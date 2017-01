Covorașele de mătase ale condamnaților

„Am bani de dat, am datorii la stat… “ și casă de milioane, cam asta se poate spune despre familia fostei deputate UNPR, formațiune odinioară condusă de Gabriel Oprea, ieșeanca Luminița Iordache.

Din cauza unei condamnări la închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, fostul deputat Luminița Iordache l-a trimis la înaintare pe soțul său, Constantin Iordache.

El a candidat la alegerile din 11 decembrie, pe listele PMP Iași, pentru Senat. Fără succes însă!

De la PMP Iași a intrat în Parlament doar deputatul Petru Movilă. Chiar dacă au investit mulți bani și energie în campania electorală și după ei aleargă creditorii, Luminița și Constantin Iordache nu se pot plânge de lipsa banilor. Din contră!

Soții Luminița și Constantin Iordache locuiesc într-o minunată vilă situată într-una dintre cele mai bune zone ale Iașiului.

Accesorizări de mare lux

Căminul fostului deputat UNPR este mobilat după catalog și accesorizat cu mai multe candelabre de cristal și covoare de mătase. Țesăturile fine și obiectele de artă din casă completează atmosfera de basm în care conviețuiesc cei doi politicieni. Doar datoriile către bugetul de stat le mai dau ceva bătăi de cap celor doi soți. Datoriile firmelor la care Constantin Iordache este asociat sau administrator se ridică la aproape 250.000 de euro. Însă banii nu prea mai au șanse să fie recuperați. De-a lungul timpului, familia Iordache a înființat mai multe firme. La cele mai multe dintre acestea, Constantin Iordache a fost asociat cu ceilalți membri ai familiei sale, dar și administrator. Toate aceste societăți au intrat fie în insolvență, fie în faliment, după ce au acumulat datorii importante către bugetul statului.

Îi târăște statul prin tribunale

Și cum datoriile lui Iordache sunt la stat, acesta a vrut să-și recupereze banii prin executarea averii, prin procedura de „angajare a răspunderii“ prevăzută de legislația privind insolvența. Această procedură se aplică administratorilor de firme care au manageriat fraudulos societățile comerciale, conducându-le spre faliment. Dacă judecătorii aprobă cererea de angajare a răspunderii, averea administratorului este executată silit până la recuperarea întregului pasiv, cu alte cuvinte, până vor fi acoperite datoriile. „Pârâtul a avut calitatea de administrator al debitoarei. Culpa administratorului constă în aceea că, la momentul în care debitoarea a ajuns în imposibilitatea de a-și achita datoriile nu a suspendat activitatea și nu a anunțat creditorii despre aceasta. De asemenea, la finele anului 2010, debitoarea avea disponibilități bănești 149 lei și stocuri 20.013 lei, care nu au fost folosite pentru achitarea datoriilor către bugetul de stat. De aici, se poate deduce că administratorul societății a folosit bunurile sau creditele societății în folosul propriu“, se arată în cererea de angajare a răspunderii depusă de Fisc împotriva lui Constantin Iordache la Tribunalul Sindic. De asemenea, o altă firmă înființată de familia Iordache a intrat în insolvență anul acesta, având datorii totale de 265.348 lei. Și la această companie cel mai mare creditor este statul român, prin Direcția de Finanțe, care are de recuperat taxe și impozite neachitate în sumă totală de 251.399 lei. De la o altă societate a familiei Iordache, care a intrat în insolvență în noiembrie 2011, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași are de recăpătat taxe și impozite în valoare de 149.310 lei. O altă firmă controlată de familia Iordache a intrat în insolvență în mai 2015. De la aceasta, statul are de redobândit 78.196 lei.

Cu asemenea datorii la activ, soții se laudă cu casa lor de vis pe Facebook. Darnici, ei împărtășesc lumii întregi rețeta succesului personal.