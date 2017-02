Cum a justificat Iordache decizia Executivului: ”Altă întrebare mai aveţi”?

Florin Iordache, ministrul Justiţiei: Pe ordinea de zi a şedinţei de guvern, astăzi, am adoptat o serie de măsuri care vizează evitarea unei hotărâri pilot la CEDO şi în acest sens, am adoptat proiectul de lege privind graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative, privative de libertate. Cel de-al doilea proiect de lege vizează lege pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor. Voi vorbi puţin despre fiecare lege în parte. La prima lege, cea care vizează graţierea unor pedepse, am eliminat, aşa cum a şi fost în proiectul iniţial, şi nu vizează violatorii, faptele de corupţie, actele cu violenţă, recidiviştii, pedepsele cu suspendare şi prioritar pentru noi a fost recuperarea prejudiciului. Cea de-a doua măsură, cea care vizează Legea 254 privind executarea pedepselor, este o iniţiativă a vechiului guvern pe care am aranjat-o şi am pus-o în concordanţă cu conducerea ANP, astfel încât să poată fi uşor aplicată, astfel încât este vorba de recursul în compensare, la fiecare zece zile, cei care sunt în penitenciar şi beneficiază de nişte condiţii deosebite, practic, câştigă câte o zi, deci, practic, la o lună, câştigă trei zile. Repet, este o iniţiativă a vechiului guvern, pe care noi, repet, am pus-o în concordanţă cu observaţiile pe care le-au făcut cei de la ANP. În acelaşi timp, astăzi, o dată cu adoptarea bugetului de stat, am venit în completarea acestor măsuri, pentru evitarea, repet, a unei hotărâri pilot la CEDO, cu alocarea unor resurse suplimentare pentru creşterea cu 50% a normei de hrană, asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea proiectelor de investiţii şi în acest sens vizăm începerea în acest an, şi au fost alocate fonduri pentru începerea în acest an a două penitenciare de câte 1000 de locuri, unul la Caracal, în judeţul Olt, cel de-al doilea la Berceni, în judeţul Prahova.

Cea de-a treia măsură, tot cuprinsă în bugetul de stat pentru acest an, vizează modernizarea a trei penitenciare, este vorba de penitenciarele Giurgiu, Deva şi Codlea, în care se vor crea 350 de noi locuri de detenţie şi vor fi modernizare 500 de locuri, iar, repet, problema cea mai importantă pe care am avut-o în vedere este suprapopularea care există în acest moment şi ştiţi foarte bine că /este/ în jur de 150% şi prin aceste măsuri, plus măsurile care vor veni în continuare, avem în vedere adoptarea unei legi, a fost în Parlament depusă de colegii noştri liberali, cu introducerea la pedepsele mici a acelor brăţări, aşa cum ştiţi şi dumneavoastră. Deci toate aceste măsuri pe care vi le-am prezentat, cele două proiecte de lege care vor merge în procedură de urgenţă la Parlament, plus restul de legi care sunt deja în dezbatere, nu au decât o singură ţintă, aceea de evitare a unei hotărâri pilot la CEDO. Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi, este vorba de ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 296 Cod Penal şi a Legii 135 Cod de Procedură Penală. Practic, prin această ordonanţă de urgenţă am făcut şi am pus în concordanţă deciziile Curţii Constituţionale, care, repet, trebuiau să fie implementate fie de către Guvern, fie de către Parlament. Şi în aceste condiţii, am ţinut cont de observaţiile, de sugestiile şi, repet, de hotărârile pe care le-a dat Curtea Constituţională. Acestea sunt cele trei acte care vizează justiţia şi pe care am ţinut să vi le prezint.

Reporter: Dle ministru, în ce mod modifică această ordonanţă infracţiunea de abuz în serviciu? Care este noua definiţie sau noua încadrare?

Florin Iordache: Deci, ceea ce cred eu că este foarte important la abuz în serviciu, acea plângere prealabilă pe care societatea civilă sau simplii cetăţeni au invocat-o a fost eliminată şi abuzul în serviciu a fost pus în concordanţă cu decizia Curţii şi s-au precizat două chestiuni foarte clare: că numai încălcările legii, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, s-a precizat, plus cuantumul acela pe care, repet, noi l-am stabilit. Deci şi în cazul abuzului în serviciu...

Reporter: Care este cuantumul?

Florin Iordache: Cuantumul a rămas în valoare de 200.000 de lei. Vă rog, altă întrebare.

