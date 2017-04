Cum arată șantierele de autostrăzi și de ce nu avansează lucrările

Un document emis de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, fosta CNADNR, arată că în ultimele șase luni lucrările de construcție la tronsoanele de autostrăzi din România avansează lent. Din octombrie și până azi s-a lucrat pe tronsonul Gilău-Nădășelu, de pe autostrada Brașov-Borș (ajungându-se la un stadiu fizic de 87,88%, de la 82,4%), pe ciotul de autostradă București-Ploiești, segmentul care intră în Capitală (s-a ajuns la 21,8% de la 6%), pe tronsonul Tg. Mureș-Ogra de pe autostrada Brașov-Borș (20,81% față de 10,31%), pe tronsonul Ogra-Câmpia Turzii de pe aceeași autostradă (4% față de 0%), pe trei dintre loturile de pe Lugoj-Deva (57,55% față de 51,87% pe lotul 2, 73,87% comparativ cu 67,12% pe lotul 3 și 48,3% față de 31,18% pe lotul 4), și pe cele patru tronsoane din autostrada Sebeș-Turda (17,42% față de 15% pe tronsonul 1, 23,12% comparativ cu 11,46% pe tronsonul 2, 67,5% față de 59,5% pe tronsonul 3 și 60,85% față de 58,2% pentru tronsonul 4). CNAIR susține că monitorizează și acționează pe autostrada “ruptă”, în zona dealului Bucium, acolo unde au loc alunecări ale malurilor. În acest an sunt prevăzute finalizări de lucrări pe tronsonul de 8,7 km. Gilău-Nădășelu, de pe autostrada Brașov-Borș, lotul 2 de pe tronsonul Tg. Mureș-Ogra, de pe aceeași autostradă, loturile 3 și 4 de pe autostrada Lugoj-Deva, și loturile 3 și 4 de pe Sebeș-Turda, precum și varianta ocolitoare a orașului Constanța și a ciotul de 3 km. de pe autostrada București-Ploiești. În total vor fi aproape 100 de kilometri noi din care 8,7 km nu pot fi folosiți din lipsa unui pod peste râul Someș. Aceștia se vor adăuga la cei aproape 750 de km. existenți în acest moment în România.

Stadiul lucrărilor la autostrăzile patriei:

Bugetul de stat

1. Autostrada Brasov – Borș, Tronson Câmpia Turzii – Gilău - pod peste râul Șomeșul mic și canal Hidroelectrica: Valoare contract – nu s-a stabilit; Lungime - 0,32 km ; stadiul actual - Pregătire documentație de atribuire contract de execuție lucrări (reluare procedură); Constructor – nu s-a stabilit; data începerii lucrărilor - 2017; data finalizării - 2018; stadiu fizic – 0%; stadiul financiar – 0%; Procedura de atribuire contract de proiectare şi execuţie a fost finalizată în dată de: 30.07.2015. Procedura de atribuire a contractului de execuție a fost reluată în luna august 2016. Termenul de depunere a ofertelor a fost 09.02.2017, estimandu-se finalizarea procedurii și încheierea contractului în cursul lunii iulie 2017. Termenul pentru execuția lucrărilor este programat pentru 10 luni de la data emiterii ordinului de începere a acestora.

2. Autostrada Braşov – Borş, Tronson Gilău – Nădășelu: Valoare contract - 258.199.052,54 lei; lungime - 8,7 km; constructor - Asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. – S.C. Tehnostrade S.R.L; stadiul actual – Execuție lucrări; Data începerii lucrărilor - 07.04.2014; Data finalizării lucrărilor – iunie 2017 (după ce inițial a fost semestrul IV 2016); Stadiu fizic – 87,88%; Stadiul financiar - 77.46%. Observații: Se estimează că termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor va fi respectat, însă este de precizat că și în condiția în care termenul de finalizare se va respecta, acest tronson nu va fi funcțional decât dupa finalizarea lucrarilor la Podul peste Someș.

3. Autostrada Braşov – Borş, Tronson Nădășelu – Mihăiești: Valoare contract - 446.127.400,01 lei; Lungime - 16,85 km; Constructor - ICM S.p.A. - Viaponte Rom S.R.L.; Stadiul actual - Contractul a fost semnat în data de 26.05.2016. Ordinul de începere a fost emis în data de 07.10.2016; Data începerii lucrărilor – 07.10.2016; Data finalizării lucrărilor – Aprilie 2018; Stadiul fizic – 0%; Stadiul financiar – 0%. Observații Contractul se află în perioada de proiectare ce urmează a se finalize în cursul lunii aprilie 2017. Au fost depuse documentele necesare revizuirii Acordului de mediu necesar obţinerii Autorizaţiei de Construire. Execuţia lucrărilor este prevăzută prin contract a se derula în 12 luni de la finalizarea proiectării. Termenele contractuale

sunt condiţionate de obţinerea la termen a Acordului de Mediu.

