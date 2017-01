CSAT, convocat marți în scandalul bugetului

Banii primiți de serviciile secrete în acest an tensionează din nou relațiile dintre Cotroceni și guvernanți.

Președintele Klaus Iohannis a convocat CSAT în ședință marți pentru analizarea proiectului de buget propus de Guvern, care taie din banii serviciilor secrete, astfel că adoptarea întregului buget de stat a fost amânată pentru a putea primi avizul Consiliului. Anunțul a fost făcut de premierul Sorin Grindeanu.

”Noi am terminat proiectul de buget, avem tot ce înseamnă avize. Mai este nevoie de un aviz, cel al CSAT. Am avut o discuţie astăzi, mai pe după-amiază, cu domnul preşedinte Iohannis. Am sperat la un parcurs cum a fost cel de anul trecut când pe 9 decembrie (2015 - n. r.) proiectul bugetului a fost adoptat şi trimis la Guvern, iar pe 10 decembrie a fost dat avizul CSAT”, a spus Sorin Grindeanu.

Premierul a precizat că acest lucru nu mai este posibil astfel că bugetul de stat va fi adoptat de către Guvern marţi, într-o şedinţă ce va fi convocat imediat după încheierea reuniunii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. ”Am informat conducerile Camerelor Parlamentului că, imediat după şedinţa CSAT. vom avea şedinţa de Guvern pentru aprobarea bugetului”, a menționat Grindeanu.

UPDATE Președinția îl contrazice pe Grindeanu

Administraţia Prezidenţială precizează că, în anul 2015, Guvernul a transmis Secretariatului CSAT proiectele de buget pentru instituţiile din domeniul securităţii naţionale pe data 7 decembrie, iar Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit pe data de 10 decembrie 2015 pentru avizare.

"În acest an, Guvernul a decis să acţioneze fără să se coordoneze cu CSAT, stabilind unilateral agenda de aprobare a proiectului de buget", mai precizează Preşedinţia.

Anterior, Cotroceniul a anunțat că proiectul de buget pentru instituţiile din domeniul securităţii naţionale, transmis de către Guvern, a fost primit, în această după-amiază, la Secretariatul CSAT, iar preşedintele Klaus Iohannis, a dispus "convocarea cu celeritate" a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru marți, 31 ianuarie a.c., ora 12:30, în vederea analizării proiectului de buget.

CSAT-ul a fost convocat în contextul în care proiectul legii bugetului pe 2017, modificat la cererea liderului PSD, Liviu Dragnea, prevede o diminuare a sumelor alocate serviciilor secrete, în special pentru SRI, care în prima formă a proiectului avea chiar mai mulți bani decât în 2016.

Joi, președintele Klaus Iohannis i-a transmis o scrisoare premierului Sorin Grindeanu în care afirma că reducerea bugetelor pentru domeniul securității naționale este "nu doar nejustificată, ci total inoportună".

"Intenţia Guvernului de a reduce aceste bugete reprezintă un gest iresponsabil şi o gravă eroare", acuza președintele.

Guvernul nu a ținut cont însă de scrisoare și a tăiat bugetul serviciilor.

Va bloca președintele bugetul?

În scrisoarea sa către premierul Sorin Grindeanu, președintele Iohannis "reamintea" că "în baza cadrului juridic actual, proiectele de buget din domeniul securităţii naţionale trebuie să primească avizul CSAT înainte de a fi aprobate de către Guvern".

Potrivit legii de organizare a CSAT, Consiliul avizează proiectele de acte normative iniţiate sau emise de Guvern privind "propunerile de buget ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale" și "alocaţiile bugetare destinate ministerelor şi serviciilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale".

De asemenea, conform acestei legi, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri prin consens.