Reporter: Şi ce este sub 200.000 de lei nu mai este sancţionat, da?

Florin Iordache: Nu este sancţionat penal, doamnă. Deci, ce este sub 200.000 de lei, paguba se recuperează şi nu mai este sancţionat penal. Asta ne-a recomandat şi Curtea, să stabilim un cuantum. Ţinând cont de condiţiile agravante, am considerat că această limită este o limită rezonabilă, pentru că instanţa putea să considere 400.000, putea să considere 1 milion. Dacă vă uitaţi în Codul Penal, putea să considere 2 milioane de euro şi atunci, în aceste condiţii, am stabilit această sumă de 200.000 de lei, ceea este foarte important, pentru că în comunicarea publică a apărut că dezincriminăm abuzul în serviciu. Nu, l-am reglementat mai bine şi l-am pus în concordanţă cu decizia Curţii. Altă întrebare.

Reporter: În cât timp intră în vigoare ordonanţa de urgenţă? La publicarea în Monitor sau este un alt termen stipulat în text?

Florin Iordache: Nu. La publicarea în Monitorul Oficial. Altă întrebare.

Reporter: În ce măsură Liviu Dragnea, preşedintele PSD, va beneficia de această nouă lege?

Florin Iordache: Ordonanţa, cât şi legile, sau proiectele de legi, nu s-au făcut pentru oameni politici sau pentru persoane. Sunt făcute pentru infracţiuni, s-au făcut pentru o mai bună clarificare şi pentru punerea în concordanţă cu deciziile Curţii. Altă întrebare.

Reporter: Având în vedere că aveţi în Parlament o largă majoritate, de ce nu aţi ales varianta proiect de lege asumat în Parlament pentru această modificare adusă Codului Penal?

Florin Iordache: Dacă apelaţi la memoria de acum un an de zile, Ordonanţa 18, pe care vechiul guvern a modificat 130 de articole, am considerat că este oportun - şi oportunitatea o stabileşte guvernul - pentru a modifica prin ordonanţă de urgenţă, pentru că atât Parlamentul, cât şi Guvernul, repet, nu au pus în timp util în concordanţă deciziile Curţii.

Reporter: Precedentul nu este o justificare.

Florin Iordache: Justificarea, dacă veţi citi în ceea ce propunem noi, pentru că înainte avem o notă de fundamentare şi în nota de fundamentare justificăm urgenţa. Altă întrebare.

Reporter: În ceea ce priveşte instituţia denunţătorului, ce modificări aţi făcut faţă de proiectul iniţial al ordonanţei de urgenţă?

Florin Iordache: Şi acolo este făcută o modificare şi o mai mare clarificare, astfel încât în şase luni de zile, faptele rămân, pentru că aici era problema, dacă faptele rămân sau nu rămân. Faptele rămân în continuare, în schimb, am precizat foarte clar ce înseamnă cele şase luni. Citiţi textul şi discutăm. Altă întrebare.

Reporter: Dar dle ministru, textul pe care l-aţi făcut acum nu este public în momentul de faţă!

Florin Iordache: Da, eu v-am răspuns.

Reporter: Şase luni de zile este prea puţin, în condiţiile în care cei de la DNA, DIICOT, dar şi toate parchetele au contestat acest termen de şase luni, în condiţiile în care foarte mulţi denunţători vin după ce nu mai au funcţia de conducere sau pe lângă alte persoane cu funcţie de conducere, astfel încât să facă un denunţ.

Florin Iordache: Deci legile în această ţară le face fie guvernul, fie parlamentul. Eu invit Parlamentul pe această ordonanţă, pe care noi am iniţiat-o, să o modifice aşa cum consideră de cuviinţă. Altă întrebare.

Reporter: Dle ministru, aş vrea să ne explicaţi un pic de ce aţi cerut un aviz de la CSM? Mâine se întruneşte CSM, dar ordonanţa a fost dată în această seară!

Florin Iordache: Pentru că noi am comunicat, era normal, dar nu am cerut aviz. Vă rog frumos, faceţi o confuzie. Aviz ar trebui luat numai pentru legile care vizează justiţia. Este vorba de 304, 305, 317. Aici ne trebuie un punct de vedere. Eu am un punct de vedere pe care CSM l-a stabilit săptămâna trecută, în care dumnealor îşi precizează foarte clar că au un punct de vedere negativ. Altă întrebare.

