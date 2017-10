Cresc prețurile la gaze, energie electrică, credite, alimente

Prețul gazelor pentru consumatorii casnici va crește cu 6% de la 1 octombrie, iar tarifele de tip Componenta de Piață Concurențială (CPC) aplicabile în trimestrul IV 2017 clienților finali casnici și noncasnici beneficiari ai serviciului universal cresc cu 0,03 lei/kWh.



„Încă din 15 februarie am stabilit evoluția prețurilor la gazele livrate populației (categoria B1), am estimat o creștere cu 10 procente pe întregul an, iar acum suntem în măsură să anunțăm o creștere doar cu 6% de la 1 octombrie. Atunci, în februarie, eram în faza în care la 72 de lei/MWh urma să mai adăugăm încă 20 și am fi ajuns undeva la 90 de lei/MWh, dar lucrurile au evoluat favorabil și creștem doar cu 5-6%”, a declarat pentru MEDIAFAX vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Emil Calotă. EL a precizat că instituția va comunica evoluția prețurilor și în termeni nominali, procentele fiind mai puțin relevante. „La un consum mediu lunar per gospodărie de 130-140 de metri cubi, scumpirea aceasta de la 1 octombrie înseamnă șase bani pe metrul cub - aproximativ 3,4-3,5 lei la o factură medie”, a precizat oficialul.



În ceea ce privește energia electrică, Comitetul de Reglementare al ANRE a avizat, în ședința de marți, tarifele de tip CPC. În urma analizei, „a rezultat o creștere medie, la nivel național, a tarifelor CPC cu 0,03 lei/kWh, față de creșterea medie cu 0,1 lei/kWh care ar fi rezultat conform propunerilor furnizorilor de ultimă instanță (FUI), se arată într-un comunicat al ANRE.



„Având ȋn vedere că tarifele CPC propuse de FUI pentru trimestrul IV 2017 nu au respectat prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată cu Ordinul ANRE nr. 92/2015, depășind limitele prevăzute de aceasta, Comitetul de reglementare al ANRE le-a avizat, dar cu modificări”, a precizat instituția. În prezent, energia electrică furnizată la tarife CPC reprezintă 90% din consumul clienților casnici și este achiziționată de FUI exclusiv din piața concurențială, unde prețul energiei electrice a înregistrat creșteri semnificative ȋn anul 2017.



În urmă cu o săptămână, întrebat de jurnaliști dacă vor fi creșteri de prețuri, ministrul Energiei, Toma Petcu, a răspuns că pe zona de gaze consumul casnic către populație este reglementat până în 2021 și protejat de ANRE.

„Consumatorul casnic, însemnând populația, fie consumul propriu, fie consumul pentru producerea energiei termice, este reglementat și protejat de ANRE. Din ce am discutat cu domnul Havrileț (n.n. – Niculae Havrileț, președintele ANRE), am înțeles că nu vor fi majorări substanțiale”, a declarat ministrul. La insistențele jurnaliștilor, el a subliniat că nu există informații oficiale conform cărora se vor scumpi gazelepână la sfârșitul anului.



„Pe partea de energie electrică, pe calendarul de liberalizare, întrucât este ultimul an și trecem la o liberalizare totală a prețului la energia electrică, singura reglementare și singurul reglaj pe care îl mai pot face cei de la ANRE este la sfârșitul acestui an. Ei estimează o creștere foarte ușoară, dar nu o pot pronunța în cifre, i-am întrebat și eu ca discuție neoficială”, a explicat ministrul.

De asemenea, ziua de 1 octombrie a fost stabilită ca al doilea termen de majorare, cu 16 bani pe litru, a accizelor la motorină și benzină, termenul anterior fiind 15 septembrie. Din momentul anunțării până în prezent, prețurile carburanților au crescut la pompă cu până la un leu, depășind pragul de 5 lei/litru.



În ședința din 30 august, Guvernul a aprobat Ordonanța de modificare a Codului Fiscal și majorarea accizelor pentru benzină și motorină gradual, în două etape: cu 0,16 lei/litru, începând cu 15 septembrie 2017, și cu încă 0,16 lei/litru, începând cu 1 octombrie 2017, niveluri valabile până în anul 2022, inclusiv.



De atunci, transportatorii profesioniști, care sunt și cei mai mari consumatori de carburanți, au amenințat cu proteste și au avertizat că vor alimenta dinafara țării dacă nu li se va restitui o parte din acciză.

„În lipsa dialogului constructiv şi la presiunea absolut firească a firmelor de transport, probabil doar prin ample manifestări publice se pot rezolva aceste situaţii, iar transportatorii sunt oricând gata să reînceapă acţiunile de protest în toată ţara, după modelul celor organizate în 2016 din cauza tarifelor RCA”, au avertizat patronatele de profil.



În replică, Guvernul le-a promis transportatorilor că prețurile nu vor crește și că, în caz contrar, se va relua programul de returnare a supraaccizei.



Ministerul Finanțelor susține, în Nota de fundamentare a normativului de modificare a Codului Fiscal, că nivelurile actuale ale accizelor practicate în România „sunt foarte aproape de limita minimă prevăzută de legislația Uniunii Europene”.



La benzina fără plumb, acciza urmează să crească în total, în cele două etape (15 septembrie și 1 octombrie), de la 2.151,13 lei/tonă, respectiv 1.656,36 lei/1000 litri la 2.643,39 lei/tonă, respectiv 2.035,40 lei/1000 litri. La motorină, acciza urmează să crească de la 1.796,53 lei/tonă, respectiv 1.518,04 lei/1000 litri la 2.245,11 lei/tonă, respectiv 1.897,08 lei/1000 litri.



În aceste condiții, transportatorii estimează că, pentru un camion, o singură alimentare reprezintă un efort financiar suplimentar de 450 de lei.



Pe de altă parte însă, comisia de Buget-Finanțe din Senat, întrunită marți, a avizat negativ ordonanța de Guvern prin care au fost majorate accizele la carburanți, urmând ca Guvernul să oprească efectele acesteia în piață.

„În legătură cu efectele acestei respingeri, va trebui să așteptăm și votul plenului, și apoi votul Camerei Deputaților - s-ar putea ca ordonanța să treacă, totuși. În eventualitatea că nu va trece, îi revine Guvernului sarcina de a atenua efectele Ordonanței”, a declarat președintele Comisiei, Eugen Teodorovici.



În replică, președintele PSD Liviu Dragnea a spus că funcţia de preşedinte al Comisiei de Buget-Finanţe din Senat poate să-l „tulbure” pe Eugen Teodorovici.

„Eu cred că la domnul Teodorovici este o altă problemă. Dumnealui a venit astă primăvară şi mi-a zis că ar vrea să fie preşedintele comisiei economice. Am rugat colegii din Senat să îl susţină ca preşedinte, probabil din cauza acestei funcţii are aceste atitudini. Adică e o funcţie care poate să-l tulbure foarte mult, la asta mă refeream”, a spus Dragnea. El a arătat că votul dat de Comisia de Buget-Finanţe împotriva Ordonanţei va fi discutat la CExN de la Suceviţa şi la grupurile parlamentare ale PSD de săptămâna viitoare.

„În legătură cu votul Comisiei de Buget-Finanţe o să avem o discuţie şi în CExN de la sfârşitul acestei săptămâni şi săptămâna viitoare în grupuri pentru că trebuie să facem un efort să ne aducem toţi aminte că această majoritate parlamentară este constituită ca să susţină un Guvern, nu să-l blocheze”, a spus Dragnea.