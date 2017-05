Concediere cu scandal a unei profesoare de limba română

Cristina Tunegaru, profesoară de limba română la o şcoală generală din București, care a făcut mai multe declaraţii critice la adresa sistemului de învăţământ, dar şi a amestecului Primăriei Capitalei în activitatea şcolară, reclamă că a fost dată afară în mod abuziv. Inspectoratul Școlar o contrazice însă.

"Nu m-au inspectat, n-a venit nimeni să mă vadă la ore, să se intereseze de progresele elevilor mei, dar mă dau afară !

Fără să întrebe părinții sau elevii, fără să mă anunțe măcar, un funcționar al inspectoratului a alocat din pix orele mele altui profesor. Și m-am trezit scoasă din școală. Da, pot să facă asta în sistemul public în anul 2017. Nu mă interesează locul de muncă în sine; ca profesor cu nota 9.67 la titularizare (a treia pe București anul trecut) pot să găsesc oriunde un loc într-o școală publică sau privată. Dar eu am lucrat alături de elevii mei atât de frumos, am investit emoțional, am luptat și am muncit pentru progrese uimitoare, neașteptate care au surprins școala întreagă. Nu îi pot lăsa să regreseze, să piardă totul. E o responsabilitate pe care vreau să o duc până la capăt.

Și totuși, nimic din toate astea nu are vreo relevanță pentru inspectorat. Interesul elevilor e călcat în picioare. Nu vor decât să scape de mine, profesorul care vrea să schimbe sistemul de la bază", a scris profesoara pe Facebook joi.

Reacția inspectoratului școlar

În replică la acuzații, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) spune că Tunegaru are statutul de profesor suplinitor, iar postul său a fost ocupat legal, începând cu anul şcolar 2017-2018, de către un profesor titular care a solicitat transferul pentru întregirea normei didactice, cadrele didactice titulare având prioritate pentru ocuparea posturilor.

"Considerăm că declarațiile doamnei profesor Cristina Tunegaru nu corespund adevărului, sunt fără bază legală și aduc prejudicii de imagine doamnei Gabriela Firea, primarul General al Capitalei, și Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Doamna profesoară Cristina Tunegaru are statutul de profesor suplinitor pe postul de la școala menționată. În consecință, acest post a fost ocupat legal, începând cu anul școlar 2017-2018, respectiv cu data de 1 septembrie 2017, de către un profesor titular care a solicitat transferul pentru întregirea normei didactice. În acest context, Consiliul de administrație al unității de învățământ nu mai poate acorda continuitatea pe postul respectiv", a precizat ISMB.

Vineri dimineață, profesoara a replicat pe Facebook scriind că "acuzația că aș fi afectat imaginea primarului Bucureștiului e halucinantă". "Nicăieri nu am afirmat nimic despre niciun primar, nu văd ce legătură am cu aceste lupte politice. Dimpotrivă, am negat explicit reprezentanților media care m-au contactat că ar exista vreo conexiune, am refuzat să-mi închipui că poate exista o asemenea ticăloșie. Apoi, că aș fi afectat imaginea inspectoratului prin afirmații mincinoase. Tot ce am spus e factual adevărat și verificabil până la virgulă. Dacă afectează imaginea sistemului nu e responsabilitatea mea, ci a celor care au luat deciziile, care sunt legale; tocmai asta denunț, că se poate lua o asemenea decizie discreționară, că mi se poate nega legal dreptul de a concura cu șanse egale pe un post liber, că vechimea și hârtiile bat competența și interesul superior al copiilor. E inacceptabil ca decizia de angajare a unui profesor să nu țină cont de realitatea din școală și de dorința părinților. Sistemul împarte arbitrar resursa umană în insideri și marginali și ia pe baza acestei distincții decizii care pot afecta viitorul unor copii. Problema e mult mai amplă decât cazul meu individual, în fiecare an acest sistem atavic de angajare prin „repartiție” exact ca în comunism exclude tineri valoroși care pot reprezenta schimbarea pe care ne-o dorim în educația publică. Pentru că posturile dispar înainte de concursurile care ajung un teatru absurd: sute de profesori se bat pe niciun post, concurează pentru palmares. E o discuție pe care trebuie să o avem calm dincolo de imixiuni politice, chiar cu riscul de a ciufuli orgolii și cariere clădite pe mânuirea expertă a regulamentelor", a scris cadrul didactic.

În acest caz a luat atitudine și liderul PSD, Liviu Dragnea. Dragnea a distribuit, pe Facebook joi, prima postare a profesoarei, afirmând: "Am citit următoarea postare a unei doamne profesoare din Bucureşti. I-am trimis-o ministrului Educaţiei Naţionale,întrebându-l cum este posibil aşa ceva? Aştept cu mare interes răspunsul dumnealui".