Reporter: Dle ministru, în primul rând, de ce aţi făcut această mişcare în această seară, la ora 21.00 aproximativ s-a terminat şedinţa de guvern - de ce aţi ales să o faceţi aşa şi nu prin transparenţă? De ce nu aţi pus pe ordinea de zi aceste proiecte, ci le-aţi pus cumva pe ordinea de noapte?

Florin Iordache: Pentru că la această oră a fost şedinţa de guvern, vreau să vă reamintesc că ordinea de zi a fost, sau în ordinea de zi există mai multe proiecte. Eu am venit să le prezint pe cele care vizează justiţia. Colegul meu de la Transporturi a adoptat...

Reporter: Pe ordinea de zi există trei proiecte. Toate ţin de buget, sunt de la Ministerul de Finanţe.

Florin Iordache: Şi ordinea de zi a fost suplimentată şi ştiţi foarte clar că guvernul poate suplimenta ordinea de zi, a fost suplimentată şi cu un proiect de lege care vizează transportul elevilor şi studenţilor, cred că colegul meu de la Transporturi ar trebui să îl prezinte. Altă întrebare.

Reporter: De ce aţi ales să faceţi acest lucru acum, seara?

Florin Iordache: Oportunitatea o stabileşte guvernul. Altă întrebare.

Reporter: Dle ministru, favorizarea infractorului se dezincriminează dacă fapta este săvârşită de un membru al familiei sau de un afin până la gradul doi?

Florin Iordache: Da.

Reporter: Aceasta este o modificare.

Florin Iordache: Da. Altă întrebare.

Reporter: Şi de această modificare beneficiază preşedintele partidului dumneavoastră, dl Liviu Dragnea?

Florin Iordache: Nu este făcută nici o modificare...

Reporter: Nu contează pentru ce, eu v-am întrebat dacă beneficiază de ea. Cum să nu beneficieze, din moment ce...

Florin Iordache: Dumneavoastră cred că ştiţi, probabil, date din dosar. Eu nu ştiu date din dosar.

Reporter: Sunt publice.

Florin Iordache: Nu m-au interesat datele acestea. Altă întrebare.

Reporter: Favorizarea este dezincriminată în cazul în care este vorba de emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative?

Florin Iordache: Da.

Reporter: Asta se poate înţelege că dumneavoastră, dacă favorizaţi un infractor prin emiterea acestor acte normative, faptele dumneavoastră vor fi dezincriminate?

Florin Iordache: Dacă vă uitaţi dumneavoastră că actele - este preluat acest articol - de la conflictul de interese. Dacă vă uitaţi la conflictul de interese, aliniatul 3 a fost preluat şi aici. Altă întrebare.

Reporter: Ce avize aţi obţinut pentru această ordonanţă de urgenţă?

Florin Iordache: La această ordonanţă de urgenţă avem aviz de la Ministerul de Externe şi de la Ministerul de Interne.

Reporter: Atât? Şi toate celelalte instituţii din domeniul justiţiei, parchetele? DNA, DIICOT...

Florin Iordache: Parchetele aplică legea. Legea o face fie parlamentul, fie guvernul. Altă întrebare.

Reporter: Dle ministru, 100.000 de oameni au ieşit alaltăieri în stradă să ceară oprirea acestor ordonanţe. Ce mesaj aveţi pentru ei?

Florin Iordache: Le-am făcut în concordanţă cu deciziile Curţii, am preluat foarte multe din observaţiile pe care le-am primit ieri la Ministerul Justiţiei şi vreau să vă spun că foarte multe din... Am şi acum, am spus şi ieri, foarte multe din observaţiile care s-au făcut ieri au fost preluate în cele două proiecte de lege şi proiectul de ordonanţă.

Reporter: De ce nu le-aţi trimis în Parlament, să le pună acolo în concordanţă cu deciziile Curţii, pentru că aveţi o majoritate lejeră în Parlament.

Florin Iordache: Parlamentul avea posibilitatea şi obligaţia să le facă în 45 de zile, nu le-a făcut şi oportunitatea am stabilit-o noi, pentru că, într-adevăr, ne trebuie o legislaţie coerentă, care să poată fi aplicată şi de justiţiabili, şi de către instanţe. Altă întrebare.

Reporter: Aş vrea să văd dacă am înţeles foarte bine. Favorizarea infractorului e dezincriminată dacă este vorba despre adoptarea de acte normative. Corect?

Florin Iordache: Da, doamnă.

