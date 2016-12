Constantin: După alegeri să dispară ura și dezbinarea din România

Copreședintele ALDE Daniel Constantin afirmă că a votat cu speranța ca după alegeri din România să dispară ura și dezbinarea.

"Am votat cu speranța că începând de mâine din România vor dispărea dezbinarea și ura pe care unii au încercat să o permanentizeze în societatea românească. Însă România e o țară puternică, e o țară mare, iar poporul român cred că este un popor care a demonstrat că de fiecare dată când a fost unit a realizat lucruri mărețe.

Eu pentru asta am votat. Am votat să ieșim din această perioadă de stagnare, să ne întoarcem la progres, să realizăm un progres de care România are nevoie. Am votat cu acest gând și cu gândul la oameni buni", a declarat Daniel Constantin, duminică dimineață, la ieșirea din secția de votare de la Colegiul "A.D. Xenopol".

Copreședintele ALDE a venit la vot împreună cu fiul său și cu fostul ministru al Educației Sorin Cîmpeanu.