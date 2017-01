Cu Irina Sârbu, de la Beatles la flamenco

Influența pe care a exercitat-o muzica trupei Beatles de-a lungul timpului este destul de ușor de recunoscut. Lucas Molina feat. Jazz Syndicate&Irina Sârbu lansează în această seară, la „Nottara“, în premieră, un spectacol în care acordurile de jazz și ritmurile flamenco pornesc pe urmele lăsate de piesele celebrei trupe britanice în memoria noastră.

Trei feluri de muzică și dans cât se poate de diferite. Pe de o parte, melodiile celei de-a doua jumătăți a secolului XX: „În anii ’60, muzica The Beatles era pe cât de respectată, pe atât de populară. În timp ce The Fab Four, ca grup, împingeau granițele muzicii rock și stabileau standardele pentru decadele ce aveau să urmeze, fiecare membru în parte își juca propriul rol revoluționar“, se arată în prezentarea evenimentului.

Pe de altă parte, se află întâlnirea periodică a muzicienilor de jazz cu sonoritățile trupei din Liverpool: „Pe măsură ce muzica The Beatles creștea în complexitate, tot mai mulți muzicieni de jazz au fost atrași de a explora aceste compoziții extraordinare, melodii superbe, armonii parcă divine, de o neconvențională complexitate armonică și metrică. Muzica The Beatles este cu adevărat fără vârstă, așa cum o demonstrează interesul pentru song book-ul lor a noi și noi generații de muzicieni de jazz și nu numai“.

Cu o origine rămasă în afara izvoarelor scrise, flamenco este mai mult decât muzică, „este o formă de artă pasională și seducătoare, o cultură misterioasă și neînțeleasă, care a «ars» Andalucía timp de aproape 500 ani, ajungând astăzi să aibă milioane de «aficionados» în toată lumea“, arată organizatorii.

O premieră muzicală pentru publicul bucureştean

Explorări nonconformiste

Lucas Molina feat. Jazz Syndicate&Irina Sârbu vin, așadar, cu „Beatles flamenco jazz“, de la ora 20.00, în sala de pe Bd. Gheorghe Magheru nr. 20. Comunicatele fac prezentările: „Cu siguranță una dintre cele mai fermecătoare apariții și voci ale scenei de jazz românești, Irina Sârbu, prezenţă vocală caldă, catifelată, cu străluciri estompate și mlădieri insinuante dublate de sensibilitate, temperament exploziv atunci când este cazul și imaginație improvizatorică, împreună cu Lucas Molina, exoticul dansator din Buenos Aires, cunoscut mai ales pentru colaborările cu David Bisbal și Andra, Loredana Groza, sau show-urile de la Sala Radio, Ateneul Român etc., și asistați de câțiva talentați reprezentanți ai noului val de instrumentiști de jazz din România, reuniți sub titulatura Jazz Syndicate, vor explora într-o manieră de jazz sau flamenco nonconformistă celebrele hituri Beatles, invitându-ne să «ardem» într-o seară plină de viață, culoare și romantism, unde muzica și dansul, coardele chitarelor sau bătăile cajonului ori castanetelor de flamenco vor fuziona cu sunetele blue&jazzy, făcându-ne să aclamăm la sfârșitul serii: Ole!“, promit producătorii spectacolului.

„Jazzmenco“ Submarine

Din trupa care va urca pe scenă în această seară fac parte Lucas Dario Molina Perez, dans și percuție, Irina Sârbu, voce, Costin Roșu la saxofon, Sorin Zlat la pian, Liviu Negru la chitară, Sebestyen Sandor Joo la bas, Laur Ștefan la tobe, Cristina Stroe și Gheorghe David fac voce, iar Raluca Ioana Burlacu dansează. Printre piesele pe care muzicienii au promis că le vor include în spectacolul lor se numără „Hey Jude“, „Yesterday“, „Yellow Submarine“, „Eleanor Rugby“, „Lady Madonna“. Biletele pentru spectacolul de la Sala „Horia Lovinescu“ a teatrului „Nottara“ au prețuri cuprinse între 40 și 100 de lei.

Evenimentul „Beatles flamenco jazz“ face parte din seria de concerte Jazz Syndicate Live Sessions, unde anul acesta vor mai concerta Kenny Garrett, la Sala Radio în București și în Casa de Cultură a Studenților la Cluj-Napoca, dar și Joe Lovano, la Sala Radio.