4. Autostrada Braşov – Borş, Tronson Mihăiești – Suplacu de Barcău: Valoare contract – nu s-a stabilit; Lungime - 80.05 km.; constructor – nu s-a stabilit; Stadiul actual - Revizuire Studiu de Fezabilitate; Data începerii lucrărilor – nu s-a stabilit; Observații: Iniţierea procedurii de achiziţie publică depinde de strategia de implementare a Master Planului General de Transport al României. În acest document, Autostrada Mihăiești - Suplacu de Barcău face parte din Proiectul Nădășel – Suplacu de Barcău a cărui implementare este prevăzută a se face după cum urmează:

• În scenariul cu clauză de reforma structurală activată: An începere:2017 – An finalizare:2020

• În scenariul fără clauză de reformă structurală activată: An începere:2023 – An finalizare: 2026.

5. Autostrada Braşov – Borş, Tunel Meseş: Valoare contract – nu s-a stabilit; lungime – 2,4 km; Constructor – nu s-a desemnat; Stadiul actual - În data de 01.04.2015 a fost semnat contractul de realizare Studiu de Fezabilitate; Data începerii lucrărilor – nu s-a stabilit; Observații: În prezent se așteaptă finalizarea Studiului de Fezabilitate.

6. Autostrada Braşov – Borş, Tronson Suplacu de Barcău – Borş: Valoare contract - 701.000.000,00 lei; Lungime - 60,25 km; Constructor - Asocierea Corsan - Corviam Construccion SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL; Stadiul actual - Contractul de proiectare și execuție semnat în luna mai 2015; Data începerii lucrărilor - 03.07.2015; Data finalizării lucrărilor – nu s-a stabilit; Stadiu fizic - 52,12 % (la data încetării Contractului cu Antreprenorul Bechtel Int. Inc.); Stadiul financiar - 55,7 % (la data încetării Contractului cu Antreprenorul Bechtel Int. Inc.). Plata avansului pentru noul contract – 55,7%. Care sunt problemele: Contractul cu asocierea Asocierea Corsan - Corviam Construccion SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL a fost reziliat. Recent a demarat procedura de Achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor.

7. Autostrada Bucureşti – Braşov, Tronson Bucureşti – Ploieşti, sector km 0+000 – km 3+325: Valoare contract - 129,180,727.51 lei; Lungime - 3.325 km; Constructor - Asocierea AKTOR S.A. (AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L; Stadiul actual - În data de 18.12.2015 s-a semnat contractul de proiectare și execuție; Data începerii lucrărilor - 01.02.2016; Data finalizării lucrărilor – Noiembrie 2017; Stadiul fizic – 21,8%; Stadiul financiar – 7%. Probleme: 1. Obţinere autorizaţie de construire pentru tronsonul 1+600 - 2+450. 2. Exproprierea terenurilor nexpropriate până în prezent (8 imobile). 3. Imposibilitatea execuţiei lucrărilor în Valea Saulei, din cauza nefinalizării transferului de la ANPA:

- Efectuarea transferului de proprietate asupra lacului Valea Saulei, între ANPA şi CNAIR, pentru a execută lucrări în zona lacului

- Finalizarea exproprierii digului aferent lacului.

8. Proiectare şi execuţie Parcări de Scurtă Durata şi Spaţii de Servicii pe Autostrada Bucureşti - Braşov, Secţiunea Bucureşti – Ploieşti: Valoare contract - 35,070,840.37; Constructor - Asocierea S.C. GOOD PROD S.R.L.-S.C. AXIA S.R.L. - TRANSPROIECT 2001 S.A.; Stadiul actual - În data de 11.01.2016 s-a semnat contractul de proiectare și execuție; Data finalizării lucrărilor – 01.09.2017; Stadiul fizic – 0%; Stadiul financiar – 0%. Probleme: Contractul se află în perioada de proiectare.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POIM) 2014 – 2020

1. Autostrada Braşov – Borş, Tronson Târgu Mureş - Ogra Lot 1: Valoare contract - 284,92 milioane de lei; Lungime - 4,5 km – autostradă, 4,7 km - drum legătură; Constructor - Asocierea LEMACONS & VEGA & ARCADA COMPANY - contract reziliat; Stadiul actual – contract reziliat; Data începerii lucrărilor – Iulie 2017; Data finalizării lucrărilor – Decembrie 2018; Stadiul fizic – 0%; Stadiul financiar – 0%. Contractul de execuţie lucrări încheiat cu Asocierea LEMACONS & VEGA & ARCADA COMPANY a fost reziliat deoarece nu a fost emis ordinul de începere în 365 de zile. În data de 21 10 2016 a fost demarată procedura de licitaţie deschisă. Procedura a fost contestată de către Astaldi la Curtea de Apel, contestaţie ce s-a finalizat prin decizia Curţii de Apel care a respins toate capetele de contestaţie. Termenul de deschidere al ofertelor a fost dată de 06.03.2017. În prezent se desfăşoară etapa de evaluare a ofertelor.

