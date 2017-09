Compania Tarom, o afacere în familie

Ministerul Transporturilor, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Tarom, este părtaș direct la prăbușirea companiei care, cândva, a fost o societate etalon a României. Spunem asta, pentru că suntem în posesia unui document care arată, nici mai mult, nici mai puțin, că 800 din cei circa 2.000 de angajați sunt rude, ceea ce înseamnă aproape jumătate. Anul trecut, Consiliul de Administrație al Tarom modificase statutul societății pentru a nu putea fi reorganizată.

Ziarul Cotidianul vă prezintă în exclusivitate un document aflat în posesia Ministerului Transporturilor, prin care 800 de angajați ai Tarom sunt rude. O să spuneți, și ce dacă? Păi, societatea se află în cădere liberă, fără ca cineva cu atribuții în redresarea acesteia să intervină. De menționat este faptul că societatea Tarom este deținută de Statul român în proporție de 97,2 %, prin Ministerul Transporturilor, Fondul de Investiții Financiare Muntenia SA 0,08%, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA 1,24% și Compania Națională Aeroporturi București SA cu 1,46%.

Operatorul național de transport aerian Tarom a fost înființat în anul 1954. De atunci și până în prezent, societatea a aparținut statului român. În anul 1997, prin OUG 45 aprobată prin Legea 136/1998 s-a reorganizat Societatea Comercială Compania de transporturi aeriene române Tarom SA. Potrivit OUG de înființare capitalul social era deținut de statul român cu 95%, iar diferența de 5% era împărțită între Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA SIF Muntenia și Regia Națională Aeroporturi București.

Are în prezent 24 de sucursale în România, 10 în Comunitatea Europeană și trei în afara UE. Misiunea companiei, asumată prin Planul de Management, este de a deveni furnizorul național principal de servicii de transport aerian orientat către client și compania românească cea mai respectată din Europa.

Familia Mezei, Laurenţiu şi Mădălina (stânga), şi fratele ei Şerban Căpitan reprezintă un exemplu de nepotism cu care este bombardat Tarom

Rubedeniile

Frați, părinți, soți, cumnați, nepoți și afini. De toate pot fi întâlnite în organigrama Tarom. Fie că sunt piloți, copiloți, fie personal TSA sau tehnic, mai toți și-au adus rudele. Dacă în cazul unor soți s-ar putea înțelege că s-au cunoscut în câmpul muncii și au întemeiat o familie, nu același lucru se poate afirma despre cei care și-au angajat fiii sau părinții în această companie. Mai ales modul în care au fost recrutați. A fost concurs sau examen? O să spuneți că nu este nicio diferență. Este! Dacă este organizat concurs, înseamnă că, dintre mai mulți candidați va fi selectat cel care obține punctajul maxim. În cazul examenului, acolo poate fi un singur candidat care sigur nu va ieși pe locul doi.

Să luăm, spre exemplu, cazul lui Adrian Aristide, dispecer operațiuni zbor în cadrul companiei Tarom. Cumnatul acestuia este Ionuț Anton, angajat ca mecanic. Sora lui Ionuț, respectiv soția lui Adrian, Marilena Paula, este angajată a Tarom în funcția de șef birou Planificare și administrator produs Inflight.

O familie numeroasă în cadrul companiei Tarom este și familia Căpitan. Daniel Căpitan, agent de pază, este unchiul pilotului comandant Șerban Căpitan și al lui Laurențiu Mezei, șef de escală, și al Mădălinei Daniela Mezei, șef de agenție. Elena Rovana Caravan, referent la Agenția Splai, are tata, mama și fratele angajați la Tarom. Tata, Maresi Caravan, este contabil șef, mama, Maria Caravan, este angajată la Agenția Victoria, iar Septimiu Caravan este economist. De asemenea, inspectorul de securitate Iosif Niculae Debu lucrează alături de cei doi fii, Gabriel și George, primul, agent rampă în cadrul Serviciului Rampă și Load Planning, iar George la departamentul TSC. Nici rudele mai îndepărtate nu au fost omise de la această oportunitate de a lucra în cadrul Tarom. Demn de menționat este cazul lui Gheorghiță Dumitrică, magazioner. Acesta i-a adus la Tarom pe nepotul Constantin Cristian Lazăr - mecanic avion, pe Stelian Lazăr - conducător auto, dar și pe vărul său Dumitru Trandafir - primitor distribuitor șofer.