Reporter: Deci în situaţia în care sunteţi, aţi fi fost acuzat de o astfel de faptă, nu aţi mai răspunde, corect? Dumneavoastră, ca ministru. Corect?

Florin Iordache: Acest aliniat este preluat de la conflictul de interese exact cum aliniatul 3 de la articolul 301, care vizează conflictul de interese, e preluat şi aici. Altă întrebare.

Reporter: Nu răspundeţi în teorie.

Florin Iordache: Eu v-am răspuns. Altă întrebare, dacă aveţi.

Reporter: Dacă dumneavoastră aţi fi acuzat, şi acum nu se mai poate, da?

Florin Iordache: Aveţi altă întrebare?

Reporter: Aţi favoriza infractorul, nu aţi mai răspunde, corect?

Florin Iordache: V-am răspuns, doamnă. Altă întrebare, dacă aveţi.

Reporter: Nu aţi răspuns. Da sau nu? E o întrebare simplă, închisă: da sau nu?

Florin Iordache: V-am răspuns, doamnă. Altă întrebare, dacă aveţi.

Reporter: Nu. Da sau nu?

Florin Iordache: Eu v-am răspuns. Altă întrebare.

Reporter: Adică v-aţi făcut o lege ca să vă acoperiţi pe dumneavoastră. Aţi dat un act normativ pe care îl dezincriminaţi în cazul în care cineva încearcă să vă acuze de ceva. Este adevărat?

Florin Iordache: Nu. Altă întrebare.

Reporter: Asta spune textul legii.

Florin Iordache: Altă întrebare mai aveţi?

Reporter: Ce legătură are Ministerul Afacerilor Externe, dle ministru al justiţiei, cu Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, astfel încât să avizeze?

Florin Iordache: Vă spun de ce. Pentru că acolo, dacă vă uitaţi în cuprinsul ordonanţei, sunt prevederi dintr-o convenţie internaţională şi normal, dreptul la apărare l-am preluat şi acest articol şi de aceea trebuia să avizeze şi Ministerul Afacerilor Externe.

Reporter: Dle ministru, când va fi publicat în Monitorul Oficial?

Florin Iordache: Nu ştiu. Nu este treaba mea când va fi publicat în Monitorul Oficial (a fost publicat la miezul nopții, la circa o oră după declarațiile ministrului n.red).

Reporter: Cine este omul care a formulat toate aceste modificări, dumneavoastră?

Florin Iordache: Nu, au venit, aceste modificări, repet, au venit în urma consultărilor şi în urma consultărilor au venit acele modificări care, repet, sunt cuprinse în textul ordonanţei.

Reporter: Dar ieri, la consultarea publică, aţi avut şi alte cerinţe.

Florin Iordache: Oportunitatea o stabileşte ministerul. Altă întrebare. Vă mulţumesc, la revedere!

Reporter: Încă o întrebare. O întrebare pentru dl ministru de finanţe se poate. Dle Ştefan, dle ministru, aş vrea să vă întreb eu, dacă cineva din guvern, acum, la şedinţa de guvern, a fost împotriva acestor ordonanţe, respectiv, proiectul de lege pe graţiere? Dacă cineva a ridicat problema că nu este oportun să se modifice aceste ordonanţe, respectiv, proiect de lege? Sau îşi asumă tot guvernul?

Viorel Ştefan: Speram că mă întrebaţi despre buget. Răspunsul va fi foarte scurt: nu.

Reporter: Revenind la o întrebare despre buget, spuneţi-mi dacă... În primul rând, dacă decizia de a avea impozit pe venit de 10% de la 1 ianuarie 2018 se păstrează, aşa cum este în programul de guvernare?

Viorel Ştefan: Aşa cum este în programul de guvernare, deci noi deja am demarat şi sigur vom intensifica ritmul după ce se adoptă bugetul cu procesul de elaborare a acelui cod economic, care înseamnă cod fiscal, cod de procedură, legea evaziunii, prevenţie şi aşa mai departe...tot ce am spus până acolo. În modificările pe codul fiscal care vor fi operate se va regăsi şi această normă operabilă de la 1 ianuarie 2018, încercând să respectăm principiul predictibilităţii. Vrem în luna aprilie să fim în parlament cu proiectul, până la sfârşitul sesiunii să fie adoptat astfel încât la 1 iulie să avem adoptate în mod clar toate prevederile care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018, printre care se regăseşte şi această reducere a impozitului pe venit de la 16 la 10%.

