Conferinţă de presă tip Păcălici la Cotroceni

Canalele media din România au fost mobilizate pentru ca preşedintele României să dea un mesaj liniştitor.

- Băieţi, nu vă agitaţi! Totul este sub control. Preşedintele controlează operaţiunea şi nu se va întîmpla nimic deosebit!

Cam asta trebuie înţeles din conferinţa de presă tip Păcălici anunţată de Preşedinţie şi terminată într-un hohot de rîs. Preşedintele României era departe, pe Valea Oltului, blocat de o stîncă rostogolită în drumul său nerăbdător spre soţie.

Aşadar, preşedintele s-a întîlnit joi cu generalul Florian Coldea, au vorbit cît au vorbit şi gata, situaţia a fost lămurită. Florian Coldea a fost pus la dispoziţia directorului SRI iar o comisie de anchetă va cerceta acuzaţiile şi materialele produse de Sebastian Ghiţă. Între timp, oamenii SRI din presă (site-uri gen ziare.com) au aplaudat măsura. Ea are meritul de a stopa pierderea de imagine a şifonatei noastre instituţii de informaţii.

La conferinţa de presă Păcălici, organizată pentru a transmite mesajul legat de situaţia controlată şi pentru a ne da impresia că preşedintele Iohannis munceşte de se cocoşează şi mai tare, ni s-a transmis programul acestuia începînd din ziua de marţi, după cele 4 zile de inactivitate totală la Palatul Cotroceni.

Întrebat ce a discutat Klaus Iohannis cu directorul adjunct al SRI, madam Dobrovolschi Puşcalău a spus ritos că nu are cunoştinţă de conţinutul discuţiilor. Chiar aşa, de ce a discutat preşedintele cu generalul Coldea înainte ca acesta să fie audiat de o comisie parlamentară sau de comisia de anchetă a SRI? Este foarte simplu de dedus. Preşedintele şi directorul SRI, după un schimb mai dur de cuvinte în genul, cum dracu’ te-ai putut da pe mîna lui Ghiţă etc., au stabilit planul de bătaie. Trebuie să luăm în calcul şi nişte replici ale lui Florian Coldea. Mi-e imposibil să cred că generalul nu i-a zis şi el ceva. Sper că unii dintre cititorii fideli ai Cotidianului îşi mai amintesc că în 2015, în ianuarie, am făcut trimitere la o discuţie între Iohannis şi Coldea. Preşedintele l-a întrebat dacă mai au dosarul său. Iar generalul i-ar fi răspuns că nu, l-au distrus. De ce? de-aia. Dar dacă mai căutăm în arhive poate mai găsim ceva. Adică undeva SRI-ul mai păstrează ceva pentru situaţii speciale. Vorba Cetăţeanului turmentat. Nu se ştie niciodată cînd mai trebuie.

Dar după aceste posibile schimburi de replici, trebuie să fi urmat şi un plan de bătaie. Ce va spune Coldea, ce va declara Iohannis (sau ce nu va declara acesta), ce concluzii va trage comisia de anchetă a SRI şi ce măsuri vor fi luate. Adică pe unde ar putea fi tras pe linie moartă omul care s-a aflat la pupitrul SRI timp de 11 ani, perioadă în care Klaus Iohannis a devenit preşedinte (citiţi în ediţia tipărită a ziarului nostru de luni răspunsul la întrebarea ”De ce tace Klaus Iohannis?”) .

Nu pot să-mi imaginez că discuţia a fost lungă şi dominată de floricele şi politeţuri. De regulă, Klaus Iohannis nu vorbeşte mult. Tace la derută şi foloseşte propoziţii scurte. Iar generalul Coldea, stresat de situaţie, nu a putut decît să invoce sau să facă aluzii la argumente şi informaţii care să-l protejeze. Adică să-i reamintească preşedintelui că, la o adică, şi el ar putea să vorbească. Ce altceva ar fi putut spune un absolvent al Institutului Naţional de Informaţii, prima promoţie, care n-a reuşit să îşi susţină cu succes teza de licenţă şi a terminat institutul ca subofiţer, fiind în situaţia de a lua meditaţii în timp ce lucra la Antitero ca subofiţer. Se spune despre el că ar fi fost găsit cu o sumă de bani în valută, ascunsă în dulapul de la serviciu, că nu are calităţi intelectuale deosebite, că din punct de vedere cultural şi politic este sub nivelul minim acceptabil. Ultimul şi cel mai slab absolvent al Institutului Naţional de Informaţii a avut norocul enorm de a se întîlni cu ultimul şi cel mai slab absolvent al promoţiei Institutului de Marină “Mircea cel Bătrân”, nimeni altul decît preşedintele Traian Băsescu. Acesta l-a luat de moţ din mediocritatea sa de absolvent de informaţii şi l-a ridicat la rangul de director adjunct al SRI, folosindu-l din plin în tot mandatul său. Asta şi explică de ce, în discuţiile cu Sebastian Ghiţă şi în alte operaţiuni, Florian Coldea s-a amestecat în dispute politice, în desemnarea unor lideri şi chiar în procesul electoral, încălcînd astfel Legea de funcţionare a SRI. În fapt, implicarea SRI în viaţa politică a României reprezintă cea mai gravă infracţiune comisă de directorul adjunct al SRI, generalul Florian Coldea. A încălcat neutralitatea serviciului şi l-a amestecat grosolan în jocul politic. Şi de acest lucru avea ştire şi Traian Băsescu şi are şi Klaus Iohannis.

Ce mai puteau discuta cei doi? Cum să pună batista pe ţambal în interesul amîndurora.

Conferinţa de presă Păcălici a avut doar rolul de a transmite un mesaj liniştitor celor care s-ar putea speria de dezvăluirile lui Florian Coldea. Şi în acelaşi timp, de a asigura întreg serviciul că preşedintele este şeful, că el va pune un alt om care va conduce toate operaţiunile viitoare. Mai mult sau mai puţin curate!