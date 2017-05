Creierul transporturilor aeriene, în metastază

Conform propriului statut de funcționare, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – Romatsa este o regie autonomă, care deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian în România. Dincolo de această descriere strict birocratică, Romatsa este „creierul“ fără de care transporturile aeriene din țara noastră nu ar putea funcționa în această lume extrem de dinamică.

Imaginea clasică a controlorului de trafic aerian este cea a unui om care privește concentrat la niște puncte care se mișcă, pe suprafața unui ecran radar. Importanța acestui personaj devine clară abia după ce înțelegi că fiecare dintre acele „puncte“ este un avion care poate avea la bord câteva zeci sau sute de pasageri. Pasageri ale căror vieți depind de oamenii din fața ecranelor radar. Specialiști de înaltă calificare, pe ai căror umeri stă, în fiecare secundă, o răspundere imensă, extrem de rar întâlnită în alte domenii de activitate.

Înființată în anul 1991, Romatsa funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, realizând funcțiunile specifice legate de managementul traficului aerian. Concret, pentru serviciile de trafic aerian asigurate aeronavelor civile care zboară prin spațiul aerian al României, Romatsa aplică reglementările Organizației Europene pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol), organism internațional la care țara noastră a aderat în anul 1996. Având ca obiect principal de activitate exploatarea spațiului aerian al României, Romatsa asigură, alături de serviciile specifice de trafic aerian, și servicii de comunicații aeronautice, de navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de căutare și salvare, servicii de informare aeronautică, precum și coordonarea operațiunilor de căutare și salvare a aeronavelor aflate în pericol și a supraviețuitorilor unui accident de aviație produs în zona sa de competență. Toate acestea sunt activități deosebit de complexe, care, evident, nu se fac prin „muncă patriotică“. Spre exemplu, în cursul anului 2008, Romatsa a înregistrat venituri totale de 616,7 milioane lei, echivalentul a circa 140 milioane euro. Iar asta, în condițiile în care Romatsa a furnizat servicii de trafic aerian pentru circa o jumătate de milion de avioane. Dar de atunci până acum, mai ales după ce Ucraina și-a închis spațiul aerian, numărul acestora aproape că s-a triplat. Astfel se face că, încă de la înființarea sa, Romatsa a fost un soi de „pușculiță“ pe care toate forțele politice au vrut să pună mâna. Fapt pentru care instituția a fost deseori ținta unor mari scandaluri. Dar asta nu a fost tot: angajații acuză autoritățile că acum, cu bună știință, vor să aducă Romatsa în faliment, pentru ca apoi cineva să o cumpere pe mai nimic.

Închiderea spaţiului aerian va ţine aparatele de zbor la sol

Grevă japoneză

Angajații au protestat deseori faţă de această situație. Ultima dată a fost pe 15 mai, când circa 200 de controlori de trafic au declanșat o grevă japoneză. Atunci, ei s-au declarat nemulțumiți de modul în care acționează conducerea instituției. Concret, aceştia au criticat faptul că oamenii din conducere au „început să militarizeze“ instituția prin aducerea unor persoane cu pregătire militară, dar fără experiența necesară unor posturi cu grad mare de răspundere. La declanșarea conflictului de muncă, Gabriel Tudorache, președintele Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian (ATSR), a anunțat: „Romatsa, în acest an, practic, nu va mai avea bani pentru niciun salariu începând cu luna septembrie, poate octombrie. În mod oficial, este pentru prima dată în istoria de 20 de ani a Romatsa, când, anul trecut, a încheiat estimat pe minus“. Conștienți de problemele pe care le-au creat, sindicaliștii de la Romatsa le-au­­­­­­ cerut scuze pasagerilor afectați: „Ceea ce am încercat prin această grevă de avertisment a fost să atragem atenția autorităților statului, în primul rând, apoi, patronatului, asupra problemelor grave cu care ne confruntăm în această instituție. În al doilea rând, aș dori să le cerem scuze, în primul rând, pasagerilor, însă am fost obligați să recurgem la această măsură legală, dar agresivă“.

„De ce faliment?“

Situația de la Romatsa este descrisă, în mod sintetic, într-un document afișat pe site-ul Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România – ATSAR. Intitulat „De ce faliment?“, apelul sindicaliștilor clarifică, pe rând, aceste probleme. Totul pornește de la faptul că regulamentele europene numerele 390 și 391 din 2013 obligă toate organele de trafic din Europa să înainteze un „plan de performanță“. Plan prin care Romatsa a fost obligată, în 2014, să depună la Comisia Europeană un buget de venituri și cheltuieli pe următorii 5 ani, respectiv pentru 2015-2019. Acest buget trebuia să fie întocmit pe baza unor prognoze primite de la Eurocontrol, care evidențiau o creștere semnificativă a traficului aerian în următorii cinci ani. Peste acele previziuni, deja stabilite, a mai apărut o creștere neplanificată a activității, provocată de închiderea spațiului aerian din Ucraina și de deasupra Mării Negre. Pornind de la această situație, sindicatele au afirmat că, „pe baza acestor date, managementul Romatsa realizează în 2014 un plan eronat! O primă eroare: prognozează o creștere a traficului, dar o scădere a costurilor. Această creștere este prognozată greșit! În loc să pornească calculele de la 4,18 milioane de unități de trafic aferente anului 2014, pornește de la 4,01 milioane, ajungând la 4,43 milioane în anul 2019, fără a adăuga și cele 7% apărute ulterior. Un prim rezultat al acestei erori de prognoză este faptul că în 2015 s-au realizat 4,57 milioane de unități de trafic, depășind, astfel, chiar din primul an, prognoza … pentru 2019!“.

O a doua greșeală enumerată în documentul programatic al Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România este lipsa unei politici coerente în ceea ce privește personalul angajat: „Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) sesizase nonconformități asupra lipsei personalului operativ. Romatsa nu a ținut cont de acestea, nu a ținut cont de creșterea traficului și nu a prevăzut nicio sumă de bani necesară angajării unor noi controlori de trafic. Mai mult decât atât, Romatsa s-a angajat în anul 2014 ca până în 2019 să reducă costurile cu personalul la nivelul anului 2009!!! Acest lucru este posibil doar printr-o reducere drastică a personalului operativ, în contradicție cu creșterea traficului aerian și a volumului de muncă necesar asigurării serviciilor de trafic aerian, împotriva oricăror politici economice și de siguranță“. În această situație, încasările obținute de Romatsa nu mai au nimic în comun cu predicțiile din 2014. Sau, după cum menționează sindicaliștii: „Nu mai există nici banii încasați în plus (cu 2 ani înainte) datorați creșterii de trafic neprognozate de Romatsa. Pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute în planul defectuos prognozat, se folosește de banii care ar trebui returnați companiilor, intrând astfel în incapacitate de plată. Din calculele confirmate și de conducerea Romatsa, efectul erorilor aferente anilor 2015-2016 duce la prejudicierea instituției cu peste 550 mil. RON“. Iar asta înseamnă un singur lucru: faliment!