Cezar Cristian Gârjoabă, șef escală la Agenția din Londra, lucrează în Anglia alături de soția sa, Roxana Gabriela Tudor, șefa Agenției din Londra. Cezar este nepot cu referentul din cadrul Biroului Buget și Administrativ Operațiuni Sol, Eugenia Tudor. Cornelia Alice Ivan, economist în cadrul Birou Contracte, este rudă cu referentul Mihai Enache, afin cu Corina Dima și verișoara controlorului de gestiune Daniela Enache. Anica Mihărtescu, agent tiketing și vânzări în Compartimentul Interline & Duty Travel, are fiul, Ciprian Mihărtescu, angajat ca însoțitor de bord. Soțul Cristian Mihărtescu lucrează la departamentul Avionics, iar nepoata, Iuliana Răcaru, lucrează ca agent checkin. Ștefan Paul, angajat TSA al departamentului Sector Componente Fluide, este coleg de muncă cu soția sa Anișoara Ștefan, specialist resurse umane, cu fratele său Ionel Ștefan, angajat TSC, și cu fiica sa Simona Ștefan, Specialist Resurse Umane.

Un statut ciuntit

Anul trecut, prin Statutul Companiei Tarom directorul general nu putea modifica organigrama societății, indiferent care era situația economică a acesteia. Abia pe 27.07.2017, prin hotărârea AGA nr. 10, „se aprobă completarea prevederilor art. 37, pct. k1, secțiunea a III-a Director General din Statutul Companiei Tarom cu atribuția directorului general de a aproba structura organizatorică și organigrama companiei, textul modificat având următorul conținut: «aprobă structura organizatorică și organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern, propune spre aprobare Consiliului de Administrație prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern aferente funcțiilor de conducere, atribuțiile și responsabilitățile care le-au fost delegate acestora» și împuternicește Directorul General să semneze Statutul actualizat.“ Această modificare importantă acorda directorului general posibilitatea de a lua măsuri pentru a redresa compania care este supradimensionată ca număr de personal, cât și reducerea pierderilor. Imediat, unii reprezentanți ai sindicatului au luat foc, fiindcă erau vizați de restructurări, și au început să trimită pe diferite căi mesaje către Guvern și Ministerul Transporturilor. La sfârșitul lunii august, directorul general al companiei, Eugen Davidoiu, numit în februarie 2017 la conducere, a demisionat. Surse avizate au afirmat pentru Cotidianul că demisia acestuia a venit ca urmare a presiunilor exercitate de prim-ministrul Mihai Tudose. Acesta ar fi transmis ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, că, „dacă nu își dă demisia, trimit corpul de control și fac spectacol.“ De altfel, de mai bine de două săptămâni la Compania Tarom se află corpul de control al premierului. Dacă inițial erau patru oameni, săptămâna trecută numărul acestora a fost suplimentat la zece.

Remunerații bonus exorbitante

Problema rubedeniilor din Tarom trece pe locul doi dacă luăm în calcul bonusurile, dar și modul de acordare a acestora pentru membrii CA. Astfel, conform raportului de audit întocmit de Curtea de Conturi a României pentru perioada 2012-2016, se arată: „la încheierea contractelor de mandat ale membrilor CA Tarom nu s-a ținut cont de recomandările temeinic motivate formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de experții în recutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate de Ministerul Transporturilor pentru derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație. Prin contractele de mandat încheiate între Tarom și membrii CA desemnați prin hotărârea AGA 7/12.10.2012 indemnizația de performanță stabilită excede nivelului propus de consultant“. Conform documentului consultantului PricewaterhouseCoopers, Tax Advisors&Accountants SRL a propus un cuantum ce variază între 25% și 50% din salariul de bază anual. „Conform clauzelor din contractele de mandat încheiate în data de 29.10.2012 între Tarom și membrii CA (…) «administratorii au dreptul la indemnizația de performanță acordată anual egală cu indemnizația totală încasată de administrator în respectivul an financiar», adică 100%, contrar propunerilor formulate de consultant“. Mai grav, nici AGA nu a putut avea control asupra membrilor CA. Echipa de audit formată din Alina Florina Roșca și Elena Aura Marinescu au stabilit pe baza documentelor că „membrii CA Tarom și-au acordat în luna mai 2013 un bonus anual în valoare brută de 283.614 lei pentru realizarea indicatorilor de performanță din Planul de administrare pentru anul 2012. Menționăm că Planul de administrare aprobat de AGA vizează perioada 2013-2016, astfel că măsurile propuse prin respectivul plan nu se puteau reflecta în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2012 și, în consecință, aprobarea bonusului s-a făcut fără temei legal.“ Cu toate că bonusul nu a fost ridicat de membrii CA, socie­tatea a trebuit să plătească taxele către stat în cuantum de 58.480 lei, mărind astfel pierderea exercițiului financiar pe 2013.