2. Autostrada Braşov – Borş, Tronson Târgu Mureş - Ogra Lot 2: Valoare contract - 251,349,460.28; Lungime - 10,105 km.; Constructor - JV SC STRABAG SRL & SC STRACO GRUP SRL; Stadiul actual - Contractul a fost semnat în data de 24.02.2015; Data începrii lucrărilor - 06.01.2016; Data finalizării lucrărilor – Decembrie 2017; Stadiul fizic – 20,81%; Stadiul financiar - 21%. Sunt probleme cu realizarea exproprierilor suprafețelor de teren suplimentare necesare execuției lucrărilor, proiectul de HG nu este finalizat. Proiectul de HG se afla pe circuitul de avizare în cadrul Ministerului Transporturilor.

3. Autostrada Braşov – Borş, Tronson Ogra - Câmpia Turzii Lot 1: Valoare contract - 55,782,941.89; Lungime – 3,6 km; Constructor - Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG; Stadiul actual - Perioada de proiectare; Data începerii lucrărilor - 04.05.2016; Data finalizării lucrărilor – Decembrie 2017; Stadiul fizic – 0%; Stadiul financiar – 15% plata avans. Sunt încă probleme cu obținerea Acordului de Mediu, necesar autorizației de construire, și cu relocarea unei conducte Transgaz.

4. Autostrada Braşov – Borş, Tronson Ogra - Câmpia Turzii Lot 2: Valoare contract - 437.630.890,05 lei; Lungime - 17,9 km; Constructor - Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania SRL - Astalrom S.A. - Consitrans SRL; Stadiul actual - Perioada de proiectare; Data începerii lucrărilor - 04.05.2016; Data finalizării lucrărilor – Iulie 2018; Stadiul fizic – 4%; Stadiul financiar – 17,45%. Sunt probleme cu obţinerea Acordului de Mediu, necesar obținerii Autorizației de Construire.

5. Autostrada Braşov – Borş, Tronson Ogra - Câmpia Turzii Lot 3: Valoare contract - 279,744,271.56 lei; Lungime - 15,691 km.; Constructor - Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL; Stadiul actual – Perioada de proiectare; Data începerii lucrărilor - 04.05.2016; Data finalizării lucrărilor – Iulie 2018; Stadiul fizic – 0%; Stadiul financiar – 0%. Sunt aceleași probleme ca și la lotul de autostradă precedent.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POST) 2007 – 2013 1

1 . Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2: Valoare contract – 562,73 milioane de lei; Lungime- 28,6 km.; Constructor - Asocierea SALINI IMPREGILO SpA si S.E.C.O.L. – Societa Edile Construzioni e Lavori – S.A - SECOL Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A.; Data începerii lucrărilor – 27.11.2013; Data finalizării lucrărilor – Finalizat porțiunea între km. 27+620 – km. 42+070. Martie 2020 este prevăzută finalizarea porțiunii între km. 42+070 – km. 56+220); Stadiul fizic – 57,55%; Stadiul financiar – 38,20%. În prezent se așteaptă aprobarea modificării contractului pentru scoaterea secțiunii E (km. 42+070 – km. 56+220) și licitația pentru această secțiune.

2. Autostrada Lugoj - Deva, Lot 3: Valoare contract – 579,927 milioane lei; lungime – 21,141 km.; Constructor - Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes S.A.; Data începerii lucrărilor - 27-11-13; Data finalizării lucrărilor – August 2017; Stadiul fizic – 73,87%; Stadiul financiar – 71,50%. Probleme: 1. Obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru lucrările din coridorul expropriat suplimentar; 2. Modificare la contract (Ecoduct 57+710); 3. Modificare la contract (Descărcare Holdea); 4. Lipsa exproprierilor şi implicit a Autorizaţiei de Construire pentru lucrările aferente descărcării traficului în zona Holdea. 5. Obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru Pasajul km 59+505 peste autostrada din zona descărcării Holdea.

