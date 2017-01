Codul etic al personalului SRI există de un sfert de secol!

Nu-mi place să scriu despre SRI. Am impresia că mă expun, că un titirez mă priveşte din calculator, că mîine iar se blochează site-ul, că vor strînge toate ziarele de prin chioşcuri pentru a le duce într-o magazie (cum a făcut SRI prin 1991-1993 cu revista Expres) etc. În acelaşi timp, nu pot să mă fac că plouă. Că drepturile şi libertăţile noastre sunt sigure, că SRI nu se amestecă în procese, că DNA nu are nici o legătură cu SRI. Să tac şi să ascund demenţa la care s-a ajuns din folosirea excesivă a SRI de către fostul preşedinte Traian Băsescu. Ar trebui să procedez şi eu ca preşedintele Iohannis. S-a dus la Strasbourg să spună neadevăruri în legătură cu amestecul SRI în justiţie, minţind (dacă ştie) sau vorbind fără să fie sigur despre ce vorbeşte, lucru şi mai grav în cazul unui preşedinte al României.

„Cu toţii ştim că media e o parte a vieţii nostre politice. Dar ştim foarte bine că raportările media nu reprezintă dovezi de vinovăţie sau, dimpotrivă, dovezi ale lipsei de vinovăţie. Aşadar, indiferent cât de interesante şi importante sunt aceste raportări media pentru noi, politicienii, nu ar trebui să le confundăm cu dovezi incontestabile. Eu, ca preşedinte, sprijin orice fel de comisie de procedură şi orice instituţie care încearcă să afle dacă cineva a comis ilegalităţi.“

Deci preşedintele României a sprijinit pînă a transpirat ancheta în cazul Coldea, cea care nu a descoperit nimic şi a dus la repunerea generalului în funcţie pentru a se putea retrage ca un pisoi nevinovat. Asta, ca după audierea la Comisia de supraveghere şi control să aflăm de la şeful Comisiei că Florian Coldea şi George Maior au fost cu Sebastian Ghiţă în vacanţă. Tot la Strasbourg, preacinstitul nostru preşedinte le-a spus parlamentarilor europeni: „Vă asigur că, în România, separaţia puterilor în stat este reală şi garantată. Este un mit faptul că serviciile secrete oferă dovezi îndoielnice în cadrul dosarelor penale. Acest lucru nu este posibil. Și când spun acest lucru, o fac în cunoştinţă de cauză, în calitate de preşedinte al României.

Iar dacă sunt acuzaţii, atunci oricine are o plângere ar trebui să vină în faţa unei entităţi competente şi totul va fi lămurit.“ (Klaus Iohannis, la Strasbourg)

Este primul semn că la Klaus Iohannis România de export nu seamănă deloc cu cea de acasă.

În declaraţia de presă susţinută după audierea de către Comisia parlamentară de control al activităţii Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig a spus: „Am dispus adoptarea unui Cod de etică profesională a angajaţilor Serviciului Român de Informaţii, ce va fi, în câteva zile, publicat şi în Monitorul Oficial, pentru a norma transparent conduita în activitatea angajaţilor noştri“.

Mega-surpriză! „Codul de etică profesională a angajaţilor Serviciului Român de Informaţii“, anunţat de directorul Serviciului, Eduard Hellvig, nu este o noutate. Un asemenea cod, „Elemente de deontologie profesională a operatorului activităţii informative secrete“, a fost elaborat încă din anul 1992, fiind utilizat pentru pregătirea ofiţerilor de informaţii şi publicat în Buletinul Profesional Intern.

Editorialul complet în ziarul Cotidianul de vineri versiunea tipărită