Culmea protestului: Raluca Prună, la manifestația împotriva graţierii

Deşi toată lumea o credea plecată la Bruxelles, pe acel salariu uriaş, Raluca Prună s-a dus duminică în „Stradă” pentru a protesta împotriva „ordonanţei graţierii”! Un aşa tupeu nu se putea întîlni decît la un tehnocrat dîmboviţean, care este obişnuit să nu dea socoteală nimănui pentru ce face.

Raluca Prună a uitat ce declarase în urmă cu şase luni la Realitatea TV: „Ştiţi că România riscă o decizie pilot din partea CEDO. A existat o decizie cvasi-pilot în 2012. Curtea a cerut României să intreprindă o serie de măsuri. Am început nişte discuţii cu CEDO la nivelul conducerii, am avut două întâlniri în ultima lună şi jumătate şi urmează în cel mult două săptămâni, am spus la jumătatea lunii iulie, să lansez o dezbatere, pentru că chestiunea aceasta a graţierii nu este exclusiv o decizie a ministrului Justiţiei. (...) Trebuie să existe şi o analiză în România să vedem, graţiem? Turcia a făcut spre exemplu, o graţiere pentru a-şi rezolva problema suprapopulării în penitenciare, iar în 11 luni, penitenciarele s-au umplut. Când spun asta nu vreau să anunţ o decizie, nu vreau să spun că nu va exista o graţiere”!

Raluca Prună n-a mai făcut nici o dezbatere, însă, prin OUG nr. 8/2016, a modificat fără nici o consultare aproape întreg Codul Penal, dînd chiar statut de organ de cercetare ofiţerilor SRI, uitînd că această „Ordonanţă Prună” a determinat asociaţiile magistraţilor să-i ceară demisia! Mai mult chiar, în 18 octombrie 2016, Parlamentul a adoptat moţiunea simplă împotriva Ralucăi Prună, prin care se solicita demisia acesteia, însă, cu acelaşi tupeu, a continuat să rămînă în Guvernul Cioloş pînă la capăt!

Acum, cînd actualul guvern vrea să facă exact ceea ce CEDO îi impusese în cele „două întâlniri”, iat-o pe Raluca Prună în mijlocul protestatarilor.

„Femeia cu halatul”, cum i-a rămas numele, are memoria atît de scurtă, încît a uitat şi ce a declarat în faţa Consiliului Superior al Magistraturii în 8 octombrie 2016: „Ştiţi cum e, domnule judecător, ca la penitenciare, unde eu m-am dus şi am minţit la CEDO şi spun bine minţit la CEDO, că eu am crezut că dacă mi se dă o hîrtie sub semnătura cuiva din statul român... Deci eu am minţit acolospunînd că noi am asigurat buget pentru şapte penitenciare”!

Asemenea prezenţă în rîndul protestatarilor a Ralucăi Prună, alături de alţi colegi de-ai săi cu etichete celebre pe frunte, Vlad Voiculescu-„Carici”, Anca Paliu Dragu-„2 lei” sau Dragoş Pîslaru-„Trîntor”, face mai uşoară munca de identificare a adevăraţilor organizatori ai mitingurilor din ultimele duminici. Mai lipseau din Piaţă doar Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea pentru ca tacîmul să fie complet! Sau or fi fost şi ei, dar „sub acoperire”?