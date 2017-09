Colonelul Dragomir dă trei nume de jurnaliști

Invitat în emisiunea Sinteza Zilei, colonelul Daniel Dragomir a oferit trei nume de jurnaliști care erau folosite drept unelte de Florian Coldea.

„În perioada 2012, a fost un an de fierbere, eu am văzut intrând și ieșind mai mulți oameni din media. Despre nantura discuțiilor nu știu, dar i-am văzut. Încep prin a vă spun trei: Dan Turturică, Dan Tăpălagă și Sorina Matei. La ea aș face o mică mențiune, la ea s-a discutat, dădea dovadă de independență, nesupunere față de multe de comandamentele pe care le avea. De aceea spune probabil lucurilor pe nume”, a declarat Daniel Dragomir la Antena 3.

„Acești oameni mergeau în biroul lui Coldea pentru ce? Pentru siguranța națională? Nu cred. Ei primeau rechizitorii pe mail, documente pe mail”, mai spune Dragomir.

„Aceste instituții au fost și protejate. Aceste culoare media trebuie să se închidă. Culoarul justiției și culoarul media trebuie să se închidă pentru că put a mizerie. Societatea, Parlamentul, respectând Constituția trebuie să golim aceste culoare și să le închidem”, a mai spus Dragomir.

Clica a vrut să închidă Antena 3

„Din discuțiile la care am participat, intenția a fost de a închide trustul dumneavoastră. Trustul deranja clica. Cica nu a știut decât să controleze puterea, nu a avut respect pentru nimic”, a mai dezvăluit adjunctul lui Coldea.

„Orice este expus, orice scoatem la suprafață îi sperie pe acești oameni: media face investigații, media îi sperie (...) Au utilizat toate canalele ca să vă distrugă. Ceea ce nu pot să controleze, li se pare amenințător. Și în situația aceea, ori încearcă să preia, ori să distrugă, foarte rar să negocieze, cine au negociat cu ei au pierdut”.

Foarte mulți jurnaliști sunt unelte

„Foarte mulți jurnaliști sunt unelte. Nicio problemă dacă jurnaliștii au contacte pentru a ajuta la siguranța națională. Problema este de deontologie, de etică a acestor jurnaliști. Ai discuții și apoi îți utilizezi pentru a băga pe cineva pe un culoar și a lovi”, a declarat Dragomir la Antena 3.

Despre relația pe care a avut-o cu generalul Florian Coldea

„Eu am fost încadrat în SRI în 20 august 2001, ca ofițer opertiv, pe profil antiterorist, ofițer de teren, în Unitatea antiteroristă. În cariera mea până la momentul pensiei pe care am înaintat-o în ianuarie 2013, coordonam activitatea acestei unități, eram general de brigadă. (...) Relația mea cu Coldea în 1997, tipicul arată că în momentul în care un student este în Academia de Informație face practică. Eu am făcut practică cu Coldea. Apoi până în 2005 mi-a fost șef, am lucrat în această perioadă direct cu el. În Irak eu am plecat la două zile după ce au fost răpiți jurnaliștii. S-a decis trimiterea a doi ofișeri, eu și încă un ofițer. (...) Acest mentorat nu a durat decât 18 ani, după care m-a arestat. Nu creau să intru în detalii privind relația personală. Era una bună și apropiată”.

Dragomir a adus și câteva fotografii pentru a arăta adevărata relație pe care a avut-o cu Coldea, despre care spune că a fost pentru el ca o familie.

„Cel mai bine este să explici și să arăți cum stăteau lucrurile decât să dezinformezi. Eram o familie, mergeam în diferite locații, am adus aceste fotografii ca să arăt că această relație era veche. Am petrecut Revelioane cu familia Coldea”.

Despre SRI Coldea

Daniel Dragomir a declarat că există și un video despre SRI, care a fost făcut de Antena 3. În film, generalul Coldea dă un interviu și din toți oamenii mai alege pe cineva, în penumbră. „Fosta dumneavoastră colegă, Anca Grădinaru, a fost recomandată de cineva. Acel interviu a avut loc în decembrie 2012, cu efortul SRI de a ieși în spațiul public. El mi-a transmis că Anca Grădinaru sprijină serviciul. Am făcut o diferență între acoperiții din media. Nu pot și nu am calitatea să dezvălui persoane care sunt acoperite. Pot să vă spun persoane care erau utilizate pentru obiectivele personale ale domnului Coldea. Când mă refer la perioada de final fac o distincție. Observ că în serviciu au loc evoluții, de asanare și curățare. Ca să facem o delimitare, în loc de SRI Coldea să folosim sintagma SRL Coldea și în beneficiul politic, dar și în beneficiul personal”.

Dragomir: Coldea are și azi telefon operativ