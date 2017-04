Comisia Andronic 2009

De necrezut. Un eveniment trecut de mult în plan secund a revenit pe primul loc în atenția publică. O comisie parlamentară va cerceta acuratețea alegerilor prezidențiale din 2009. De unde vine această prioritate? De la o mărturisire a lui Dan Andronic făcută în recenta sa poveste intitulată „Noi suntem statul“. Este credibil Dan Andronic, fost consilier și partener pe la toate casele mai mari sau mai mici și prin toate bălăriile? Eu zic că nu! A fost confirmată mărturisirea sa? Răspunsul este categoric da! La Gabriel Oprea acasă, un alt personaj descalificant pentru scena politică românească, s-a derulat un soi de petrecere electoral-onomastică, cu tot felul de oameni din fruntea unor instituții ale statului, care nu ar fi trebuit să se adune într-un asemenea moment. Deci nu mai are importanță dacă Dan Andronic este sau nu credibil. Informația este una confirmată. Ce importanță are dacă un hoț sau un interlop devine martor în stabilirea unei crime? Problema noastră este că nu avem probe despre crimă. Dacă a avut loc sau nu. Dan Andronic zice că nu știe, dar că merită să discutăm despre această reuniune suspectă a unor șefi de instituții într-un moment electoral bănuit de măsluire.

De vorbit am vorbit, am obținut și confirmarea evenimentului, ceea ce nu reprezintă încă o probă a unei conspirații. Dar nici nu o exclude. Așa că ne-am trezit cu o comisie parlamentară, fără să fim siguri că respectiva infracțiune (crimă, să zicem) a avut loc sau nu. În momentul în care s-a decis formarea unei comisii parlamentare de anchetă, am sărit peste nevoia unei dovezi. Am trecut în mare grabă într-o altă etapă. Comisiile parlamentare nu se ocupă de zvonuri, bănuieli, ipoteze. Ele au în vedere o realitate ajunsă în faze de încălcare a legii. Ca atare, am trecut de la supoziții și zvonuri la o acțiune cu implicații politice. Aproape sigur, săptămîna viitoare Parlamentul va aproba comisia. Există posibilitatea ca unii dintre cei care au susținut formarea comisiei să știe mai multe decît știm noi, jurnaliștii. Este posibil ca Dan Andronic, un familiar pe la toate partidele, să fi făcut destăinuiri suplimentare sau să le fi promis. Cel puțin asta a lăsat să se înțeleagă. Oricum, PSD-ul pare destul de interesat să scormonească în desfășurarea alegerilor din 2009. Și de la acestea pînă la referendumul trîntit din 2012 nu mai este decît un pas. Nu m-ar mira ca respectiva comisie să deschidă o investigație și asupra acestui caz. Avem de-a face tot cu un proces de consultare a electoratului, trîntit cu mare abilitate.

Cine sunt sau ar putea fi „eroii“ unor asemenea operațiuni? Au fost influențate prin mijloace ilegale alegerile prezidențiale din 2009 sau rezultatele referendumului din 2012? Abia de la asemenea întrebări comisia are serios de lucru. De la ele ar putea să înceapă o investigație importantă pentru calitatea procesului democratic din țara noastră. În fapt, a cam venit vremea să aflăm răspunsul la nenumărate întrebări care plutesc prin societate. Sunt SRI-ul, SPP-ul, SIE și DNA implicate în procesul electoral? Cum și în ce măsură? La urma urmelor, care este diferența între viteza cu care s-a votat în 2009 la Ambasada română de la Paris și tărăboiul stîrnit tot la Paris și la München (și pe la alte ambasade și consulate) în 2014, în urma căruia toată România a fost mobilizată și care a dus la recuperarea a unui milion de voturi?Adică la victoria lui Klaus Iohannis!

Nu știu ce interese și planuri a avut Dan Andronic atunci cînd a lansat povestea întîlnirii chiolhanului de la Gabriel Oprea. Să lanseze o știre de presă, sau să declanșeze o investigație folositoare Elenei Udrea și lui Traian Băsescu? Dumnezeu știe! Dar cu siguranță a nimerit-o! Scandalul s-a declanșat, comisia de anchetă va fi aprobată de Parlament și nimeni nu știe ce alte aberații sau ilegalități vor ieși la iveală. Oricum, PSD-ul și Liviu Dragnea își freacă palmele. Dacă au noroc, dacă știu să lucreze cu serviciile și cu turnătorii, ar putea să beneficieze de informații super-scandaloase, care să întoarcă pe dos toată scena politică. Adică să controleze o afacere electorală care numai bine nu le-ar cădea lui Traian Băsescu și lui Klaus Iohannis.

Comisia de anchetă ar putea ajunge la concluzii care să ducă la scurtarea nasului celor din serviciile secrete, implicați pînă în gît în afacerile politice, în cele comerciale și în întocmirea de dosare. O comisie eficientă devine astfel un instrument de lucru în mîna PSD-ului și a lui Liviu Dragnea.

Dintr-o nimica toată, de la o bîrfă a unui invitat la o aniversare, s-a născut un scandal cu efecte greu de profețit în aceste zile!