3. Autostrada Lugoj - Deva, Lot 4: Valoare contract – 419,397 milioane lei; lungime – 22,139 km; Constructor - Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L.; Data începerii lucrărilor - 20-06-11; Data finalizării lucrărilor – Decembrie 2017; Stadiul fizic – 48,30%; Stadiul financiar – 33,14%. Observații: 1. Lipsa Autorizaţie de Ccnstruire pentru lucrările din culoarul expropriat iniţial şi cel suplimentar aferent Secţiunii D între km 97+050 - km 97+300 (zona Peşterii Tunel). 2. Afectarea stabilităţii versantului Carierei Carpat Agregate. 3. Afectarea stabilităţii stâlpului nr. 37 al TRANSELECTRICA din cauza excavaţiilor la baza versantului din zona Branisca. 4. Probleme de relocare a liniilor de înalta tensiune de pe lotul 4 care au blocat lucrările la viaductul Branisca. 5. Realizare soluţie de relocare a peşterii cu lilieci din zona localităţii Şoimuş.

4. Autostrada Sebeş-Turda Lot 1: Valoare contract – 541,73 milioane lei; Lungime – 17 km; Constructor - Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii SRL; Data începerii lucrărilor - 02-12-14; Data finalizării lucrărilor – Iunie 2018; Stadiul fizic – 17,42%; Stadiul financiar – 26,47%. Observații: 1. Finalizare proiectare pentru Secţiunea C şi Obţinere Autorizaței de Construire pentru secţiunile B (km 14+000- 17+000) şi C (km 0+000- km 0+300 şi Nod rutier Sebeş ) (km 0+000-km 0+300) şi Nod rutier Sebeş. 2. Obţinerea Acordului de Mediu revizuit. 3. Aprobare HG pentru exproprieri suplimentare. 4. Obţinere Autorizaţie de Construire pentru lucrările aferente exproprierilor suplimentare.

5. Autostrada Sebeș-Turda Lot 2: Valoare contract – 549,33 milioane de lei; Lungime – 23,25 km; Consructor - Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.; Data începerii lucrărilor - 02-12-14; Data finalizării lucrărilor – Aprilie 2018; Stadiul fizic – 23,12%; Stadiul financiar – 26,89%. Observații: 1. Aprobare HG pentru exproprieri suplimentare 2. Obținere Autorizație de Construire pentru lucrările aferente exproprierilor suplimentare.

6. Autostrada Sebeș-Turda Lot 3: Valoare contract – 420,51 milioane de lei; Lungime – 12,45 km.; Constructor - Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societa Italiana per Condotte D’Acqua SpA; Data începerii lucrărilor - 20-05-14; Data finalizării lucrărilor – Septembrie 2017; Stadiul fizic – 67,50%; Stadiul financiar – 61,31%.

7. Autostrada Sebeș-Turda Lot 4: Valoare contract – 470 milioane de lei; Lungime – 16,3 km.; Constructor - Asocierea S.C. PORR Construct S.R.L. - PORR Bau GmbH; Data începerii lucrărilor - 20-05-14; Data finalizării lucrărilor – Septembrie 2017; Stadiul fizic – 60,85%; Stadiul financiar – 56,78%. Observații: 1. Obținerea Autorizației de Construire pentru zona lacului Stejăriș. 2. Obținerea Autorizației de Construire pentru rețele utilități.

8. Varianta de Ocolire Constanța: Valoare contract – 531,232 milioane de lei; Lungime – 21,775 km.; Constructor - FCC Construccion SA/Astaldi SpA JV; Data începerii lucrărilor - 21-11-08; Data finalizării lucrărilor – August 2017; Stadiul fizic - 93.50%; Stadiul financiar - 91.65%. Probleme: Finalizarea lucrărilor și efectuarea Recepției la terminarea lucrărilor.

9. Autostrada Orăștie-Sibiu Lot 3 (contract reziliat): Valoare contract – 604,79 milioane de lei; Lungime: 22,11 km.; Constructor – Salini Impregilo Spa (contract de lucrări reziliat). Data începerii lucrărilor – 20-06-11. Contractul de lucrări a fost reziliat în data de 27 ianuarie 2016, conform notificării emise de CNADNR, actuala CNAIR, în data de 13.10.2015. Stadiul fizic – 96% fără soluțiile de consolidare a versanților în zona dealului Bucium. Stadiul financiar – 93,86%. Lotul a fost deschis traficului în noiembrie 2014. Traficul rutier a fost restricţionat total începând cu data de 07.09.2015 pentru realizare lucrări de remediere. În data de 09.10.2016 a fost redeschis traficul rutier pe autostradă. Probleme: 1. Finalizare lucrări de remediere în regie proprie - etapa după deschidere. 2. Realizare expertiză tehnică asupra lucrărilor aferente autostrăzii. 3. Finalizare lucrări rămase de executat că urmare a rezilierii contractului de lucrări (rest de executat + lucrări de remediere).