Criza de medici loveşte din nou

Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Braşov suferă din cauza celei mai mari crize de medici. Sunt doar un sfert din numărul prevăzut de normative, raportat la numărul de primiri. Despre această situaţie ştie şi Consiliul Judeţean Braşov (în subordinea căruia se află spitalul). În aceste condiţii, la Spitalul din Braşov există o situaţie mai mult decât alarmantă: doctorii de la urgenţă nu pot acorda mai mult de 7 minute fiecărui pacient adus de ambulanţă. Din păcate, situaţia nu este singulară în ţară.



9 medici, în loc de 32



Pentru a respecta toate normativele referitoare la numărul de primiri şi la populaţia pe care o deserveşte, UPU SMURD de la Spitalul Clinic de Urgenţă Braşov ar trebui să aibă 32 de medici. De la numărul necesar şi până la cel actual de medici este o distanţă mare, pentru că sunt doar 9 medici titulari. „Aceşti medici acoperă trei linii permanente de gardă, efectuând un număr de 8-10 gărzi în medie pe lună. Conform normativului din Legea 1706/octombrie 2007, necesarul de medici este de doi medici pe tură la un număr de 20.000 de prezentări pe an. Or, numărul de prezentări la UPU SMURD Braşov este de aproximativ 80.000 prezentări pe an, rezultând de aici un număr de opt medici pe tură adică o normare de 32 de medici“, a explicat dr. Cristina Vecerdi. De altfel, numărul prea mic de medici titulari la UPU SMURD a făcut ca, la sfârşit de 2016, doctorii să aibă aproape intacte concediile aferente acestui an.

Pacienţii devin nervoşi şi obosiţi



În condiţiile unui personal insuficient, calculele arată că fiecare pacient care ajunge la Urgenţe la Braşov are parte de 7 minute de atenţie din partea medicului de gardă. Cu doi medici pe tură, la o medie de 190 de prezentări pe zi, doctorii braşoveni de la UPU SMURD sunt nevoiţi să lucreze sub permanentă presiune, mai ales că şi pacienţii sunt din ce în ce mai nemulţumiţi de aşteptarea lungă. „Având în vedere că sunt doar doi medici pe tură iar 15% din pacienţii care ajung la noi sunt în stare critică şi necesită resurse şi timp, sunt mai mult decât justificate perioadele de aşteptare de care se plânge toată lumea. De asemenea, cei 400 de metri pătraţi de spaţiu funcţional aglomerează, agasează şi oboseşte atât personalul, cât şi persoanele care aşteaptă pe un hol care este deopotrivă culoar de trecere, sală de aşteptare şi zonă de reevaluare pentru triajul pacienţilor“, a mai explicat şefa UPU SMURD Braşov.

Situaţii similare

La finalul lunii trecute, ziariştii prahoveni semnalau o situaţie asemănătoare la Spitalul Judeţean Ploieşti, care se confruntă cu un deficit de medici tot la Unitatea de Primiri Urgenţe (unde din 24 de posturi erau doar 8 medici specialişti). Reprezentanţii sindicatelor din medicină spuneau că este o situaţie generalizată în mai toate spitalele din Prahova, avertizând că lipsa de personal duce la epuizarea medicilor din spitale, care se văd nevoiţi să lucreze chiar şi 180 de ore pe lună.

Și reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Gorj din Târgu Jiu avertizau la începutul lunii că ar mai fi nevoie de 14-15 medici.

Liderul Sanitas Cluj, Ștefan Roman, declara chiar în timpul unei greve de avertisment din luna octombrie că în spitalele din judeţ este un deficit de 800-1.000 de persoane, asistenţi, medici, infirmiere, personal de curăţenie, tehnic şi administrativ.