de siguranţă naţională. Cum ar fi putut să le ignore cu atîta inconştienţă?

- 3. În luna iulie, deja apăruseră în public e-mail-urile lui Sebastian Ghiţă în care „Cucuveaua mov” îi transmitea lui „Sebi” dispoziţii asemănătoare pentru a-l înfunda pe Vântu. Oricît ne-am îndoit de inteligenţa Codruţei Kovesi, este greu de crezut că ar fi putut repeta greşeala de a lăsa astfel de urme scrise! Mai degrabă, e-mail-ul trimis de ea lui „Marian” pare să fie inspirat din cel trimis lui Ghiţă, ca şi cum cineva ar trebui neapărat să facă această apropiere!

- 4. Dacă tot avea încredere în „Marian” şi voia să vorbească direct cu el, nu era mai simplu ca Laura Codruţa Kovesi să-l cheme la ea în birou în loc să-i dea acest e-mail explicit? Chiar nu şi-ar fi dat seama că mail-ul devenea în orice moment o probă împotriva sa, în cazul în care „Marian” s-ar fi supărat din orice motiv pe viaţă? Greu de crezut că tocmai Kovesi ar fi putut să ignore un astfel de amănunt, mai ales că era deja păţită!

- 5. Presupunînd că, în general, Codruţa Kovesi ar fi ignorantă (cum a fost de atîtea ori), cum este posibil ca, după numai 19 minute, şi adjunctul său, procurorul Marius Bulancea, să facă exact aceeaşi imprudenţă, scriindu-i şi el un e-mail tot lui „Marian”? Vorba lui Caragiale: „Mare pişicher, Marian ăsta!”

- 6. Trecînd la detaliile tehnice, observăm că, în timp ce Kovesi şi Bulancea au e-mail-uri personalizate, „ckovesi@pna.ro” şi „mbulancea@pna.ro”, „Marian” are un mail cu numele „comisarsef215”! Astfel de nume apar atunci cînd numele „comisarsef” nu mai este disponibil, fiind folosit de altcineva, situaţie în care se adaugă la numele dorit fie anul naşterii sau pur şi simplu o numerotare succesivă, de genul „comisarsef1970” sau „comisarsef2”. Eventual „comisarsefpopescu”. În cazul nostru, numele „comisarsef215” pare a fi o găselniţă grăbită a celui care a inventat corespondenţa.

- 7. Dacă cel care zice că a spart e-mail-urile Laurei Codruţa Kovesi şi Marius Bulancea a văzut că nici Mihai Gâdea, nici Mugur Ciuvică nu au publicat aceste e-mail-uri distrugătoare, de ce nu le-a publicat el, pe un site temporar, astfel încît intenţia lui de a-i compromite pe şefii DNA să fie dusă pînă la capăt? Cine şi-ar fi asumat riscul de a sparge e-mail-ul lui Kovesi, mai ales după eşecul celor de la „Black Cube”, după care, văzînd lipsa de reacţie a lui Gâdea şi Ciuvică, să păstreze documentele acestea bombă pentru el?

- 8. Dar, cea mai importantă observaţie vine abia acum: dacă aceste e-mail-uri nu au apărut nicăieri, cum de au ajuns chiar în mîna Laurei Codruţa Kovesi? Cît de naivă poate fi şefa DNA, încît să ne facă să credem că „spărgătorul”, dezamăgit de reacţia lui Gâdea şi Ciuvică, a decis să trimită documentele unei persoane atît de apropiată de Kovesi, încît aceasta chiar i le-a predat? Abia în această reacţie o recunoaştem pe Laura Codruţa Kovesi, cea care, încercînd să sugereze că nu este vocea ei pe înregistrările din şedinţa cu procurorii, declara că există pe Internet un soft care imită perfect orice voce!

- 9. Dacă tot voia să facă această dezvăluire care l-a şocat pe Moise Guran, de ce nu a postat pe site-ul „Europa FM” aceste e-mail-uri, aşa cum a făcut atunci cînd a fost acuzată de plagiat? Ne amintim că „dovezile” ei au fost postate atunci chiar pe site-ul postului de radio! Sau acum era suficient doar să invoce „făcătura”? Din păcate pentru ea, Mihai Gâdea şi Mugur Ciuvică ne-au arătat tuturor mail-urile cu pricina, supunîndu-le atenţiei noastre.

Aceste observaţii, precum şi multe altele care pot fi făcute de cineva care are cunoştinţe minime despre folosirea internetului, duc la următoarea concluzie: operaţiunea aceasta, de construire a unor e-mail-uri false, nu putea fi făcută decît de Laura Codruţa Kovesi şi cei apropiaţi de ea, cu o dublă intenţie: intoxicarea celor de la Antenei 3 şi GIP, unii dintre cei mai teribili contestatari ai săi, precum şi dorinţa de a se victimiza în faţa opiniei publice!Sîntem, aşadar, în faţa unei „făcături” atît de evidente, încît numai Moise Guran putea să cadă în plasa şefei DNA, aşa cum a făcut cu avertismentul acelui cutremur de 9 grade, cu care a panicat mii de oameni!

Dacă ar fi fost reală această operaţiune de demascare a metodelor folosite de Laura Codruţa Kovesi, fiţi siguri că autorul spargerii e-mail-ului şefei DNA ar fi fost fie un erou, fie ar fi fost de mult în spatele gratiilor, aşa cum s-a întîmplat cu israelienii de la Black Cube!

Concluzia este cît se poate de simplă: speriată de spectrul demiterii sale din funcţia de şefă a DNA în urma numeroaselor scandaluri din ultima vreme şi a Raportului Inspecţiei judiciare, Laura Codruţa Kovesi este dispusă să facă orice pentru a-şi recăpăta statutul de mare luptătoare cu corupţia, astfel încît ambasadele străine şi #Rezist să facă din nou scut în jurul ei. O spune chiar Codruţa Kovesi în emisiunea lui Moise Guran: „E un asalt asupra DNA. Dar viața nu se termină. Merge mai departe. Nu ne lăsăm hărțuiți. Tensiune există pentru că e un asalt asupra justiției. Câtă vreme o să avem corupție în România, asaltul asupra justiției nu se va termina.” Este un fel de „Noi sîntem DNA şi nu ne lăsăm” din vremurile mai bune, cînd primea decoraţii de la te miri cine!

De data aceasta, Laura Codruţa Kovesi află un nou cuvînt: Bumerangul. Este acel obiect care, dacă nu ştii să-l mînuieşti, pleacă spre adversar, dar se întoarce împotriva ta, lovindu-te în moalele capului înainte de a-ţi da seama ce te-a pus la pămînt! Cam aşa va fi şi cu aceste e-mail-uri construite în laboratoarele deştepţilor de la DNA.

P.S. În ceea ce priveşte acea plîngere împotriva Codruţei Kovesi, pe care un procuror a trimis-o la Inspecţia judiciară, dovedită ca fiind şi ea falsă, nu are rost să detaliem, căci face parte din acelaşi scenariu pueril, destinat celor care nu au decît cîteva circumvoluţiuni pe creier. Lor nu trebuie să li se demonstreze nimic. E în zadar.