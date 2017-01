Colecție de perle sau arama pe față?

Unul dintre miniștrii desemnați are o multitudine de greșeli în CV, altul nu știe ce companii va avea în subordine și un altul n-are habar de câți kilometri de autostradă are nevoie România. Un viitor demnitar se crede în grădina Maicii Domnului și încă unul se teme că nu îl mai ține mintea. Sunt doar câteva dintre declarațiile pe care miniștrii desemnați le-au făcut în fața comisiilor parlamentare reunite sau, după audieri, în fața jurnaliștilor.

Ministrul desemnat pentru Justiție, Florin Iordache, a declarat că „o lege a amnistiei și grațierii nu a fost promovată de noi (PSD, n.r.) în campania electorală, dar o astfel de lege discutată în Parlament e de bun augur“. Ministrul propus al Educaţiei, Pavel Năstase, a spus că tezele de doctorat suspecte de plagiat trebuie analizate de universităţile care le-au acordat, iar CNATDCU trebuie să fie o instanţă de arbitraj, care să rezolve eventualele contestaţii la deciziile universităţilor. „Eu cred că trebuie găsită o modalitate mixtă între o descentralizare, astfel încât universitatea care a dat diploma respectivă să o reanalizeze, iar la nivelul ministerului să fie acest CNATDCU care să facă un arbitraj. Atunci când există contestaţii, ele să fie rezolvate la nivelul ministerului“, a afirmat Năstase. Sevil Shhaideh, propusă pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene, susține că va promova un proiect de lege care să scape primarii de răspunderea penală. „Trebuie clarificate răspunderile pentru primării și funcționarii din instituții. Există aparat de specialitate care trebuie să răspundă pentru legalitatea actului respectiv (arhitectul-șef, de exemplu). Acum, primarul e singurul care răspunde în fața legii. Se impune clarificarea competențelor. Vom face un proiect de lege în acest sens“, a spus Shhaideh.

Propunerea pentru conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Lia Olguța Vasilescu, nu a știut să le spună jurnaliștilor la ce număr de telefon trebuie să sune un copil abuzat pentru a reclama fapta. „E ceva cu 6, însă nu-l știu exact...“, a spus aceasta.

Ministrul desemnat de PSD pentru portofoliul de Ministerul Agriculturii, Petre Daea, se teme să nu își piardă mintea. Acesta a avut parte de o audiere-record, iar la ieșire, jurnaliștii au dorit să afle de ce a stat atât de mult. Daea a răspuns adesea filozofic la întrebări. Potrivit acestuia, agricultura este un „domeniu atât de complex şi complicat“, iar „timpul e doar un instrument pentru o fază în care oamenii se adună să vorbească despre existenţa lor“. „Sper ca mintea să mă ţină în stare să nu fac greşeli“, a afirmat Daea. Ministrul propus al Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat în fața parlamentarilor că România deține în acest moment sub 700 kilometri de autostradă și mai puțin de 150 de kilometri de autostradă în construcție. În plus, acesta a afirmat că nu promite niciun kilometru de autostradă pentru 2017. În prezent, România dispune de 734 de kilometri de autostradă, iar pentru acest an sunt prevăzute inaugurări de 150 de km, în varianta cea mai optimistă a cabinetului Cioloș. Practic, el a promis că nu va face nimic.

Candidatul PSD pentru funcția de ministru al Economiei, Alexandru Petrescu, a spus că societățile statului care au probleme nu vor fi închise. „Companiile aflate în dificultate – CE Hunedoara, CE Oltenia sau Oltchim – nu se vor închide, ci vor urma un model de restructurare şi reorganizare asemănător celui de la Hidroelectrica“, a afirmat Petrescu. Numai că CE Hunedoara și CE Oltenia nu sunt în subordinea ministerului pe care îl va conduce, ci în cel al Energiei. La Energie, va veni Toma-Florian Petcu, propunerea ALDE. Acesta a stâlcit limba română în fața comisiilor parlamentare, precum și în CV-ul postat pe site-ul Camerei Deputaților. Petcu le-a spus parlamentarilor că va susține producția în „cogenerație“, termenul corect fiind „cogenerare“ (care presupune producția simultană, cu aceeași instalație a energiei electrice și termice). În CV, Petcu a folosit diacritice alandala, a mâncat litere, a pus virgule unde nu trebuie și a utilizat fraze ciudate. Spre exemplu: „Bun coordonator, calitate dobîndită prin funcţiile deţinute şi bun orgnizator, calitate dobîndită prin anumite funcţii administrative si politice deţinute (secretar general, vicepreşedinte, etc.) Pot asigura managementul oricărui compartiment din cadrul unei companii cu excepţia celui economic“. La capitolul competenţe şi aptitudini tehnice, Petcu a scris: „Pot asigura un bun management, sunt un bun profesionist, pot asigura relaţii bune cu parteneri externi şi interni şi deasemenea cu autorităţile locale“. Petcu a susţinut în fața jurnaliștilor că CV-ul de pe site-ul Camerei Deputaților nu a fost redactat de el şi că ştia despre existenţa acestuia. „Din păcate, şi îmi asum acest lucru, nu am acordat atenţie importantă, am lăsat membrilor grupului ALDE posibilitatea de a-mi distribui CV-ul. Au luat un CV mult mai vechi al meu. În acel moment eram propus pentru o funcţie tehnică. Este de acum aproape 10 ani , deci nu era pregătirea ulterioară, pentru că, dacă vă uitaţi în CV mai sus, o să vedeţi că am condus două companii private care au fost listate la bursă pe regulile CNVM, două SA-uri foarte importante, şi am căpătat experienţa necesară“, a spus Petcu.

Ana Birchall, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a declarat în fața parlamentarilor că unul dintre principalele obiective ale sale este pregătirea, organizarea şi exercitarea președinției Consiliului UE. „Fiecare dintre noi putem să facem acest lucru pentru a respecta și a iubi această țară atât de frumos numită grădina Maicii Domnului“, a afirmat ea.

Propunerea PSD pentru funcția de ministru delegat pentru Relația cu românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a fost aspru criticată de către Oana Matei, soția lui Cristian Matei, zis Mumu, rănit în clubul Colectiv, pentru că a mințit în legătură cu implicarea ei în spitalizarea acestuia în Israel, țara unde este ambasador. În fața parlamentarilor, Păstîrnac s-a lăudat cu eforturile sale diplomatice. „Este o minciună sfruntată!“, a scris Oana Matei pe Facebook. Decizia de a-l duce pe Matei în Israel după ce a fost rănit în #Colectiv a fost a mea! Această individă nu a avut nicio legătură. Tot ce a făcut a fost să vină la spital cu fotograful de casă, să se pozeze cu mine“, a mai scris Oana Matei.