Cum a fost umilită o mare actriță la parada de Ziua Națională

Actrița Maia Morgenstern povestește joi pe pagina sa de Facebook că, deși a primit invitație de la Președinție, a fost nevoită să privească parada de 1 Decembrie de lângă gard, fiind împiedicată să ajungă în tribuna oficială.

"(...) Am fost invitată - în mod oficial- la parada de 1 Decembrie. Minunat. Am și confirmat participarea.

Astăzi, dis de dimineață, după ce am executat coregrafia cu dusul gunoiului, închis copilul pe-afară, aspirator etc.. .m-am îmbrăcat frumos - cizme îmblănite, pulover - 3 bucăți una peste alta-, fular, mânuși, căciulă, ochelari de soare... pentru un plus de mister- și m-am pregătit voinicește să întâmpin Ziua Națională.

Fiica mea - după ce m-a iertat că a trebuit să sară gardul ca să intre în casă:

- Unde te duci mascată așa?

Eu: - La paradă. Am invitație de la Președinte!

... - Îl cunoști?

Eu- Mhmnhnmîn

- Bine, hai că vin și io! Nu mă lasă inima să te las singură!

Biiiiiine.. și ne înghesuim noi în tramvaiul 41. Descindem la Cașin. Scot eu țanțoșã invitația oficială, scrisă frumos cu auriu și aștept sa fiu pofitita cu surle și trâmbițe. În tribuna oficială

... Nu se intra pe aici! Mai încolo, mai în spate...

.. . Bine, dar eu... eu... invitație...oficială.. bâigui eu sub privirile compătimitoare ale fiicei mele adolescente

.... haideți, mai repede, va rugam, treceți. Pe aici nu se poate intra- nu s-au lăsat înduplecați păzitorii.

Am înțeles. Am privit parada de lângă gard.

Apoi, domnișoarele ofițer de acolo au dorit să facă fotografii cu mine. Au rugat-o pe fiica mea să ne facă poze. Ziua a fost salvată.

Eu vreau să le mulțumesc. Tuturor", a relatat actrița pe pagina sa de Facebook.