Condica de prezență, belea pentru firme și angajați

Guvernul a reușit iar să le dea bătăi de cap angajatorilor. Fie că au doar trei angajați sau peste 1.000, aceștia sunt obligați de Ordonanța 53/2017, aprobată săptămâna trecută, să introducă o condică de prezență.

Dacă până acum normarea se făcea lunar, prin modificarea adusă prin OUG 53/2017 Legii 53/2003, normarea trebuie făcută zilnic. Mai mult, angajatorii sunt obligați să dețină la punctul de lucru copii după contractele de muncă ale angajaților care lucrează în acel loc.

Executivul și-a motivat aceste modificări prin dorința de a încerca să elimine munca la negru. Același act normativ a introdus și sancțiuni mult mai grave pentru cei care folosesc forță de muncă nedeclarată.

Amenzile se dau dacă este găsită și o singură persoană, iar cuantumul acestora se ridică la 20.000 lei de fiecare persoană găsită fără forme legale. Angajatorii pot achita jumătate din valoarea amenzii în termen de 48 de ore.

Cu dosarul după tine

Firmele care au peste 1.000 de angajați nu au comentat prea mult pe tema acestor modificări. Cele câteva firme pe care le-am contactat pentru a comenta pe marginea acestui subiect au menționat că introducerea condicii de prezență nu reprezintă un mare impediment. Alți reprezentanţi ai societăţilor au spus că având în vedere că folosesc pentru monitorizarea angajaților cartele magnetice care trebuie bifate atât la venirea la program, cât și la plecare, introducerea condicii nu are rost. Softul poate elibera atât interogare zilnică, cât și pe o anumită perioadă determinată.

Lucrează mai mult departamentul IT. Singurul „of“ îl reprezintă obligativitatea de a avea la punctul de lucru copia după contractul de muncă. Acesta reprezintă un impediment, având în vedere că salariile sunt confidențiale și ar trebui amenajat în fiecare punct de lucru un spațiu pentru depunerea acestor copii.

„Reprezintă o problemă pentru noi faptul că trebuie să nominalizăm o persoană care să aibă acces la aceste contracte. Acest lucru s-ar putea face dacă angajăm mai mult personal la resurse umane, lucru care ar încărca schema TESA. Dacă alegem pe cineva de la respectivul punct de lucru, paza acestor documente nu intră în fișa postului respectivului angajat. Vă dați seama că noi am angaja de fapt un paznic al acestor documente la punctul de lucru. Faptul că acea persoană are legitimație de serviciu, care are anumite sisteme de siguranță pentru a nu putea fi falsificată, îi asigură pe inspectorii de la Inspecția Muncii că acel angajat este cu forme legale“, ne-a declarat, sub protecția anonimatului, reprezentantul unei socie­tăți cu peste 1.800 de angajați din Capitală.

Birocrația – la cele mai înalte culmi ale prostiei

Radu Coman, administratorul unui lanț de magazine, ne-a precizat că autoritățile nu mai știu cum și cât să împovăreze micii întreprinzători. „De când a venit acest Guvern suntem într-o nebuloasă totală. Ba fac aia, ba fac ailaltă, dar numai despre ciudățenii aud. Birocrația ne sufocă. Facem lunar zeci de drumuri la autoritățile statului când trăim în era tehnologiei. În loc să se simplifice lucrurile, ei nu știu cum să aducă birocrația la cele mai înalte culmi ale prostiei. Să fie mai mulți inspectori ITM și cei prinși cu muncă la negru să fie băgați la închisoare. Ce rost are ca eu să am la fiecare punct de lucru copii ale contractelor de muncă? Nu sunt de acord cu această măsură, dar pe nimeni nu interesează ce vrem noi! Plătim taxe, TVA și alte zeci de biruri pentru a hrăni acest colos de bugetari care nu știu cum să ne complice viața mai mult. O bătaie de joc!“

Reprezentantul unei societăți de construcții care se ocupă cu anveloparea blocurilor s-a arătat mirat de aceste modificări. „Noi ne mutăm cu șantierul permanent, chiar și muncitorii. Azi lucrăm la un bloc, mâine la altul, în funcție de cum face primăria plățile pentru materiale. Asta înseamnă ca eu să car toate documentele angajaților după mine? Condică de prezență avem, ca să știm și noi cine și cât a muncit“, ne-a declarat inginerul Marcel Avădanei.

Intenții bune, soluții proaste

Angajatorul are obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidență a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru. Potrivit unui comunicat al Guvernului, această reglementare creează posibilitatea verificării în timp real a formei de angajare a persoanelor care desfășoară activitate la locul de muncă controlat, prin confruntarea imediată a datelor existente în documente cu cele transmise în registrul general de evidență a salariaților.

Executivul a motivat aceste modificări ale Legii 53/2003 prin necesitatea de combatere a muncii nedeclarate. Astfel, sunt sancționate și fapte precum: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

De asemenea, se înăspresc sancțiunile pentru munca nedeclarată prin eliminarea limitei de cinci persoane, cât era până în prezent. Totodată, inspectorii de muncă vor avea competența de a sista activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată. Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal.

O altă modificare face referire la primirea la muncă a unei persoane aflate ilegal în România: cunoscând că aceasta este victima a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Principalele modificări aduse Codului Muncii

Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc. Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1) lit. a), se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda prevăzută la alin. (1) lit. e)-e3), inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Pe 25 august, Inspecția Muncii anunța că în urma acțiunilor de control a depistat 33 de persoane care lucrau fără forme legale. S-au aplicat amenzi în valoare totală de 125.688 euro, adică 565.600 lei. În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 373.100 lei, din care 160.000 lei pentru muncă fără forme legale. Au fost efectuate 605 controale, din care 9 au fost pe timp de noapte. În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 192.500 lei.