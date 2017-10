Computere și website care costă cât o vilă dintr-o zonă bună a Capitalei

Firma înființată de Primăria Capitalei, Compania Municipală Turistică, pentru promovarea turismului în București și pentru strângerea unei taxe hoteliere impuse turiștilor va plăti aproape 300.000 de euro pentru achiziționarea de echipamente hardware, crearea unui site și pentru licențe. Adică suma pe care o poți da pentru achiziționarea unei vile dintr-o zonă bună a Capitalei. În bugetul de venituri și cheltuieli se stipulează că website-ul va costa 317.000 lei, echipamentele hardware 700.000 de lei și licențele 382.000 de lei. Firma cumpără 45 de calculatoare petru 23 de angajați. În plus, compania va cumpăra două autovehicule cu 208.000 lei. Directorul Ovidiu Șanta va câștiga 14.424 lei de lună. În Adunarea Generală a Asociaților fac parte veiceprimarul Tudor Tim Ionescu, cunoscut sub numele de Tudy în presa tabloidă, remarcat fiind prin relația amoroasă cu Oana Zăvoranu, Ileana Daniela Dragne, noul director intermar al Tarom, al patrulea din acest an, și Georgiana Mocanu, fosta secretară a președintelui TSD, Gabriel Petrea, adică un fel de Codrin Ștefănescu față de Liviu Dragnea la scară mai mică.

Primăria Capitalei a instituit din 2017 o taxă specială pentru promovarea turistică a Bucureştiului. "Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a Municipiului Bucureşti pentru anul 2017. Taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% la nivelul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA. Taxa specială se colectează de către unitatea de cazare, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate", se arată în proiectul votat de CGMB.. Primarul General al Capitalei a precizat, însă, că nu este vorba despre înfiinţarea unei taxe, ci o modificare a modului în care sunt utilizaţi banii, pentru că această taxă se percepea şi înainte. ,,S-a înţeles în mod eronat înfiinţarea unei taxe, ci e taxa turistică ce s-a aplicat în toţi anii trecuţi, în toate oraşele din România, iar noi, practic, o confirmăm. Diferenţa majoră e că până acum această sumă care este colectată de cele şase sectoare ale Capitalei, aproximativ un milion euro pe an, nu a fost folosită la nimic. Nici sectoarele, nici Capitala nu au avut o direcţie dedicată acestui domeniu, iar banii nu au fost folosiţi pentru promovarea oraşului. De anul viitor, şi prin votul de azi şi printr-un proiect pe care îl vom promova la începutul anului viitor, vom putea folosi acest aproape un milion de euro pentru promovarea în realitate a oraşului ca destinaţie turistică", a explicat Gabriela Firea. Municipalitatea doreşte să folosească banii pentru creşterea duratei de şedere a turiştilor şi introducerea Bucureştiului pe lista destinaţiilor tip ,,city break” a Uniunii Europene. Conform proiectului, se vor face investiţii în marketing şi promovarea online a oraşului, vor fi susţinute financiar evenimente care pot genera creşterea numărului de turişti, iar Primăria Generală va organiza târguri de turism, va participarea la târguri internaţionale pe profil turistic şi vor fi realizate campanii publicitare comune de promovare cu companii aeriene şi agenţii de turism.