Reporter: Şi încă o chestiune: cum vă simţiţi că faceţi parte dintr-un guvern care după ce a scos 100.000 de oameni în stradă, care i-au cerut să nu facă aceste ordonanţe, totuşi în seara asta, mascat, le-a făcut? Ce poziţie aveţi dvs, ca om politic, ca ministru de finanţe?

Viorel Ştefan: Eu, sigur... Manifestarea societăţii civile este un exerciţiu democratic. Pot fi 10, 100 sau 100.000 de cetăţeni care pot ieşi în stradă să îşi exprime un punct de vedere. Faptul că ieri a fost o consultare publică la Ministerul de Justiţie de asemenea eu cred că este din nou un exerciţiu democratic. Mai departe, specialiştii au tras linie, au concluzionat că se impune o intervenţie, o procedură excepţională, deoarece pe Constituţie, ştim foarte bine că deciziile CCR trebuie armonizate cu legea în maxim 45 de zile. Şi deja cred că suntem într-o mare, mare întârziere şi din perspectiva asta se justifică intervenţia prin ordonanţe, iar despre graţiere şi..aşa, se va discuta în parlament, dezbatere publică cu argumente pro şi contra...Înţelegeţi-mă, nu este meseria mea, atât pot să exprim din punctul ăsta de vedere.

Reporter: O întrebare legată de buget. În anexa nr I, în situaţia în care nu a fost modificată între timp, la capitolul "Alte impozite pe venit, câştig şi profituri din capital de la persoane juridice" este indicată o creştere de 49%. Aveţi intenţia de a majora impozite în perioada următoare?

Viorel Ştefan: Nu există nici o intenţie.

Reporter: De unde această estimare optimistă, plus 49%, atunci?

Viorel Ştefan: Păi depinde la ce bază ne referim cu 49%, pentru că dacă vorbim de impozite nefiscale, dacă am înţeles bine...?

Reporter: Impozite pe venit, profit, câştiguri din capital de la persoane juridice: plus 49 faţă de execuţia preliminară din 2016. Sau, mai sunt câteva: impozitul pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică, judiciară şi extrajudiciară, adică inclusiv contabili - da? - plus 360% faţă de execuţia din 2016. Care este baza,pe ce vă bazaţi?

Viorel Ştefan: Deci construcţia bugetară se bazează pe legislaţia în vigoare la momentul construcţiei bugetului, ştim cu toţii foarte bine. Deci nu se poate surprinde în construcţia bugetară intenţia de a modifica vreun impozit sau taxă. Deci sunt evaluări făcute...

Reporter: Este o mai bună colectare, pe asta mizaţi?

Viorel Ştefan: Poate să fie o mai bună colectare sau poate să fie o creştere a bazei, o introducere în bază a mai multor categorii sau un număr mai mare de contribuabili. Este...ce mă întrebaţi dvs este cu un caracter de generalitate foarte mare. Mi-e greu să dau o explicaţie punctuală, dar cu siguranţă bugetul nu poate să surprindă intenţii de majorări de impozite şi taxe sau de dimuinuări. S-a construit pe ceea ce există în funcţiune la momentul construcţiei bugetului; ceea ce variază în timp este baza de impozitare, numărul, valorile care intră în baza de impozitare.

Reporter: Atunci vă întreb direct, aveţi în intenţie să majoraţi în acest an impozite, taxe sau contribuţii?

Viorel Ştefan: Nu.

Reporter: Domnule ministru, o întrebare tot pe ordonanţe, dacă-mi permiteţi: premierul Sorin Grindeanu ce atitudine a avut faţă de aceste ordonanţe? Le-a susţinut sau mai degrabă s-a abţinut?

Viorel Ştefan: Îmi puneţi o întrebare la care, sincer, nu pot să vă răspund.

Reporter: Aţi fost acolo, în şedinţă!

Viorel Ştefan: Atunci, îmi cereţi să-mi spun o părere... Dacă puteţi să mă întrebaţi despre chestii punctuale, fapte exacte.

Reporter: Dar a existat măcar o opinie critică în rândul miniştrilor, în acest guvern?

Viorel Ştefan: Am spus că nimeni nu a făcut observaţii, nu a făcut comentarii, mai departe nu pot eu să citesc gândurile sau...

Ordonanța de Urgență care modifică Codul Penal în sensul dezincriminării abuzului în serviciu a fost publicată în Monitorul Oficial în jurul orei 1.30. La foarte puțin timp de la aprobarea în ședința Guvernului.