Inspectorii Curții de Conturi au transmis către Tarom și o serie de recomandări menite să revitalizeze societatea. Dintre acestea, amintim „efectuarea de către conducerea Tarom a demersurilor necesare pentru includerea în contractele de mandat ale membrilor CA a unor obiective și criterii de performanță cuantificabile, măsurabile și cu termen de realizare, astfel încât monitorizarea acestora de către AGA să fie facilă și să conducă la atingerea obiectivelor de performanță a Tarom.“

Avionul ATR 42 a muşcat din pământul de la Chişinău. Foto Iolanta Mura

Flota învechită

Pe lângă operațiunile din interior, pierderile Tarom mai provin și de la flota învechită, care toacă bani cu nemiluita. Abia anul acesta Tarom a achiziționat, în sistem de leasing operațional, două aeronave Boeing 737-800 New Generation. Pe lângă cele două aeronave aflate în leasing operațional Tarom deține în prezent 21 de aeronave. Dar ghinioanele au continuat. Ori, se știe, dacă avioanele nu zboară, se produc pierderi. Spre exemplu, este cazul unui avion ATR 42 care se află pe aeroportul din Chișinău cu probleme la trenul de aterizare, care trebuie înlocuit. Tarom a transmis, legat de incidentul de pe aeroportul din Chişinău, unde un avion al companiei a ieşit de pe pistă, că, în momentul frânării, aeronava a avut deplasări anormale. „Cursa TAROM ROT 207 Bucureşti - Chișinău de astăzi, 4 iunie 2017, operată cu aeronavă ATR 42, a aterizat la ora 18.12 minute pe aeroportul din Chişinău. În procedura de aterizare, în momentul frânării, din cauze încă necunoscute, aeronava a avut nişte deplasări anormale, echipajul depunând eforturi să redreseze aeronava care a ieşit uşor din pistă“, transmite compania Tarom. Aeronava este evaluată la aproximativ 1,8 milioane de euro, iar costurile cu înlocuirea trenului de aterizare se ridică la două milioane de dolari. Tot în acest an, societatea a fost nevoită să înlocuiască câteva motoare la unele aeronave care au aspirat păsări. Înlocuirea motoarelor la aeronave a costat 4 milioane de euro. La acestea se adaugă costurile cu carburantul, care se ridicau, anul trecut, la 257 de milioane de lei. Având în vedere prețurile din acest an, este de așteptat ca aceste cheltuieli să crească exponențial.

Tăiați de la investiții

Potrivit Statutului, pentru îndeplinirea obiectului de activitate compania poate utiliza venituri provenite din surse proprii, sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența, fonduri externe nerambursabile acordate în condițiile legii, forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite. Finanțarea programului de investiții, de retehnologizare, de achiziționare de material aeronautic, aprobat de Guvern, se asigură din surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor. Recenta rectificare bugetară prin care Guvernul a tăiat de la Ministerul Transporturilor peste 6.249,1 milioane lei a afectat și Tarom.

Compania intenționa să achiziționeze două avioane lung curier cu care să se lanseze în curse directe către SUA și China. Anunțul făcut la vremea respectivă a fost salutat de toată lumea. „Noi considerăm că piața Chinei este extraordinar de importantă, pentru că numărul de turişti de acolo este practic infinit. Dar şi America este o piaţă foarte bună, mai ales că a ajuns la o rată de refuz a vizelor de 17%. Deci stăm destul de bine şi la vize“, declara, în luna iunie, Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România. Se pare că interesele guvernanților în ceea ce privește Tarom sunt altele. Potrivit boardingpass.ro, anunțul de achiziție a trei avioane widebody de pe siteul tarom.ro a fost șters, iar surse din interiorul companiei au confirmat că nu au fost trimiși la pregătire nici piloți și nici tehnicieni sau însoțitori de zbor. Atât Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, cât și alți politicieni au repetat de nenumărate ori intenția Tarom de a relua zborurile lung-curier către China și America de Nord, însă, pentru moment, activitatea care are legătură cu reluarea zborurilor intercontinentale a fost suspendată. Compania Tarom publicase în urmă cu o lună, pe site-ul său, un anunț prin care demara procedurile de achiziție a unor avioane widebody. Despre interesele guvernanților de a preda Tarom către un alt investitor vom vorbi într-un material viitor.