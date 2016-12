”Comandourile morții” din Cecenia își fac intrarea pe frontul sirian

După victoria în bătălia crucială pentru Alep, care a schimbat situația în războiul prin interpuși purtat de marile puteri în Siria, se pare că președintele Vladimir Putin abia s-a încălzit: potrivit Daily Beast, care citează presa rusă, zeci de membri ai forțelor speciale cecene, ”Ucigașii ceceni”, se îndreaptă spre Siria.

Republica nord-caucaziană, care a înfruntat Rusia în doua razboaie separatiste (1994-1996 i 1999-2006) își trimite soldații în Siria pentru a lupta împotriva grupărilor jihadiste, printre care și Statul Islamic, organizatie care are ceceni printre liderii și luptătorii săi. Presa rusă relatează că în Siria și Irak luptă între 3.500 si 5.000 de jihadiști din Cecenia.

”Una este ca președintele Putin să spună lumii că a adus pacea în Alep și alta este să mențină controlul asupra teritoriilor cucerite. Kremlinul își întărește forța aeriană și bazele militare de la Latakia. Pe de altă parte, armata rusă consideră că Siria este o oportunitate pentru ca ofițerii și soldații să aibă parte de botezul focului, să capete experiență”, scrie Daily Beast.

Novaia Gazeta scrie că recrutarea soldaților pentru frontul sirian a început în Cecenia cu luni în urmă. Liderul cecen Ramzan Kadîrov a investit uriaș în pregătirea acestor ”comandouri ale morții”, experimentate în luptele de gherilă urbană și în munți. Potrivit unor imagini transmise de televiziunea cecenă, Kadîrov a trecut în revistă aceste trupe înainte de plecarea în Siria.

Astfel, pe lângă trupele iraniene care luptă alături de cele ruse, în Siria vor intra în focul luptei și forțele speciale cecene. Centrul Carnegie din Moscova arată că problema reprezentată de prezența multor ceceni printre jihadiști este una care supune unui test autoritatea lui Kadirov, deoarece acești ceceni din Siria și Irak au promis că vor aduce revoluția jihadistă în Siria și chiar au pus o recompensă de 25 de milioane de dolari pe capul lui Kadîrov.

”Acest an se încheie cum nu se poate mai bine pentru Rusia. Dincolo de cele mai frumoase vise”, spune un oficial rus pentru Daily Beast. ”Președintele Putin a câștigat multe bătălii, inclusiv în Alep, în America și UE. Tot mai multă lume este de acord că are dreptate, ca puterea Rusiei este în creștere”, spune Serghei Markov, consilier în guvernul de la Moscova. ”Agenda cecenilor este secretă, dar cel mai probabil vor participa la ofensiva asupra orașului Raqqa, ”capitala” Statului Islamic din Siria”, spune oficialul rus. În plus, Rusia pare să-și extindă tot mai mult influența în zonele părăsite de puterile occidentale. Apar informații că Moscova plănuiește să-l sprijine pe generalul libian Khalifa Haftar (un opozant al lui Muamar Gaddafi, un militar pregătit în SUA și care a avut legături cu serviciile secrete americane), care acum luptă cu milițiile jihadiste și militanții Statului Islamic din Libia.