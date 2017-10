Cum a trăit Simona Halep finalul meciului

Simona Halep a vorbit cu cei de la WTA despre marele succes de sâmbătă cu Jelena Ostapenko, dar mai ales despre ultimul punct, care i-a adus o realizare uriașă.

"Este un moment special, într-adevăr. Azi visul a devenit realitate, după anii în care am muncit mult și am făcut sacrificii. Am avut multe greutăți pe acest drum, dar ziua de azi pur și simplu acoperă tot. Sunt foarte fericită de ceea ce am realizat. Am avut emoții din nou la ultimul punct, picioarele mi-au tremurat, dar am jucat un punct incredibil. După experiența de la Wimbledon, mi-am spus că trebuie să controlez și să fiu puternică. Am progresat foarte mult mental, iar asta mă face să mă bucur și mai mult. Cu siguranță, este cel mai frumos turneu din cariera mea, după ce am învins-o pe Sharapova și am devenit lider mondial. Nu voi uita niciodată acest turneu", a spus Halep, conform Digi Sport.

Simona recunoaște că ar putea să nu fie la cel mai înalt nivel în finala de la Beijing, punctând că ar fi gata să revină în România încă de azi.

"Este cadoul pentru ziua mea și pot să spun că sunt cea mai fericită jucătoare. Mă voi bucura de acest moment alături de echipa mea și de mama, care este cu mine aici.

Îmi pare rău că nu pot să zbor spre casă chiar în seara aceasta. Mai am un meci de jucat, îmi doresc să dau tot ce am mai bun, dar nu știu ce se va întâmpla, pentru că sunt foarte bucuroasă", a spus Halep.