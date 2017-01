CSM, aviz negativ pentru ordonanțele lui Iordache

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat miercuri aviz negativ proiectelor de ordonanţă de urgenţă privind graţierea şi modificarea Codurilor penale.

Avizul Consiliului, dat cu majoritate de voturi, este unul consultativ, astfel că Guvernul poate să țină sau nu cont de el.

“Votul este secret. Există o cutumă a CSM să nu se devoaleze numărul, a fost majoritate confortabilă. Am auzit discuţii în spaţiul public că ar există o interferare a puterii legislative de către puterea judecătorească, dar cred că trebuie să lămurim un lucru de la început. A fost opţiunea legiuitorului (Ministerul Justiției - nr.) ca CSM să îşi spună punctul de vedere asupra proiectelor de lege care interesează justiţia (...) Ministrul Justiţiei poate şi să ignore, avizul este consultativ”, a declarat șefa instanței supreme, Cristina Tarcea, îndemnând la judecată raţională toţi subiecţii implicaţi într-o eventuală graţiere.

"Nimeni nu contestă utilitatea unui asemenea demers al graţierii, dar trebuie să judecăm raţional. Se invocă în nota de fundamentare faptul că sunt anumite penitenciare care au o suprapopulare de 220 la sută şi că media de suprapopulare ar fi cam de 150 la sută. Ar fi trebuit un studiu în care să se demonstreze printr-o astfel de graţiere cam cât la sută din populaţia penitenciarelor s-ar fi eliberat şi atunci am fi putut discuta de necesitatea unei reglementări de urgenţă. Când am dat avizul ne-am raportat strict la elementele care ne-au fost indicate în nota de fundamentare, care ne-au dus la concluzia că nu a existat o iminenţă a reglementării”, a spus judecătoarea Tarcea.

Anterior Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, la CSM, că nu este de acord cu promovarea celor două ordonante de urgenţă deoarece nu este justificată urgenţa lor.

"Înainte de a participa la şedinţa CSM am citit şi eu punctul de vedere al Direcţiei Legislaţie, care nu este o noutate pentru mine, pentru că elaborarea acestui punct de vedere a avut în vedere şi observaţiile pe care le-a transmis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi care erau în acelaşi sens, adică nu susţinem promovarea unui astfel de demers pe calea unei ordonanţe de urgenţă. Am arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de articolul 15, aliniatele 4 şi 6 din Constituţie, în sensul că nu este justificată urgenţa”, a spus Tarcea înainte de votul CSM.

Judecătoarea a mai declarat că, în ceea ce priveşte ordonanţa de urgenţă privind modificările Codurilor, "ea nu răspunde întrutotul deciziilor Curţii Constituţionale, pentru că dezincriminează fapte pentru care CCR nu s-a pronunţat şi cuprinde reglementări care exced cadrului deciziilor Curţii Constituţionale”.

Avizul CSM a fost dat în absenţa ministrului Justiţiei, Florin Iordache, care este membru de drept al Consiliului, dar nu a venit la ședință.

"Instanţele şi parchetele ne-au comunicat punctul lor de vedere cu privire la cererea Ministerului Justiţiei în vederea acordării unui aviz pe cele două proiecte de ordonanţe", a spus preşedintele CSM, Mariana Ghena, înainte de începerea şedinţei.

Proiectele de ordonanță privind graţierea şi modificările Codurilor penale au fost transmise de Ministerul Justiţiei la CSM pentru avizare săptămâna trecută.