Consilierul Chifu, găina născătoare de pui vii şi găinaţul din capul mesei

Faceți cunoștință cu o somnitate în materie de securitate națională, regională & galactică, plus politică externă, internă, maternă & paternă: Iulian Chifu, ex ”consilier pentru Afaceri Strategice, Securitate și Politică Externă al Administrației Prezidențiale a României “. Plus director de ONG pentru suflat timpuriu în borș și profesor de rupt coada la cireșele de mai.

Ei, dar gata, ajunge cu prosteala pe faţă … să ne amintim, totuşi, cine e, de fapt, acest Chifu. În anii ’90, era un stîlp de bază al redacţiei din Iaşi a celebrului, senzaționalului și epocalului ” Evenimentul zilei ” . Adică gazeta maiextrului Jack Crestoiu, care a pus bazele tabloidizării presei romîneze. Da, printre picioarele lui Chifu s-a zburătăcit în toată Romînia articolul despre ” Găina din Paşcani care a născut pui vii ” . Sau cel despre femeia care a înghiţit un ac, iar acul a călătorit aşa de interesant prin corpul ei, încît i-a perforat uterul & alte organe, înţepîndu-l apoi, într-un loc anume, pe partenerul ei de gimnastică intimă, în timpul exerciţiilor aferente. Şi tot aşa, zilnic, cu sute de asemenea tîmpenii. ” Bulina roșie ” rulz.

Nu, nu era vorba de texte umoristice, ci de ştiri presupus serioase, publicate în ziarul cu cel mai mare tiraj. Iar apoi toate aceste aberaţii tipărite erau apărate de producătorii lor într-un mod încă mai penibil, chiar și după ce tîmpeniile evidente erau demontate, fără nici un dubiu.

O să-mi spuneţi probail că, avînd în CV asemenea jaloane epocale, era normal ca Chifu să ajungă consilier prezidenţial, de vreme ce şeful său din acea redacţie, născătoare de găinaţ viu, a ajuns să conducă departamentul de jurnalism de la Universitatea ” Al. I. Cuza ” , plus Districtul Rotary Romînia – Republica Moldova. Posibil. Sau chiar logic.

La fel cum e logic ca Chifu să fi scris cărţi agramate, umplute cu ştiri de duzină, adunate cu lopata din gloriosul ” Evenimentul zilei ” şi vărsate cu roaba în magistralele opuri analitice . Cărţi din care puteţi afla, dacă nu ştiaţi, că Petru Lucinschi a fost … prim-ministru al Republicii Moldova. Chit că respectivul politician n-a avut niciodată funcția asta. Plus alte asemenea minunăţii. Mutate, din rezervaţia cotidiană a găinii născătoare, între coperţile eterne ale cărţilor actualului profesor universitar. Mutate şi lăsate neatinse, ca în ziar, cu supratitlu, titlu şi subtitlu, ca să priceapă rapid şi amatorii de hipopotami zburători .

Unii poate îşi mai amintesc de prietenia strînsă dintre Chifu şi marele patriot rrromîn Iurie Roşca, ajuns un putinist de cea mai joasă speță. Sau de seria magistralelor articole chifiene, publicate în patriotica gazetă a aceluiași actual pro-kremlinez Roșca . Dar poate că n-ar trebui să fim prea sarcastici, mai ales cei care nu ştim ce înseamnă rigorile militare ale patriotismului unilateral îmbelşugat. De asta o să vă povestesc o întîmplare cu Chifu şi hipopotamii zburători din Basarabia, ca să vă faceţi o idee despre jurnalismul practicat de marele sfătuitor strategic & prezidenţial. Și despre profesionalismul și moralitatea expertului care umple ecranele televiziunilor cu înțelepciunea lui analitică și kaki .

Treceți, poștalioane romîne, cîrnații

În toamna anului 1997, înainte de summitul de la Chișinău al Comunității Statelor Independente, a avut loc tot în capitala basarabeană, conform uzanțelor, întîlnirea şefilor de servicii speciale din țările ex-sovietice. Ziarist-patriot, specializat în actualitatea din stînga Prutului, Chifu a publicat în acelaşi epocal ” Ev. z. ” o corespondenţă tot specială din R.Moldova : ” La Chişinău se reface KGB-ul ” . Cu detalii explozive de la fața locului, desigur.

Peste cîteva zile, în timpul summitului, eram la masă, alături de mai toţi ziariştii acreditaţi, în cantina de la parterul confederaţiei sindicatelor basarabene. Deodată, prin zgomotul de tacîmuri, se aude, tare, vocea lui Valentin Dulce, fost jurnalist, dar atunci purtător de cuvînt al Ministerului Securităţii : ” Care eşti, măi, Iulian Chifu, în paștele mă-tii … ? Ai scris chipurile corespondenţă de la Chişinău, că noi refacem KGB-ul, da’ nici măcar n-ai trecut graniţa, guzganul naibii … ”

S-a lăsat, brusc, liniştea. Dacă presupuneţi că viteazul patriot şi marele jurnalist Chifu s-a ridicat, plin de indignare și de hotărîre, ca să-i răspundă kaghebistului basarabean, vă înşelaţi. Cît e el de lung, Chifu s-a tuchilat ca porcu-n popuşoi, îndoindu-şi iute schinarea de cocostîrc guşat şi făcîndu-se una cu masa la care stătea, de ziceai că se îmbrăţişează, culcat, cu Iura Roşca. Apoi, după ce basarabeanul care-l făcuse de rușine a ieșit, Chifu și-a molfăit cumințel prînzul, tăcînd chitic, ca și cum nimic nu s-ar fi întîmplat.

Ați priceput, care va să zică, cum stătea treaba cu corespodența specială din Chișinău a specialului expert în cestiuni basarabene : viitorul consilier prezidențial pentru securitate și ardei umpluți o compusese după metoda caragialiană a lui Caracudi, stînd la o bere și inventînd hippopotami zburători. Ajutat, desigur, și de alți mari patrioți, cu grade mai multe decît trăscăul de pufoaică. Altfel, cum ar mai fi răbdat cocostîrcul gușat o asemenea rușine publică, în fața a zeci de ziariști romîni și străini, tăcînd mîlc și înghițind afrontul cu o seninătate de infanterist submarin?

Prin urmare, stimaţi tovarăşi şi pr’eteni, dacă vă plîngeţi că, de 27 de ani, Bucureştiul face mai mult tîmpenii în relaţiile cu Chişinăul, amintiți-vă că la acest rahat de miliarde de dolari au contribuit și experți ca alde Chifu, ghidonați de șefii lor cu grade de rachiu duhnitor. Da, așa s-a ajuns ca găinații de pe Bîcul chișinez să fie înfrăţiţi cu găinaţii de pe Dîmboviţa, stînd mai mereu în capul mesei, împreună …

Da, peste tot în lume, serviciile de informații plantează și cresc în presă, la fel ca în restul societății, tot felul de ” acoperiți ”, care mai apoi ajung, chipurile ca civili competenți, în felurite funcții cu atribuții militare . Problema e cînd niște servicii de cacao inventează niște experți de rahat, vreme de un sfert de secol. Atunci, rezultatul nu poate fi decît un carcalete maroniu.

Desigur, dacă vreţi şi slănina patriotică în pod, şi gîtul personal bine lubrefiat, soluția e simplă : molfăiţi în linişte, aşteptînd ca găina fătătoare a lui Chifu să plodească o Romînie miriapodă şi cernobîlică, cu mii de ugere şi cu cîte un copan, gata prăjit, pentru fiecare patriot.

