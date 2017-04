Cotidianul & Fundația Alexandrion, despre presă și performanță în business și sport

Ziarul Cotidianul și Fundația Alexandrion au continuat seria evenimentelor în țară, o serie de dialoguri care aduc față în față performeri locali, județeni, naționali și internaționali din domenii diferite. După evenimentele din București, Timișoara, Ploiești, Buzău, presa și performanța au fost dezbătute și aseară, 27 aprilie, la Alexandria.

Alături de invitații serii, Andrei Grigorescu, Coordonator regional Întreprinderi Mici și Mijlocii – Bancpost, artistul plastic Ștefan Râmniceanu, Ana Maria Brânză, campioană olimpică a echipei feminine naționale de spadă, Răzvan Vasile, director comercial Grupul Alexandrion, Valentin Popescu, director marketing Grupul Alexandrion, s-a povestit si despre performanță, artă, creditare, despre proiecte de viitor si au fost căutate soluții pentru o Românie prosperă.

Este nevoie de curaj, piața reînvie

După cum chiar moderatorul serii, ziaristul Cornel Nistorescu, afirma: scopul acestor întâlniri este de a aduce câteva personalități din diverse domenii față în față cu publicul, cu citorii și consumatorii. Acesta a pus accentul pe presa scrisa și pe print. “Este o lume nebună, în care internetul prinde tot mai multă putere. Dar, din punctul meu de vedere, ca ziarist, hârtia este cea care rămâne mărturie. Ziarul păstrează capturi de timp, de imagini.”

Alături de Andrei Grigorescu, Coordonator regional Întreprinderi Mici și Mijlocii – Bancpost, s-a încercat încurajarea spre antreprenoriat. “A fost o perioadă de criză, dar acum începem să ne revenim. Este momentul să ne gândim la investiții. Pașii în business se fac pe termen lung, cu o analiză în prealabil. Pe piața bancară există suficiente variante de credit.”

Cultura nu costă atât de mult

Ștefan Râmniceanu, artistul plastic ce a trăit 25 de ani în Franța și a făcut carieră peste hotare a făcut o scurtă antiteză intre ceea ce se întâmplă în state precum Franța și România. Așa cum a declarat, deși criză există peste tot în lume, oamenii din alte culturi au învățat importanța investiției în cultură. “Prestigiul Franței nu se datorează politicii, economiei, ci patrimoniului cultural. Acolo sunt investite 3 miliarde de euro în patrimoniu, față de Romînia, in care sunt investite doar 35 de milioane de euro.”

În fiecare există un campion, dar contează cum este hrănit

Campioana olimpică a echipei naționale femine de spadă a povestit despre vise, despre succes, dar și despre eforturile pe care un sportiv în România trebuie să le facă pentru a ajunge pe podium. “Vă povestesc despre un copil, despre visul unui copil de 11 ani care a reușit să ajungă campion. Am intrat intr-o sală de scrimă la 11 ani, dintr-o greșeală. Familia mea nu are un istoric în acest sport, a fost ideea fratelui meu. Eu, campioana de acum, la primul meu concurs am ieșit pe penultimul loc. În fiecare dintre noi există un campion, doar contează cum este hrănit. Am reușit să fac performanță în conditii nu foarte fericite. Dar, totuși, eu încă fac parte din generația sportivilor în care cluburile investeau la acea dată. Când am început să performez, cluburile mari își permiteau să angajeze. Asta nu se mai întâmplă atât de mult.”

De asemenea, organizatorii și-au asumat promovarea educației sportive, dar și analiza practicilor de responsabilitate corporatistă din mediul românesc de afaceri și a problemelor cu care se confruntă mediul de business din regiune.

Dacă top 100 companii ar investi în sport, societatea s-ar schimba

Reprezentanții Fundației Alexandrion, Răzvan Vasile, director comercial, și Valentin Popescu, director marketing, au povestit despre importanța susținerii sportului românesc și despre implicarea în comunitate. “Din păcate, nu există companii ca noi care să suțină sportul românesc. Alexandrion este o companie cu capuital 100% românesc. Suntem lideri de piață și ne dorim să întoarcem din succesul nostru către societate. Dacă există companii care au în plan proiecte coerente în sport, noi suntem dispuși să susținem sportul din Alexandria și din alte comunități. Dacă top 100 companii din România ar susține sportul, societatea s-ar schimba mult în bine și am putea să ne promovăm la nivelul dorit valorile și peste hotare. Sportul și cultura sunt cei mai importanți piloni ai unei societăți.”